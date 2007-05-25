Борьба за сон: оригинальные советы от специалистов Института натуропатии

Нарушениями сна страдают около 60% женщин и 40% мужчин. Одна из основных причин бессонницы — нервное истощение, или астенический синдром, связанные с переутомлением и нарушением режима. Предлагаем несколько советов "борьбы за сон" от специалистов Института натуропатии.

Физкультура в виде прогулки перед сном

Лучше всего укрепляет нервную систему физическая культура. Речь не идет о спорте высоких достижений, но прогулка перед сном на воздухе — давно и прочно утвердилась в качестве простейшей и лучшей рекомендацией страдающим бессонницей людям.

Прохладный воздух в спальне

Многие считают, что температура в спальне должна быть градусов 20 тепла. Они ошибаются. Лучший сон приходит, если на термометре около кровати будет 15-17 градусов.

Чем лучше проветрена спальня, тем больше в ней отрицательных ионов, которые активизируют восстановительные процессы в организме. И человек высыпается на час быстрее.

Тёплая ванна, горчичники и хлеб с огурцом на лоб

Многим, особенно легко возбудимым людям, поможет уснуть либо теплая ванна, либо почти горячая ножная ванна перед сном.

Кавказские целители накладывают "неспящему" на лоб смесь хлеба из пшеничной или ржаной муки с мелко нарезанным свежим или соленым огурцом, кислым молоком и глиной.

Если бессонница сопровождается еще и головными болями, помогают горчичники, которые следует приложить на шею и надлопаточную область за полчаса до отхода ко сну.

Самомассаж и валерьянка

При нарушениях, связанных с остеохондрозом шейного отдела позвоночника, который затрудняет отток венозной крови из головы можно применить самовытяжение шеи с помощью рук.

Обхватив четырьмя пальцами лоб и упираясь большими пальцами в сосцевидные бугры за ушами, стараемся поднять голову, расслабив мышцы шеи.

ромашка аптечная

Существует широкий набор растений, которые способствуют хорошему засыпанию. Наиболее эффективен прием отвара или настойки

валерианы,

душицы,

мака,

пустырника,

ромашки аптечной,

тимьяна,

укропа

и хмеля.

Если долго не можете заснуть, помажьте верхнюю губу настойкой валерианы, откиньте одеяло до тех пор, пока не станет холодно, а затем накройтесь и спите. Если не помогла сразу — повторите процедуру.

Если народные средства не воздействовали, имеет смысл обратиться к невропатологу.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.