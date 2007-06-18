Как избавиться от грибка на ногах

Сегодня в аптеках так много разных препаратов для лечения грибковых заболеваний ног (микозов), что потеряться в этом изобилии не составляет никакого труда. Спрашивать совета у провизора нет смысла, поскольку, чтобы что-то посоветовать, он должен быть врачом-дерматологом или микологом и еще видеть ваши ноги. Потому мы и решили обратиться к специалисту.

«Микозы поражают людей любого возраста и занимают одно из первых мест среди кожных болезней по частоте заболеваний, - говорит врач-дерматолог Галина Осташкова. - Возбудителей микозов (дерматофитов) насчитывается около ста разных видов.

Что такое микозы и откуда они появляются?

Это низшие растения (гибки), которые, в процессе эволюции, приспособились к жизни в тканях человека, содержащих кератин

кожа,

волосы,

ногти.

Грибки чрезвычайно устойчивы к воздействию окружающей среды, могут жить до 2-5 и более лет в обуви, одежде и т.д. А среди микозов чаще всего встречаются заболевания стоп, сопровождающиеся поражениями ногтевых пластинок.

Источников заражения масса. Это

и больные люди,

и вещи,

и предметы,

инфицированные грибами.

Путей заражения тоже полно: контакт с больными, через

обувь,

одежду,

предметы обихода,

при посещении

спортивных залов,

саун,

бассейнов,

душевых,

т.е. в условиях повышенной температуры и влажности.

Если на стопах есть поверхностные или глубокие травмы (потертости, расчесы, ожоги и пр.), если ноги сильно потеют, если есть анатомические дефекты (плоскостопие, узость межпальцевых складок), то это прекрасные условия для проникновения и размножения грибка.

Конечно, влияют на развитие заболевания и внутренние причины: эндокринные патологии

диабет,

сосудистые заболевания (атеросклероз артерий нижних конечностей),

дисбактериоз,

иммунодефициты,

авитаминозы.

Признаки микозов

Первый признак микозов - едва заметное шелушение кожи, как будто складки и бороздки кожи стоп присыпаны мукой. Чаще всего в межпальцевых складочках обнаруживаются болезненные трещины. Заболевание может протекать в виде опрелости, могут появиться пузырьки, сопровождающиеся зудом.

На коже подошв появляются утолщения, особенно в области пяток. Некоторые пациенты ошибочно связывают их появление с

несоблюдением гигиены ног,

сельхозработами,

ношением грубой обуви,

возрастными изменениями.

Поражение ногтей начинается со свободного края или углов ногтевой пластинки. В толще ногтя появляются пятна или полосы желтого или серого цвета, которые постепенно увеличиваются. Ногти становятся тусклыми, неровными, крошатся, утолщаются, иногда даже самостоятельно сходят.

Лечение микозов

Лечение микозов подразделяется на местное и общее.

Местное (или наружное) применяется, если поражена только кожа и меньше половины ногтевой пластины. В таком случае используются антигрибковые

мази,

кремы.

Их наносят 2 раза в сутки.

Для того чтобы не вызвать привыкание - мази меняются через 10-14 дней. Подошвенная и межпальцевая поверхность стоп лечится 1 месяц, ногти на протяжении полного отрастания ногтевой пластинки - 9-12 месяцев.

Если ногти поражены больше, чем на половину, и вовлечены ногтевые пластинки больших пальцев, то тут уже без общего лечения с грибком не справиться. Существует всего 5 основных препаратов, применяемых внутрь:

гризеофульвин,

низорал (ороназол),

ламизил,

орунгал

и микосист.

Но прежде чем их принимать, нужно избавиться от уже поврежденной ногтевой пластины либо при помощи хирурга, либо с помощью размягчающих мазей. Хирургический способ менее желательный, так как может произойти еще большее распространение грибов через свежую раневую поверхность.

Когда ногти подготовлены, пациент приступает к общему лечению. Хотелось бы предостеречь от самолечения, так как только врач-дерматолог может подобрать к вашему заболеванию и вашему организму необходимое и экономически приемлемое лечение, предотвратив возникновение побочных явлений.

Лечение трудоемкое и дорогостоящее, поэтому, чем раньше вы обратитесь к врачу при первых признаках микоза, тем меньше времени и средств затратите на избавление от грибка».

Профилактика грибковых поражений кожи

И никогда не пренебрегайте простыми методами профилактики грибковых поражений кожи.

Носите только свою индивидуальную обувь, в том числе домашнюю.

Никогда не примеряйте обувь в магазинах на голую ногу без носка.

После посещения саун, душевых, бассейнов тщательно мойте и просушивайте стопы. А еще лучше обтереть их и межпальцевые пространства долькой лимона, поскольку кислоты пагубно влияют на грибы.

Пользуйтесь индивидуальным полотенцем, мочалкой, щеткой для ступней, маникюрными принадлежностями;

Носите удобную «дышащую» обувь.

После лечения обувь нужно обработать 25% раствором формалина или 30% уксусом и на два часа завернуть в полиэтилен. Потом проветрить.

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