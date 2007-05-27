Очки-хамелеоны нужно "дрессировать"

Фотохромные линзы очков, способные изменять интенсивность затемнения в зависимости от освещенности, которые в народе зовут "хамелеонами", оказывается, требуют правильного ухода.

По словам специалистов-офтальмологов из МНИИ им. Гельмгольца, высококачественные фотохромные линзы в затемненном состоянии эффективно защищают глаза от ультрафиолетового освещения. Важно и то, что они меняют свою окраску не сразу, а постепенно.

Для хороших линз время затемнения при засветке составляет одну минуту, а просветления при попадании в темное помещение — три минуты. Визуально мы можем заметить изменение цвета (это около 40%) уже через 30 секунд.

Но чтобы "хамелеоны" нормально работали, им нужен определенный период постоянного ношения или "дрессировки". Обычно он составляет 1-2 недели, и только после этого линза начинает затемняться максимально. Если очки какое-то время не использовались, их снова придется "дрессировать".

Основными цветами "хамелеонов" остаются серый и коричневый. Но фотохромные линзы со временем могут "уставать", то есть их способность к затемнению и просветлению снижается. Это в большей степени относится к пластиковым линзам. Если "устала" одна линза, менять придется обе, иначе возможны нарушения зрения.

Следует помнить, что затемняться линзу заставляет именно ультрафиолетовые лучи, поэтому хамелеоны не подходят для водителей автомобиля, ведь стекло машины ультрафиолет поглощает.

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