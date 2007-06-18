Сегодня в аптеках так много разных препаратов для лечения грибковых заболеваний ног (микозов), что потеряться в этом изобилии не составляет никакого труда. Спрашивать совета у провизора нет смысла, поскольку, чтобы что-то посоветовать, он должен быть врачом-дерматологом или микологом и еще видеть ваши ноги. Потому мы и решили обратиться к специалисту.
«Микозы поражают людей любого возраста и занимают одно из первых мест среди кожных болезней по частоте заболеваний, - говорит врач-дерматолог Галина Осташкова. - Возбудителей микозов (дерматофитов) насчитывается около ста разных видов.
Это низшие растения (гибки), которые, в процессе эволюции, приспособились к жизни в тканях человека, содержащих кератин
Грибки чрезвычайно устойчивы к воздействию окружающей среды, могут жить до 2-5 и более лет в обуви, одежде и т.д. А среди микозов чаще всего встречаются заболевания стоп, сопровождающиеся поражениями ногтевых пластинок.
Источников заражения масса. Это
Путей заражения тоже полно: контакт с больными, через
при посещении
т.е. в условиях повышенной температуры и влажности.
Если на стопах есть поверхностные или глубокие травмы (потертости, расчесы, ожоги и пр.), если ноги сильно потеют, если есть анатомические дефекты (плоскостопие, узость межпальцевых складок), то это прекрасные условия для проникновения и размножения грибка.
Конечно, влияют на развитие заболевания и внутренние причины: эндокринные патологии
Первый признак микозов - едва заметное шелушение кожи, как будто складки и бороздки кожи стоп присыпаны мукой. Чаще всего в межпальцевых складочках обнаруживаются болезненные трещины. Заболевание может протекать в виде опрелости, могут появиться пузырьки, сопровождающиеся зудом.
На коже подошв появляются утолщения, особенно в области пяток. Некоторые пациенты ошибочно связывают их появление с
Поражение ногтей начинается со свободного края или углов ногтевой пластинки. В толще ногтя появляются пятна или полосы желтого или серого цвета, которые постепенно увеличиваются. Ногти становятся тусклыми, неровными, крошатся, утолщаются, иногда даже самостоятельно сходят.
Лечение микозов подразделяется на местное и общее.
Местное (или наружное) применяется, если поражена только кожа и меньше половины ногтевой пластины. В таком случае используются антигрибковые
Их наносят 2 раза в сутки.
Для того чтобы не вызвать привыкание - мази меняются через 10-14 дней. Подошвенная и межпальцевая поверхность стоп лечится 1 месяц, ногти на протяжении полного отрастания ногтевой пластинки - 9-12 месяцев.
Если ногти поражены больше, чем на половину, и вовлечены ногтевые пластинки больших пальцев, то тут уже без общего лечения с грибком не справиться. Существует всего 5 основных препаратов, применяемых внутрь:
Но прежде чем их принимать, нужно избавиться от уже поврежденной ногтевой пластины либо при помощи хирурга, либо с помощью размягчающих мазей. Хирургический способ менее желательный, так как может произойти еще большее распространение грибов через свежую раневую поверхность.
Когда ногти подготовлены, пациент приступает к общему лечению. Хотелось бы предостеречь от самолечения, так как только врач-дерматолог может подобрать к вашему заболеванию и вашему организму необходимое и экономически приемлемое лечение, предотвратив возникновение побочных явлений.
Лечение трудоемкое и дорогостоящее, поэтому, чем раньше вы обратитесь к врачу при первых признаках микоза, тем меньше времени и средств затратите на избавление от грибка».
И никогда не пренебрегайте простыми методами профилактики грибковых поражений кожи.
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