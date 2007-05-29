Волосы любят печень и "энергетический коктейль"

Летом большинство из нас ходит без головных уборов, особенно молодежь. А потому наши волосы первыми принимают на себя солнечные лучи, пыль, дождь и вообще все, что летает в окружающем воздухе. И чтобы потом по волосам не плакать воспользуйтесь хотя бы самыми простыми советами врачей-трихологов.

Здоровье волос стоит на трех «китах» -

здоровом питании,

грамотном уходе

и разумных косметических процедурах.

Волосы должны вкусно есть

Строительным материалом для нашей шевелюры служит белковая пища, а силу и блеск волосам придают

протеин

и витамины В и С.

Больше всего полезных для волос веществ содержится в

мясе

и печени.

Но если такая пища вам не подходит, то необходимые элементы можно найти в

крупах,

бобовых,

цитрусовых,

а также в

орехах

и жирной рыбе.

Правда, для того, чтобы восстановить волосы «изнутри», потребуется время. Первые видимые результаты появятся месяца через три после нормализации диеты.

Волосам нужен правильный шампунь

Самая большая ошибка, которую мы совершаем, это подбор шампуня по типу волос. А на самом деле, подбирать его нужно по типу кожи головы

жирная,

проблемная,

нормальная,

сухая.

Если волосам приходится нелегко из-за погодных или рабочих условий подберите для них шампунь-«энергетический коктейль». В его состав должны входить

пантенол,

ретинол,

витамины В, С и Е.

Волосы не любят «бабушкины рецепты»

Не потому, что они неправильные (многие очень хорошо помогают и уходу за волосами, и экономии денег), но исследования показали, что большинство из них рассчитаны на некие усредненные волосы. Специфику они не учитывают.

Например, самый популярный рецепт - 100 взмахов расческой перед сном - подходит лишь для сухих и нормальных волос, поскольку распределяет кожный секрет по всей длине волоса, что придает прическе привлекательный отлив.

А вот жирные волосы такой массаж сделает еще более сальными, собрав в неэстетичные толстые валики. С другой стороны, ополаскивание шевелюры яблочным уксусом подсушивает, что совершенно не годится для сухих волос.

Волосы любят правильно мыться

Трихологи рекомендуют мыть голову раз в три-четыре дня. Волосы быстро привыкают к заданному ритму. Но мыть нужно «по правилам».

Во-первых, мыть голову нужно теплой, но ни в коем случае не горячей водой, которая излишне стимулирует работу сальных желез.

Во-вторых, если есть возможность - не мойте волосы водой из-под крана. Она слишком жесткая. Для мытья головы лучше использовать кипяченую или фильтрованную воду.

В-третьих, никогда не расчесывайте мокрые волосы, поскольку так они легко травмируются. Сначала подсушите.

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