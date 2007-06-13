Чтобы снизить чувство голода, физиологи рекомендуют воспользоваться ароматерапией. Как только вы захотели есть, поднесите к носу флакончик с каким-либо ароматическим маслом или духами. Центры голода и обоняния находятся рядом и обладают взаимным влиянием друг на друга. Аромат "забивает" на некоторое время чувство голода. Старайтесь использовать цветочные ароматы.
Если уж не можете обойтись без сладкого, то позвольте себе его, но с некоторыми ограничениями. Сладости должны содержать как можно меньше жиров. Поэтому удовлетворите свою тягу к сладкой жизни:
Старайтесь добавлять в пищу и особенно в чай мед: на его усвоение организм тратит в несколько раз больше энергии, чем на сахар.
Если вы не можете обойтись без шоколада, ешьте только черный и не больше 200 граммов в неделю. Это предельная норма, которую организм может усвоить и не "отложить" на бедрах.
"Чтобы проследить, сколько и когда вы ели, а главное, найти причину "срывов" диет, рекомендуется вести дневник, — рассказывает психотерапевт Лев Пережогин. — Он поможет научиться контролировать себя и свои чувства, а также точно подсчитать калории.
Записывайте в дневник, когда и сколько вы съели и почему. Не обманывайте себя и вносите все случаи отклонения от диеты. Просматривая записи, вы потом сможете точно определить, по каким причинам они происходили, и как-то изменить ситуацию.
Избегайте употребления:
Они повышают аппетит, и вы можете не заметить, как съедите больше, чем вам необходимо, а чувство голода будет еще долго мучить вас".
Вечером многим бывает очень тяжело отказаться от еды, а некоторые даже не могут заснуть на голодный желудок. Сделайте несколько интенсивных физических упражнений, это позволит отвлечься от чувства голода, заметно снизит его напряженность и сожжет еще несколько калорий.
Но делать это лучше не позже, чем за час до сна. Иначе вы просто не заснете. Чтобы этого не произошло, а чувство голода нужно как-то заглушить, выпейте полчашки некрепкого теплого чая с небольшим количеством сливок или молока.
"Очень часто человек хочет похудеть, ориентируясь на неправильные стандарты красоты, заданные нашим обществом, — продолжает Лев Олегович.
Избежать этого можно, пройдя несложный тест. Отметьте галочками подходящие вам варианты ответов.
Вопрос: вы считаете себя привлекательной (ным) для лиц противоположного пола?
Варианты ответов: а) да б) не очень в) нет
Вопрос: сколько килограммов вы хотите сбросить?
Варианты ответов: а) до 7 кг б) от 7 до 12 в) более 12
Вопрос : если бы вы похудели, улучшилась бы ваша профессиональная деятельность?
Варианты ответов: а) нет б) трудно сказать в) однозначно да
Вопрос: вы считаете себя веселым и жизнерадостным человеком?
Варианты ответов: а) да б) сложно сказать в) нет
Вопрос: вы часто предпринимали попытки похудеть?
Варианты ответов: а) более 3 раз б) да, но несерьезные в) нет, ни разу
Вопрос: вы занимаетесь спортом?
Варианты ответов: а) не меньше 2 раз б) время от времени в) нет
в неделю
Вопрос: если бы вы похудели, улучшились бы ваши отношения с людьми?
Варианты ответов: а) нет б) сложно ответить в) да, моя полнота мешает
Вопрос: ваши близкие говорят вам, что вам нужно похудеть?
Варианты ответов: а) нет, любят б) не помню, чтобы в) да, периодически
меня и таким такое говорили напоминают об этом
Если больше галочек оказались в пунктах "а", худеть вам не стоит, если только для этого нет прямых медицинских показаний. Может быть, вы и полноваты, но это никак не мешает вам жить.
Больше пунктов "б": вы сильно колеблетесь, но вам просто не хватает силы воли, чтобы целенаправленно заняться физкультурой и ограничить себя в еде.
Больше пунктов "в": полнота действительно мешает вашей личной и профессиональной жизни. Придется худеть.
Но прежде чем сесть на диету, посетите:
Женщинам также необходимо обратиться к гинекологу. Возможно, обнаружатся противопоказания к диете. Если к врачам не ходить, ограничение или изменения в питании могут спровоцировать обострение пока скрытых заболеваний".
Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.
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