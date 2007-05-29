Летом большинство из нас ходит без головных уборов, особенно молодежь. А потому наши волосы первыми принимают на себя солнечные лучи, пыль, дождь и вообще все, что летает в окружающем воздухе. И чтобы потом по волосам не плакать воспользуйтесь хотя бы самыми простыми советами врачей-трихологов.
Здоровье волос стоит на трех «китах» -
Строительным материалом для нашей шевелюры служит белковая пища, а силу и блеск волосам придают
Больше всего полезных для волос веществ содержится в
Но если такая пища вам не подходит, то необходимые элементы можно найти в
а также в
Правда, для того, чтобы восстановить волосы «изнутри», потребуется время. Первые видимые результаты появятся месяца через три после нормализации диеты.
Самая большая ошибка, которую мы совершаем, это подбор шампуня по типу волос. А на самом деле, подбирать его нужно по типу кожи головы
Если волосам приходится нелегко из-за погодных или рабочих условий подберите для них шампунь-«энергетический коктейль». В его состав должны входить
Не потому, что они неправильные (многие очень хорошо помогают и уходу за волосами, и экономии денег), но исследования показали, что большинство из них рассчитаны на некие усредненные волосы. Специфику они не учитывают.
Например, самый популярный рецепт - 100 взмахов расческой перед сном - подходит лишь для сухих и нормальных волос, поскольку распределяет кожный секрет по всей длине волоса, что придает прическе привлекательный отлив.
А вот жирные волосы такой массаж сделает еще более сальными, собрав в неэстетичные толстые валики. С другой стороны, ополаскивание шевелюры яблочным уксусом подсушивает, что совершенно не годится для сухих волос.
Трихологи рекомендуют мыть голову раз в три-четыре дня. Волосы быстро привыкают к заданному ритму. Но мыть нужно «по правилам».
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