Александр Приходько

Почему волшебных таблеток не существует: честный разговор о жиросжигателях с производителями Оземпик Турбо

5:21
Здоровье

Многие верят в "волшебные таблетки" для похудения: проглотил — и лишние килограммы исчезли сами собой. На деле капсула не заменит движения и правильного питания. Да, жиросжигатели ускоряют обмен веществ и снижают аппетит, но реальный результат возможен только при комплексном подходе.

Таблетки
Фото: Из архива компании Оземпик турбо
Таблетки

По данным Росстата, в 2023 году 62,5% россиян в возрасте от 19 лет имели избыточный вес или ожирение. Это значит, что почти каждый второй человек в стране хотя бы раз задумывался о похудении, и неудивительно, что "чудо-капсулы" остаются востребованными.

Так почему одни добавки дают заметный эффект, а другие — нет, и какие ошибки делают почти все потребители, разберем в этой статье.

Как работают жиросжигатели и что важно понимать

Жиросжигатели — это не лекарства, а комплексы активных веществ, которые помогают организму работать эффективнее: ускоряют обмен веществ, уменьшают аппетит и повышают уровень энергии.

Например, в составе "Оземпик Турбо" собрано более двадцати компонентов: L-карнитин, гуарана, синефрин, экстракты зеленого чая, имбиря, куркумы, хром пиколинат и другие. Каждый ингредиент "отвечает" за свой процесс: блокирует усвоение углеводов, снижает тягу к сладкому, помогает организму активнее расходовать накопленный жир.

Звучит впечатляюще, но есть одно "но". Все эти процессы не запускаются сами собой. Чтобы формула сработала, нужны базовые условия: хотя бы минимальная физическая активность, разумное питание и стабильный режим сна. Без этого добавка останется просто капсулой без заметного результата.

Мифы о "волшебных таблетках" и реальность

По словам Марины Сикальчук, нутрициолога и health-коуча, одна из главных причин разочарования потребителей в жиросжигателях — завышенные ожидания. В рекламе нередко звучит обещание " похудеть быстро и без усилий", но это не имеет ничего общего с реальностью. Вот наиболее распространенные мифы...

  • "Жиросжигатель заменяет спортзал". На самом деле даже самые сильные стимуляторы не сработают, если организм не тратит энергию.
  • "Можно продолжать есть все подряд и худеть". Любой прогресс в снижении веса связан с контролем питания. Добавка лишь облегчает этот процесс, например, снижая тягу к сладкому.
  • "Чем больше компонентов, тем быстрее результат". Сложный состав повышает эффективность, но только в том случае, если человек соблюдает режим. Сам по себе он не создает дефицита калорий.

Любой жиросжигатель дает эффект только при соблюдении определенных условий. Как утверждает эксперт, ключевой фактор здесь — энергетический баланс: чтобы вес снижался, организм должен расходовать больше калорий, чем получает.

Где скрывается опасность

Отдельная проблема рынка — подделки. По оценкам вице-президента Международной ассоциации "Антиконтрафакт", до 67% добавок, реализуемых через интернет, могут быть некачественными или вовсе поддельными. В таких капсулах дозировки часто не совпадают с заявленными, ингредиенты могут быть случайными, а иногда встречаются и посторонние вещества. Итог — не только отсутствие эффекта, но и риски для здоровья.

С оригинальным продуктом ситуация другая. Разработкой и контролем состава "Оземпика Турбо" занимается команда специалистов — технологи, диетологи и эксперты по нутрицевтике. Каждый компонент проходит проверку на чистоту и безопасность, а дозировки подбираются так, чтобы комплекс работал эффективно и предсказуемо.

Да, цена выше, но за ней стоит строгий контроль качества. Экономия на "дешевых аналогах" почти всегда оборачивается потерянным временем и проблемами со здоровьем.

А есть ли у жиросжигателей противопоказания?

Любой продукт, даже растительный, имеет ограничения. Для жиросжигателей это индивидуальная непереносимость, чувствительность к стимуляторам, а также состояния, при которых прием нежелателен: беременность, кормление грудью, сердечно-сосудистые заболевания, бессонница или повышенная тревожность.

Важно помнить: жиросжигатели — не "волшебные таблетки". Их эффект реален, но ограничен, ведь они помогают телу чуть быстрее справляться с нагрузкой, но не заменяют движение и питание. Формула "Оземпика Турбо" работает только в тандеме с самим человеком, его дисциплиной, привычками и образом жизни.

Для справки

Марина Сикальчук — нутрициолог и health-коуч, эксперт по сбалансированному питанию, работе с усталостью, пищевыми дефицитами и восстановлению через еду.

Образование: получила специальность "превентивный нутрициолог" в Академии Нутрициологии NSA, а также диплом Body Coach по специальности "нутрициология и адаптивное питание".

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
нутрициолог
