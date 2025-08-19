Орвеллы нашего времени: как одиночки спасают общество от массового безумия

New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов

В детстве многие американские дети вступают в скауты примерно в возрасте девяти-десяти лет. Автор статьи в New Scientist Рами Камински - психиатр и автор книги "Дар непричастности" — вспоминает, как родители купили ему форму, шарф и кожаную петлю для застёжки. Надев её на первое собрание местного отделения, он чувствовал себя взрослым и особенным. Все ребята сидели в кругу на земле, а руководитель — на табурете. Он серьёзным тоном рассказал о значении скаутского движения, затем попросил подняться и произнести за ним торжественную клятву.

Для большинства детей этот момент был наполнен восторгом и чувством приобщения к чему-то важному. Но Рами впервые осознал, что отличается от других: слова клятвы не вызвали в нём никаких эмоций. В то время как его сверстники чувствовали особую связь с группой и традицией, он не испытывал привязанности.

Большинству людей трудно представить состояние, когда нет потребности в коллективной идентичности. Часто это воспринимается как признак психологической проблемы. Однако, по словам клинического психиатра, который более сорока лет работал с пациентами и анализировал собственный опыт, подобное равнодушие к групповым формам — это не расстройство, а особый тип личности, ранее просто не описанный.

Так появился термин "отроверты" (Otroverts) — люди, не нуждающиеся в объединении своей идентичности с коллективом. Считается, что каждый человек рождается отровертом, пока культура не закрепит принадлежность к определённым группам.

Отсутствие групповой идентичности имеет как социальные издержки, так и преимущества. В обществе, где всё устроено вокруг объединения, человеку без "племенной" привязанности может быть трудно. Но одновременно он получает уникальные качества: независимость и оригинальность. Не находясь под влиянием негласных правил коллектива, отроверты свободны мыслить творчески и видеть нестандартные решения.

Такие люди не боятся изгнания — ведь их не связывают с группой формальные узы. Им не нужно искать подтверждения своей ценности извне, они меньше подвержены социальному давлению и эмоциональной зависимости. У них нет необходимости убеждать окружающих в правильности своих взглядов.

Важно отличать общность и связь. Отроверты могут быть не заинтересованы в шуме популярной культуры, семейных интригах или партийной политике, но это не значит, что они лишены близких отношений. Напротив, без отвлекающего фона они способны сосредоточиться на укреплении связей с действительно важными для них людьми.

История знает множество примеров индивидуалистов, способных разглядеть фанатизм толпы раньше других. Вспоминается Джордж Оруэлл, чьи тексты стали символом предостережения против коллективного безумия. Подобные личности, не зависящие от группы эмоционально, часто оказываются предвестниками перемен.

К сожалению, общество нередко осознаёт их правоту лишь после того, как проходит через разрушительные последствия группового мышления. Именно тогда выясняется, что независимые мыслители предупреждали об опасности задолго до кризиса.

Опыт отровертов показывает: сообщество может быть источником поддержки и силы, но в нём кроется и обратная сторона — племенная замкнутость. Возможно, обществу стоит внимательнее относиться к этому балансу, учась ценить как коллективную сплочённость, так и личную независимость.

