Ванна не для мытья, а для домашнего лечения

Вы, наверное, заметили, что ванна не только для того, чтобы комфортно понежиться в теплой воде с хлопьями ароматной пены, с годами "любимое корыто" становится домашним доктором.

Какие бывают водные процедуры в ванной

Водные процедуры в виде ванн нашли широкое применение в медицине. Ванны могут быть общими — для всего тела, и местными, когда в воду погружают только часть тела. По температуре воды ванны подразделяются:

на холодные — ниже 20 градусов,

прохладные — 20-33,

индифферентные — 34-37,

теплые — 38-39,

горячие — от 40 градусов и выше.

По составу они могут быть:

пресными,

минеральными,

газовыми,

ароматическими,

лекарственными.

Как правильно принимать ванну

Ванны нельзя принимать на полный желудок, сразу после еды. Горячую ванну следует заканчивать кратковременным прохладным душем. Продолжительность ванны не более 10-15 минут, а после процедуры следует дать себе 15-минутный отдых.

С лечебными целями ванны обычно назначает врач, при этом он указывает температуру воды, продолжительность приема, ее частоту, количество процедур на курс лечения.

Прохладные и холодные ванны возбуждают нервную систему и усиливают теплоотдачу. Такие ванны могут принимать только закаленные здоровые люди. Индифферентные ванны на пресной воде оказывают приятное освежающее воздействие на организм. Теплые ванны действуют успокаивающе, помогают при бессоннице.

При простуде хорошо помогает горячая ванна, если температура тела больного не выше 37 градусов. Ванна вызывает повышенное потоотделение, интенсивно прогревает организм, стимулирует отмен веществ, расслабляет мышцы.

Для лучшей переносимости больной вначале погружается в ванну с водой температуры 36 градусов, а потом в ножной конец постепенно и понемногу добавляют горячую воду, доводя температуру воды в ванне до 40 градусов. Продолжительность горячей ванны от 5 до 10 минут.

Во время приема ванны на голову рекомендуется положить небольшое полотенце, смоченное в холодной воде. После ванны больной насухо вытирается, одевается в теплое белье и укладывается в постель.

Молочная ванна

Лекарственные ванны в домашних условиях

В домашних условиях можно с успехом приготовить различные лекарственные ванны. Обычно они отпускаются при температуре 36-38 градусов, длительность процедуры составляет 15-20 минут, для детей 5-10 минут. Во время приема ванны голова, шея и область сердца остаются над поверхностью воды.

Благотворно влияет на нервную систему, особенно при неврастении, неврозе, бессоннице, горячая ванна с добавлением 3-5 г пихтового масла. Продолжительность процедуры определяется по самочувствию, частоте пульса, но в целом не должна превышать 20-30 минут.

Популярны хвойные ванны. Они оказывают освежающее, легкое тонизирующее действие, снимают усталость, нервное напряжение, раздражительность. Ванну готовят следующим образом:

в приготовленной ванне для приема процедуры растворяют 50-70 г порошкообразного хвойного экстракта, или 1-2 стандартные таблетки (30-60 г), или 100 мл жидкого экстракта.

Можно приготовить отвар и самим. Для этого две горсти хвои заливают 1 л кипятка, проваривают 10 минут и после процеживания вливают в приготовленную ванну.

Широкие показания имеют соляные ванны. Они благоприятно воздействуют на сердечно-сосудистую систему, функциональное состояние нервной системы, помогают при болезнях опорно-двигательного аппарата, кожи, обладают болеутоляющим действием, усиливают обмен веществ.

Для приготовления ванны берут 250-500 г поваренной или морской соли, засыпают ее в холщовый мешочек или частое сито и под струей горячей воды пропускают в ванну до полного растворения. Обычно соляные ванны принимают через день или 2 дня подряд с перерывом на 3-й день. Курс лечения состоит из 12-15 ванн.

При простудных заболеваниях эффективны горчичные ванны. Для этого в 200 л воды с температурой 37-38 0С растворяют в мешочке или через марлю 100 г сухого порошка горчицы. Продолжительность процедуры 10-12 минут. Если пары горчицы раздражают слизистые носа и глаз, то всю ванну за исключением головы больного закрывают простыней.

Весьма полезны шалфейные ванны. Чаще всего они готовятся из аптечных лекарственных форм — жидкого или сгущенного конденсата шалфея мускатного.

В ванну, заполненную водой необходимой температуры, добавляют жидкий конденсат из расчета 4-5 л на 100 л воды или 200 г сгущенного конденсата на 100 л воды. Конденсат тщательно перемешивается с водой.

Температура воды в ванне 35-37 0С, продолжительность процедуры 8-15 минут, через день или 2 дня подряд с однодневным перерывом. Шалфейные ванны эффективны при болезнях периферической нервной системы, опорно-двигательного аппарата, гинекологических проблемах.

Успокаивают нервную систему ванны с отваром из мелиссы медовой и можжевельника. При хронической бессоннице, нервном возбуждении, ожирении, для стимуляции потоотделения показаны ванны из липового цвета.

Для поднятия тонуса организма при усталости, переутомлении, для улучшения кровообращения полезно принимать ванны с настоем конского каштана. Для этого 50 г свежих измельченных листьев заливают 1 л кипятка и настаивают в закрытой посуде 30 минут. После процеживания настой выливают в ванну. Аналогичные ванны готовят из розмарина, сосновой хвои, листьев полыни, шишек хмеля.

Противовоспалительным и отчасти дезинфицирующим действием обладают:

ванны из ромашки аптечной,

мяты перечной,

тысячелистника,

почек и листьев березы,

лаванды,

цветков ноготков.

Берут 8 столовых ложек измельченного растения или их смесь, заливают 3 л кипятка, настаивают 30 минут, процеживают и добавляют в ванну.

При повышенной потливости, жирной коже, себорее рекомендуются ванны с отваром из коры дуба, для чего 500 г измельченной коры варят в течение 30 минут в 4 л воды, а затем выливают в ванну. Аналогичными свойствами обладает настой коры ивы белой: 5 чайных ложек измельченной в порошок коры заливают 3 л холодной воды и настаивают 8 часов.

По своему действию к ним близки ванны с настоями из листьев ореха, цветков и плодов бузины черной. Эффективна при повышенной потливости ванна с добавлением столового уксуса из расчета 0,5 л 3 %-ого уксуса на 1 ванну.

При экземе помогает ванна из душицы: 100 г сухих веточек и цветков душицы после измельчения заливают 3 л воды, кипятят 10 минут, процеживают и на ее основе готовят ванну. При грибковом поражении кожи помогают ванны, приготовленные из богородской травы и коры дуба.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.