По словам Людмилы Штро, зав. отделением специализированного санатория для беременных, специалисты рекомендуют забеременевшим женщинам есть на «за двоих», а для двоих. Иными словами, потреблять пищи достаточно для:
но не переедать.
«Мы рекомендуем будущим мамам 6-разовое дробное питание. То есть, три основных приема пищи (завтрак, обед и ужин) плюс второй завтрак в 11 часов (фрукт и сок), полдник в 16 часов (творог, молоко, йогурт) и перед сном выпить стакан кефира. И помнить, что женщина за время беременности набирает в среднем не больше 10-12 кг.»
Конечно, из последнего правила есть исключения. Набранный вес может оказаться больше, если:
В иных случаях, чувствуя быстрый прирост лишних килограммов, беременной нужно устраивать себе раз в неделю разгрузочные дни.
Единственное условие – прежде посоветоваться с врачом, дабы тот исключил какие-то иные отклонения в течении беременности или вдруг обострившееся, «спавшее» до этого заболевание.
В разгрузочный день нужно распределить на него равные порции 1 кг яблок или 200 г творога, 1 л кефира или 1 кг яблок. И ни в коем случае не устраивать себе полностью голодных дней.
Вообще же, в рационе беременной должны присутствовать:
Посмотрим в каких количествах:
|Белок
|норма 96 г в день
|Углеводы
|дневная норма 348 г
|Жиры
|норма 85 г в день
|Кальций
|норма 1100 мг в день
|Сахар
|норма не больше 60 г в день
Белок – это основной материал для строительства клеток и тканей плода. Содержится в:
Углеводы содержится в кашах, хлебе, злаках, хлопьях из них, макаронных изделиях.
Растительные жиры содержатся в:
В состав растительных жиров входят необходимые организму жирорастворимые витамины А, D , Е, К.
Животные жиры содержатся в сливочном масле, сметане (55 г в день), мясе нежирных сортов, в домашней птице (кроме уток и гусей), рыбе и яйцах.
Витамины и минеральные вещества. Если их не хватает, то нарушается обмен веществ и у матери, и у ребенка, что чревато осложнениями беременности.
Источник витаминов и минералов:
Фрукты и хлеб грубого помола, а так же овощи, ягоды и сухофрукты – это поставщики клетчатки, от которой зависит формирование сердечной мышцы малыша.
От мучных, кондитерских изделий, варенья. Мало того, что в них много калорий, так еще избыток сладкого может способствовать появлению диатеза, а то и диабета. После 13-й недели беременности кондитерские изделия и копчености исключаются из рациона будущей мамы совсем.
От пончиков, блинов, тортов с кремом, какао и продуктов, содержащих арахис. Так же забудем о:
Не рекомендуются слишком жирные продукты, особенно:
Не злоупотребляйте сметаной и сливочным маслом. И исключите из меню алкоголь, кофе, крепкий чай и сладкие газированные напитки.
И, наконец, если жареное иногда можно позволить себе в первой половине беременности, то во второй лучше перейти на:
пищу. При этом, постарайтесь не есть копченой и консервированной еды, за исключением зеленого горошка, кабачковой и баклажанной икры.
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