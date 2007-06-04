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Автор Петр Дерябин

Как не набрать лишние килограммы во время беременности

Здоровье » Акушерство и гинекология » Мать и дитя
Многие будущие мамы, едва узнав о том, что внутри них зародилась и развивается новая жизнь, начинают есть за двоих. В результате, к неизбежным килограммам, прибавляются еще 5-6, которые, на самом деле, не нужны ни маме, ни ее ребенку. Попробуем найти золотую середину. 

Питание для будущей мамы

По словам Людмилы Штро, зав. отделением специализированного санатория для беременных, специалисты рекомендуют забеременевшим женщинам есть на «за двоих», а для двоих. Иными словами, потреблять пищи достаточно для:

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  • строительства нового организма
  • и поддержания себя

но не переедать.

«Мы рекомендуем будущим мамам 6-разовое дробное питание. То есть, три основных приема пищи (завтрак, обед и ужин) плюс второй завтрак в 11 часов (фрукт и сок), полдник в 16 часов (творог, молоко, йогурт) и перед сном выпить стакан кефира. И помнить, что женщина за время беременности набирает в среднем не больше 10-12 кг.»

Конечно, из последнего правила есть исключения. Набранный вес может оказаться больше, если:

  • сама женщина до беременности весила меньше нормы
  • или если вынашивается не один, а два-три плода.

В иных случаях, чувствуя быстрый прирост лишних килограммов, беременной нужно устраивать себе раз в неделю разгрузочные дни.

Единственное условие – прежде посоветоваться с врачом, дабы тот исключил какие-то иные отклонения в течении беременности или вдруг обострившееся, «спавшее» до этого заболевание.

В разгрузочный день нужно распределить на него равные порции 1 кг яблок или 200 г творога, 1 л кефира или 1 кг яблок. И ни в коем случае не устраивать себе полностью голодных дней.

Что должно быть в рационе будущей мамы

Вообще же, в рационе беременной должны присутствовать:

  • и белок
  • и углеводы
  • и жиры
  • и витамины
  • и минералы.

Посмотрим в каких количествах:

Белок норма 96 г в день
Углеводы  дневная норма 348 г  
Жиры  норма 85 г в день
Кальций норма 1100 мг в день
Сахар норма не больше 60 г в день

 Белок – это основной материал для строительства клеток и тканей плода. Содержится в:

  • мясе
  • рыбе
  • яйцах
  • молоке
  • твороге
  • кисломолочных продуктах
  • орехах и бобах.

Углеводы содержится в кашах, хлебе, злаках, хлопьях из них, макаронных изделиях.

Как не набрать лишние килограммы во время беременности. будущая мама
После 13-й недели беременности кондитерские изделия и копчености исключаются из рациона будущей мамы совсем

Растительные жиры содержатся в:

  • растительных маслах
  • семечках
  • орехах
  • грибах.

В состав растительных жиров входят необходимые организму жирорастворимые витамины А, D , Е, К.

Животные жиры содержатся в сливочном масле, сметане (55 г в день), мясе нежирных сортов, в домашней птице (кроме уток и гусей), рыбе и яйцах.

Витамины и минеральные вещества. Если их не хватает, то нарушается обмен веществ и у матери, и у ребенка, что чревато осложнениями беременности.

Источник витаминов и минералов:

  • фрукты (с цитрусовыми осторожнее, возможна аллергия)
  • отруби
  • картофель
  • печень
  • мясо
  • масло
  • творог
  • бобовые
  • недробленые крупы и витаминные препараты.

Фрукты и хлеб грубого помола, а так же овощи, ягоды и сухофрукты – это поставщики клетчатки, от которой зависит формирование сердечной мышцы малыша.

От мучных, кондитерских изделий, варенья. Мало того, что в них много калорий, так еще избыток сладкого может способствовать появлению диатеза, а то и диабета. После 13-й недели беременности кондитерские изделия и копчености исключаются из рациона будущей мамы совсем.

От пончиков, блинов, тортов с кремом, какао и продуктов, содержащих арахис. Так же забудем о:

  • чипсах
  • кетчупе
  • и других соусах, содержащих уксус и соль.

Не рекомендуются слишком жирные продукты, особенно:

  • бараний, свиной и говяжий жиры
  • мало
  • майонез
  • шашлыки
  • крепкие бульоны.

Не злоупотребляйте сметаной и сливочным маслом. И исключите из меню алкоголь, кофе, крепкий чай и сладкие газированные напитки.

Как не набрать лишние килограммы во время беременности. рацион беременной
Во второй половине беременности стоит перейти на печеную и вареную пищу

И, наконец, если жареное иногда можно позволить себе в первой половине беременности, то во второй лучше перейти на:

  • вареную
  • печеную

пищу. При этом, постарайтесь не есть копченой и консервированной еды, за исключением зеленого горошка, кабачковой и баклажанной икры.

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