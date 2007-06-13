Розовые зубы нужно перелечивать

Ходить к зубному врачу не любит никто. Но зубы не спрячешь под одеждой, а потому рано или поздно идти приходится. Однако, прежде чем сесть в кресло дантиста мы начинаем задавать кучу вопросов. На некоторые из них "Правде.Ру" ответил врач-стоматолог Леонид Раков.

Можно ли исправить неправильный прикус в возрасте 45 лет?

Современные методы ортодонтического лечения позволяют исправлять неправильное положение зубов в любом возрасте. Главное, чтобы присутствовали сами зубы.

Для проведения лечения на зубы наклеиваются специальные замки-брекеты, с помощью которых и осуществляется перемещение зубов. Но у взрослых лечение будет более продолжительным, чем в детском возрасте. Оно займет от полутора до двух с половиной лет.

Кроме того, взрослым, как правило, одновременно с исправлением прикуса приходится делать и протезирование части зубов.

Если человек наденет брекеты, изменится ли у него дикция?

При лечении с помощью брекетов дикция не нарушается, так как они приклеиваются на губную поверхность зубов и не мешают артикуляции.

Можно ли восстановить зуб, если он сверху полностью разрушен?

В большинстве случаев это возможно при помощи штифтовых систем или культевых вкладок, изготовленных лабораторным методом именно под ваш зуб.

Иногда приходится проводить подготовительные мероприятия, и как правило, восстановленные из корешков зубы сверху покрываются коронкой. Сегодня существуют и методы имплантирования зубов на место утраченных.

После того, как удалили нерв, зуб изменил свой цвет и стал розовым. В чем причина и можно ли это исправить?

Изменение цвета депульпированного зуба происходит по нескольким причинам. Здесь, видимо, для пломбирования канала был использован устаревший состав пасты, обладающий таким побочным действием. Возможно и при самом пломбировании были допущены ошибки.

Канал желательно перепломбировать, а затем попробовать "отбелить" зуб изнутри. Если это не удастся сделать, применяют различные виды маскировки: винилы (облицовка лишь передней поверхности зуба) и коронки.

На каком месяце беременности лучше лечить зубы?

Зубы нужно лечить до зачатия ребенка. Если не успели, то в первые три и последние три месяца беременности к стоматологу лучше не ходить. Исключение — это острая зубная боль.

Во втором триместре к врачу лучше идти во второй половине дня, особенно если по утрам есть подташнивание. Врача обязательно предупредите о своей беременности, это поможет ему определиться с обезболивающими препаратами и выбрать план лечения.

Рентген нужно делать только в случае крайней необходимости. И с пятого месяца, зубы нужно лечить только в положении сидя, никак не полулежа.

У ребенка на зубах появился черный точечный налет. От чего это может быть и что с ним делать?

Ребенка нужно показать стоматологу и гастроэнтерологу. Скорее всего придется пройти обследование на дисбактериоз и заражение глистами. Именно при этих патологиях зубы чаще всего покрываются черными точками.

Сегодня есть современные средства и приборы, которые уберут налет быстро и безболезненно. Зубы очищаются струей специального мелкодисперсного порошка на основе соды и капелек воды под давлением. Но если не вылечить причину, то налет вернется.

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