Как обезвредить пойманную рыбу от паразитов
В сезон отпусков немало наших сограждан отправляется порыбачить на реки и водоемы. Конечно, рыба — это белок, микроэлементы, ненасыщенные жирные кислоты и витамины. Но рыба — это еще и всевозможные паразиты, которые, попав в наш организм, способны надолго испортить все впечатление от отдыха и улова.
Хорошая новость — паразитов можно победить и довольно просто.
Чтобы убить гельминтов пойманной рыбы, ее нужно правильно приготовить.
Сырая рыба
Ее можно есть только, если соблюдены три условия:
- Первое: это должна быть рыба, выращенная на фермах, которую кормили искусственными кормами, лечили и контролировали на отсутствие паразитов.
- Второе: если рыба морская или океанская, она должна быть немедленно заморожена прямо на судне, а разморожена прямо перед употреблением в пищу.
- Третье: в любой речной рыбе (кроме осетровых) могут обитать паразиты. Потому в сыром виде можно есть только стерлядь.
Жареная или отварная рыба
Если она действительно хорошо проварена и прожарена, можно есть любую рыбу, не опасаясь последствий.
- Варить рыбу нужно 15-20 минут с момента закипания.
- Жарить не менее 15-20 минут. Причем, если рыба крупная, ее нужно предварительно разрезать вдоль хребта на пласты.
- Пироги с рыбой нужно выпекать не менее 30 минут.
- Если правила горячего и холодного копчения соблюдены, рыба считается безопасной для употребления только после завершения всего процесса.
Рекомендации даны для рыб или ее кусков весом до 2 кг. При посоле личинки паразитов погибают:
- в условиях горячего посола (15-16 градусов) — через 5-9 дней;
- в условиях холодного посола (5-6 градусов) — через 6-13 дней;
- в условиях сухого посола (пропорции 20% соли от веса рыбы) в неразделанной рыбе — через 9-13 дней, а в распоротой — через 7-12 дней.
Замороженная рыба
Рыбка весом до 2 кг считается обезвреженной после того, как ее выдержали:
- 12 часов при температуре минус 27 градусов;
- 18 часов при температуре минус 22 градуса;
- 36 часов при температуре минус 16 градусов;
- 3 суток — при минус 12 градусах;
- 7 суток — при минус 8 градусах;
- 10 суток — при минус 4 градусах.
КАК УБИТЬ всех возможных ПАРАЗИТОВ В РЫБЕ