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Автор Петр Дерябин

Как правильно "сидеть" на диете

Здоровье » Здоровье и профилактика » Диета
Диет для похудения пруд пруди, но, по оценкам психологов, выдержать любую из них до конца могут лишь 23% от всех начавших питаться "по науке". Еще 37% выдерживают диету частично, а остальные начинают и срываются. Предлагаем вам несколько советов, которые помогут пережить диетические ограничения.

Как снизить чувство голода

Чтобы снизить чувство голода, физиологи рекомендуют воспользоваться ароматерапией. Как только вы захотели есть, поднесите к носу флакончик с каким-либо ароматическим маслом или духами. Центры голода и обоняния находятся рядом и обладают взаимным влиянием друг на друга. Аромат "забивает" на некоторое время чувство голода. Старайтесь использовать цветочные ароматы.

Как правильно "сидеть" на диете

Если уж не можете обойтись без сладкого, то позвольте себе его, но с некоторыми ограничениями. Сладости должны содержать как можно меньше жиров. Поэтому удовлетворите свою тягу к сладкой жизни:

  • карамельками,
  • мармеладом,
  • фруктовыми желе.

Старайтесь добавлять в пищу и особенно в чай мед: на его усвоение организм тратит в несколько раз больше энергии, чем на сахар.

Если вы не можете обойтись без шоколада, ешьте только черный и не больше 200 граммов в неделю. Это предельная норма, которую организм может усвоить и не "отложить" на бедрах.

"Чтобы проследить, сколько и когда вы ели, а главное, найти причину "срывов" диет, рекомендуется вести дневник, — рассказывает психотерапевт Лев Пережогин. — Он поможет научиться контролировать себя и свои чувства, а также точно подсчитать калории.

Записывайте в дневник, когда и сколько вы съели и почему. Не обманывайте себя и вносите все случаи отклонения от диеты. Просматривая записи, вы потом сможете точно определить, по каким причинам они происходили, и как-то изменить ситуацию.

Девушка ест шоколад

Не больше 200 граммов в неделю!

Избегайте употребления:

  • пряностей,
  • специй

Они повышают аппетит, и вы можете не заметить, как съедите больше, чем вам необходимо, а чувство голода будет еще долго мучить вас".

Вечером многим бывает очень тяжело отказаться от еды, а некоторые даже не могут заснуть на голодный желудок. Сделайте несколько интенсивных физических упражнений, это позволит отвлечься от чувства голода, заметно снизит его напряженность и сожжет еще несколько калорий.

Как правильно «сидеть» на диете. лишний вес
Записывайте в дневник, когда и сколько вы съели и почему

Но делать это лучше не позже, чем за час до сна. Иначе вы просто не заснете. Чтобы этого не произошло, а чувство голода нужно как-то заглушить, выпейте полчашки некрепкого теплого чая с небольшим количеством сливок или молока.

Тест на определение лишнего веса

"Очень часто человек хочет похудеть, ориентируясь на неправильные стандарты красоты, заданные нашим обществом, — продолжает Лев Олегович.

Избежать этого можно, пройдя несложный тест. Отметьте галочками подходящие вам варианты ответов.

Вопрос: вы считаете себя привлекательной (ным) для лиц противоположного пола?

Варианты ответов: а) да б) не очень в) нет

Вопрос: сколько килограммов вы хотите сбросить?

Варианты ответов: а) до 7 кг б) от 7 до 12 в) более 12

Вопрос : если бы вы похудели, улучшилась бы ваша профессиональная деятельность?

Варианты ответов: а) нет б) трудно сказать в) однозначно да

Вопрос: вы считаете себя веселым и жизнерадостным человеком?

Варианты ответов: а) да б) сложно сказать в) нет

Вопрос: вы часто предпринимали попытки похудеть?

Варианты ответов: а) более 3 раз б) да, но несерьезные в) нет, ни разу

Вопрос: вы занимаетесь спортом?

Варианты ответов: а) не меньше 2 раз б) время от времени в) нет

в неделю

Вопрос: если  бы вы похудели, улучшились бы ваши отношения с людьми?

Варианты ответов: а) нет б) сложно ответить в) да, моя полнота мешает

Вопрос: ваши близкие говорят вам, что вам нужно похудеть?

Варианты ответов: а) нет, любят б) не помню, чтобы в) да, периодически

меня и таким такое говорили напоминают об этом

Если больше галочек оказались в пунктах "а", худеть вам не стоит, если только для этого нет прямых медицинских показаний. Может быть, вы и полноваты, но это никак не мешает вам жить.

Больше пунктов "б": вы сильно колеблетесь, но вам просто не хватает силы воли, чтобы целенаправленно заняться физкультурой и ограничить себя в еде.

Больше пунктов "в": полнота действительно мешает вашей личной и профессиональной жизни. Придется худеть.

Но прежде чем сесть на диету, посетите:

  • терапевта,
  • эндокринолога,
  • невропатолога.

Женщинам также необходимо обратиться к гинекологу. Возможно, обнаружатся противопоказания к диете. Если к врачам не ходить, ограничение или изменения в питании могут спровоцировать обострение пока скрытых заболеваний".

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Диета. Как похудеть за неделю
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
Темы срыв диета советы калории шоколад похудение ароматерапия лев пережогин правильное питание
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