Как обезвредить пойманную рыбу от паразитов

В сезон отпусков немало наших сограждан отправляется порыбачить на реки и водоемы. Конечно, рыба — это белок, микроэлементы, ненасыщенные жирные кислоты и витамины. Но рыба — это еще и всевозможные паразиты, которые, попав в наш организм, способны надолго испортить все впечатление от отдыха и улова.

Хорошая новость — паразитов можно победить и довольно просто.

Чтобы убить гельминтов пойманной рыбы, ее нужно правильно приготовить.

Сырая рыба

Ее можно есть только, если соблюдены три условия:

Первое: это должна быть рыба, выращенная на фермах, которую кормили искусственными кормами, лечили и контролировали на отсутствие паразитов.

Второе: если рыба морская или океанская, она должна быть немедленно заморожена прямо на судне, а разморожена прямо перед употреблением в пищу.

Третье: в любой речной рыбе (кроме осетровых) могут обитать паразиты. Потому в сыром виде можно есть только стерлядь.

Жареная или отварная рыба

Если она действительно хорошо проварена и прожарена, можно есть любую рыбу, не опасаясь последствий.

Варить рыбу нужно 15-20 минут с момента закипания.

Жарить не менее 15-20 минут. Причем, если рыба крупная, ее нужно предварительно разрезать вдоль хребта на пласты.

Пироги с рыбой нужно выпекать не менее 30 минут.

Если правила горячего и холодного копчения соблюдены, рыба считается безопасной для употребления только после завершения всего процесса.

Рекомендации даны для рыб или ее кусков весом до 2 кг. При посоле личинки паразитов погибают:

в условиях горячего посола (15-16 градусов) — через 5-9 дней;

в условиях холодного посола (5-6 градусов) — через 6-13 дней;

в условиях сухого посола (пропорции 20% соли от веса рыбы) в неразделанной рыбе — через 9-13 дней, а в распоротой — через 7-12 дней.

Замороженная рыба

Рыбка весом до 2 кг считается обезвреженной после того, как ее выдержали:

12 часов при температуре минус 27 градусов;

18 часов при температуре минус 22 градуса;

36 часов при температуре минус 16 градусов;

3 суток — при минус 12 градусах;

7 суток — при минус 8 градусах;

10 суток — при минус 4 градусах.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.