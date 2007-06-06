Огуречник дешевле, но опаснее огурца

Российские дачники хитры на выдумки. Вот и еще одно поветрие поразило отечественных огородников: вместо того, чтобы строить парники для выращивания огурцов, они просто сеют огуречную траву, которую потом смело добавляют в салаты. По вкусу получается тот же свежий огурец. Но хорошо ли это для здоровья?

Огуре́чная трава, или Подогуре́чник, или Огуре́чник, или Бура́чник (лат. Borágo) — род цветковых растений семейства Бурачниковые (Boraginaceae). Иногда род признают монотипным с единственным видом — бурачник лека́рственный (лат. Borago officinális), однолетним травянистым растением. По другим сведениям, согласно данным сайта The Plant List, род включает пять видов. ( Википедия

В чем опасность огуречной травы

"Огуречник действительно обладает ароматом и вкусом огурца, — говорит врач-гастроэнтеролог, кандидат мед. наук Константин Спахов.

Огуречная трава — однолетнее растение. Некоторые экземпляры могут быть выше полуметра. У растения прямой толстый стебель, полый внутри. Листья крупные, имеют овальную форму, покрыты волосками белого цвета, а внешне напоминают бархатную ткань.

Окультуренный буранчик требует несложного ухода — это полив во время засухи, рыхление и подкормка пару раз за сезон. В полной мере вкусовые качества проявляются только у окультуренного огуречника, — утверждает Спахов.

На посев семена готовят в середине апреля. Их раскидывают на расстоянии не менее 10 см. Всходов ждать долго не придется — в теплую погоду первые ростки появятся через неделю. В пищу годятся только свежесрезанные веточки. Поэтому посев организуют по типу конвейера с интервалом в две недели.

Но добавлять ее в салаты, я бы не советовал. Использование этой травки в пищу уже запрещено органами здравоохранения Германии и некоторых других стран.

Дело в том, что огуречник содержит алкалоиды пирролизидина. Они опасны, прежде всего, для печени, поскольку способны вызвать вено-окклюзионную болезнь, при которой происходит закупорка мелких печеночных вен. При серьезном отравлении дело может закончиться гибелью человека.

Болезнь нередко приводит к:

печеночной недостаточности

и циррозу.

Причем, распознать ее очень сложно, поскольку она не имеет специфических симптомов. Чаще всего, заболевших ею людей, лечат от хронического гепатита".

Использование огуречной травы в пищу уже запрещено органами здравоохранения Германии и некоторых других стран

Так что, если вы хотите получить в салате огуречный вкус, используйте для этого проверенный и безопасный огурец. В нем нет жиров, всего 10 килокалорий, и хотя витаминов тоже маловато, но за счет создаваемого объема пищи в желудке, человек быстрее насыщается и при этом не потребляет ничего, что увеличило бы его вес.

Константин Спахов — врач-терапевт, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук.

Закончил лечебный факультет Московского медицинского стоматологического института им. Н. А. Семашко (ныне Московский государственный медико-стоматологический университет им. А. И. Евдокимова).

Обучался в аспирантуре и защищал диссертацию в "Российском научном центре восстановительной медицины и курортологии" (ныне ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии" Минздрава России).

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