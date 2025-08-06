Комар укусил — не паникуйте! Эти домашние средства помогут за секунды

Какие домашние средства снимают зуд от укусов комаров — советы врачей

4:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика Первая помощь

Мы обожаем солнце и возможность проводить много времени на свежем воздухе. Единственный минус: надоедливые комары, которые постоянно кусают. Зуд от укуса комара сводит вас с ума? Тогда примите к сведению эти советы.

Фото: flickr.com by Жиль Сан Мартин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Укус комара

1. Алоэ вера — нежный охладитель

Это растение — не просто украшение подоконника. Гель алоэ вера — отличное средство от ожогов, акне и, как оказалось, зуда от укусов комаров. Он охлаждает, успокаивает воспалённую кожу и ускоряет её восстановление, особенно если вы уже расчесали место укуса. Просто нанесите немного геля на кожу и дайте ему впитаться.

2. Банановая кожура — сладкое спасение

Да-да, не спешите выбрасывать кожуру от банана! Внутренняя её сторона содержит сахара, которые вытягивают влагу из кожи, уменьшая отёк и зуд. Просто потрите кожурой место укуса — эффект не заставит себя ждать.

3. Лёд против огня

Сразу после укуса приложите холод: это может быть кубик льда, обёрнутый в салфетку или полотенце. Держите на месте укуса около 20 минут. Холод блокирует сигнал зуда, снимает отёк и раздражение. Если укусов много — примите холодный душ.

4. Соль — натуральный антисептик и скраб

Соль не только придаёт вкус еде, но и помогает при укусах. Смочите кожу, нанесите крупную соль и слегка вотрите её в область укуса. Это создаст эффект скраба, снимет раздражение и подсушит кожу. Ощущение пощипывания пройдёт быстро — вместе с зудом.

5. Зубная паста — не только для улыбки

Особенно эффективны пасты с мятой. Нанесите немного на место укуса и дождитесь высыхания. Ментол охлаждает и снимает зуд, а подсушивающие компоненты уменьшают воспаление. Просто, быстро и удобно.

6. Пищевая сода — экстренная помощь

Сделайте кашицу из пищевой соды и воды, нанесите на укусы и оставьте на 15 минут. Сода помогает нейтрализовать pH кожи, уменьшает воспаление и зуд. Правда, при чувствительной коже не стоит злоупотреблять этим методом.

7. Лимонный сок — кислота против комаров

Лимон или лайм помогают не только от зуда, но и защищают от инфекции благодаря антисептическим свойствам. Нанесите сок на кожу, но только если вы не планируете выходить на солнце — иначе могут появиться пигментные пятна.

8. Масло чайного дерева — must-have из аптечки

Это эфирное масло известно антибактериальными и противовоспалительными свойствами. Нанесите одну-две капли на место укуса. Зуд пройдёт быстро, а заживление ускорится. Только сначала проверьте кожу на чувствительность, нанеся каплю масла на запястье.

9. Яблочный уксус — кислота без лишнего запаха

Как и лимон, уксус подсушивает и дезинфицирует. Нанесите его точечно на укусы или добавьте в ванну (2–3 стакана на полную ванну) при множественных укусах. Запах исчезнет после душа — зато зуд и отёчность уйдут быстрее.

10. Медицинский спирт — не коктейль, а лекарство

Забудьте про вино: от зуда помогает только чистый спирт. Нанесите его на ватный диск и аккуратно протрите кожу. Эффект охлаждения и дезинфекции заметен почти сразу. Подходит для экстренного применения.

И напоследок: не расчесывайте!

Как бы ни хотелось почесать укус — лучше этого не делать. Это замедлит заживление и увеличит риск инфекции. Вместо этого выберите любое из перечисленных средств — большинство найдётся дома или в ближайшей аптеке.

Наслаждайтесь летом без зуда и раздражения!

Уточнения

Акне́ (от др.-греч. ἀκμή — остриё, разгар, расцвет), или угри — это длительное воспалительное состояние кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула.

