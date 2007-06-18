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Автор Андрей Беляков

Как избавиться от грибка на ногах

Здоровье » Красота » Дерматология

Сегодня в аптеках так много разных препаратов для лечения грибковых заболеваний ног (микозов), что потеряться в этом изобилии не составляет никакого труда. Спрашивать совета у провизора нет смысла, поскольку, чтобы что-то посоветовать, он должен быть врачом-дерматологом или микологом и еще видеть ваши ноги. Потому мы и решили обратиться к специалисту.

Как избавиться от грибка на ногах

«Микозы поражают людей любого возраста и занимают одно из первых мест среди кожных болезней по частоте заболеваний, - говорит врач-дерматолог Галина Осташкова. - Возбудителей микозов (дерматофитов) насчитывается около ста разных видов.

Что такое микозы и откуда они появляются?

Это низшие растения (гибки), которые, в процессе эволюции, приспособились к жизни в тканях человека, содержащих кератин

  • кожа,
  • волосы,
  • ногти.

Грибки чрезвычайно устойчивы к воздействию окружающей среды, могут жить до 2-5 и более лет в обуви, одежде и т.д. А среди микозов чаще всего встречаются заболевания стоп, сопровождающиеся поражениями ногтевых пластинок.

Источников заражения масса. Это

  • и больные люди,
  • и вещи,
  • и предметы,
  • инфицированные грибами.

Путей заражения тоже полно: контакт с больными, через

  • обувь,
  • одежду,
  • предметы обихода,

при посещении

  • спортивных залов,
  • саун,
  • бассейнов,
  • душевых,

т.е. в условиях повышенной температуры и влажности.

Если на стопах есть поверхностные или глубокие травмы (потертости, расчесы, ожоги и пр.), если ноги сильно потеют, если есть анатомические дефекты (плоскостопие, узость межпальцевых складок), то это прекрасные условия для проникновения и размножения грибка.

Конечно, влияют на развитие заболевания и внутренние причины: эндокринные патологии

  • диабет,
  • сосудистые заболевания (атеросклероз артерий нижних конечностей),
  • дисбактериоз,
  • иммунодефициты,
  • авитаминозы.

Признаки микозов

Первый признак микозов - едва заметное шелушение кожи, как будто складки и бороздки кожи стоп присыпаны мукой. Чаще всего в межпальцевых складочках обнаруживаются болезненные трещины. Заболевание может протекать в виде опрелости, могут появиться пузырьки, сопровождающиеся зудом.

На коже подошв появляются утолщения, особенно в области пяток. Некоторые пациенты ошибочно связывают их появление с

  • несоблюдением гигиены ног,
  • сельхозработами,
  • ношением грубой обуви,
  • возрастными изменениями.

Поражение ногтей начинается со свободного края или углов ногтевой пластинки. В толще ногтя появляются пятна или полосы желтого или серого цвета, которые постепенно увеличиваются. Ногти становятся тусклыми, неровными, крошатся, утолщаются, иногда даже самостоятельно сходят.

Лечение микозов

Лечение микозов подразделяется на местное и общее.

Местное (или наружное) применяется, если поражена только кожа и меньше половины ногтевой пластины. В таком случае используются антигрибковые

  • мази,
  • кремы.

Их наносят 2 раза в сутки.

Для того чтобы не вызвать привыкание - мази меняются через 10-14 дней. Подошвенная и межпальцевая поверхность стоп лечится 1 месяц, ногти на протяжении полного отрастания ногтевой пластинки - 9-12 месяцев.

Если ногти поражены больше, чем на половину, и вовлечены ногтевые пластинки больших пальцев, то тут уже без общего лечения с грибком не справиться. Существует всего 5 основных препаратов, применяемых внутрь:

  • гризеофульвин,
  • низорал (ороназол),
  • ламизил,
  • орунгал
  • и микосист.

Но прежде чем их принимать, нужно избавиться от уже поврежденной ногтевой пластины либо при помощи хирурга, либо с помощью размягчающих мазей. Хирургический способ менее желательный, так как может произойти еще большее распространение грибов через свежую раневую поверхность.

Когда ногти подготовлены, пациент приступает к общему лечению. Хотелось бы предостеречь от самолечения, так как только врач-дерматолог может подобрать к вашему заболеванию и вашему организму необходимое и экономически приемлемое лечение, предотвратив возникновение побочных явлений.

Лечение трудоемкое и дорогостоящее, поэтому, чем раньше вы обратитесь к врачу при первых признаках микоза, тем меньше времени и средств затратите на избавление от грибка».

Профилактика грибковых поражений кожи

И никогда не пренебрегайте простыми методами профилактики грибковых поражений кожи.

  • Носите только свою индивидуальную обувь, в том числе домашнюю.
  • Никогда не примеряйте обувь в магазинах на голую ногу без носка.
  • После посещения саун, душевых, бассейнов тщательно мойте и просушивайте стопы. А еще лучше обтереть их и межпальцевые пространства долькой лимона, поскольку кислоты пагубно влияют на грибы.
  • Пользуйтесь индивидуальным полотенцем, мочалкой, щеткой для ступней, маникюрными принадлежностями;
  • Носите удобную «дышащую» обувь.
  • После лечения обувь нужно обработать 25% раствором формалина или 30% уксусом и на два часа завернуть в полиэтилен. Потом проветрить.

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Как избавится от грибка на ногах ,дешёвый и эффективный способ для ленивых
Куратор: Елена Андреева
Темы микоз аптека диабет
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