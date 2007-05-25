EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Андрей Беляков

Борьба за сон: оригинальные советы от специалистов Института натуропатии

Здоровье

Нарушениями сна страдают около 60% женщин и 40% мужчин. Одна из основных причин бессонницы — нервное истощение, или астенический синдром, связанные с переутомлением и нарушением режима. Предлагаем несколько советов "борьбы за сон" от специалистов Института натуропатии.

Борьба за сон: оригинальные советы от специалистов Института натуропатии

Физкультура в виде прогулки перед сном

Лучше всего укрепляет нервную систему физическая культура. Речь не идет о спорте высоких достижений, но прогулка перед сном на воздухе — давно и прочно утвердилась в качестве простейшей и лучшей рекомендацией страдающим бессонницей людям.

Прохладный воздух в спальне

Многие считают, что температура в спальне должна быть градусов 20 тепла. Они ошибаются. Лучший сон приходит, если на термометре около кровати будет 15-17 градусов.

Чем лучше проветрена спальня, тем больше в ней отрицательных ионов, которые активизируют восстановительные процессы в организме. И человек высыпается на час быстрее.

Тёплая ванна, горчичники и хлеб с огурцом на лоб

Многим, особенно легко возбудимым людям, поможет уснуть либо теплая ванна, либо почти горячая ножная ванна перед сном.

Кавказские целители накладывают "неспящему" на лоб смесь хлеба из пшеничной или ржаной муки с мелко нарезанным свежим или соленым огурцом, кислым молоком и глиной.

Если бессонница сопровождается еще и головными болями, помогают горчичники, которые следует приложить на шею и надлопаточную область за полчаса до отхода ко сну.

Самомассаж и валерьянка

При нарушениях, связанных с остеохондрозом шейного отдела позвоночника, который затрудняет отток венозной крови из головы можно применить самовытяжение шеи с помощью рук.

Обхватив четырьмя пальцами лоб и упираясь большими пальцами в сосцевидные бугры за ушами, стараемся поднять голову, расслабив мышцы шеи.

ромашка аптечная
ромашка аптечная

Существует широкий набор растений, которые способствуют хорошему засыпанию. Наиболее эффективен прием отвара или настойки

  • валерианы,
  • душицы,
  • мака,
  • пустырника,
  • ромашки аптечной,
  • тимьяна,
  • укропа
  • и хмеля.

Если долго не можете заснуть, помажьте верхнюю губу настойкой валерианы, откиньте одеяло до тех пор, пока не станет холодно, а затем накройтесь и спите. Если не помогла сразу — повторите процедуру.

Если народные средства не воздействовали, имеет смысл обратиться к невропатологу.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

БЕССОННИЦА: что делать? | ТОП-5 причин бессонницы | Как быстро заснуть? | Лечение бессонницы
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
Темы
Новости
Китай играет мускулами: учения ВМФ КНР накануне маневров США и их союзников
Счётная палата: госдолг России превысил 20 трлн рублей
Иран может стать основным поставщиком газа в Европу
Больше некому: Минобороны России вывезет из Афганистана граждан ОДКБ и Украины
Заказанный Байденом спецслужбам доклад о COVID-19 ничем его не порадовал
Планов действий по эвакуации из Афганистана после 31 августа у США нет
Кто не улетел - мы не виноваты: талибы* закрыли для афганцев доступ в аэропорт
G7 нашла "огромные рычаги влияния" на талибов*
Маас: Германия не укладывается в сроки эвакуации из Афганистана
НАТО клянётся бороться с терроризмом в лучших традициях "Полицейской академии"
Последние материалы
Китай играет мускулами: учения ВМФ КНР накануне маневров США и их союзников
Счётная палата: госдолг России превысил 20 трлн рублей
Борьба за сон: оригинальные советы от специалистов Института натуропатии
Иран может стать основным поставщиком газа в Европу
Больше некому: Минобороны России вывезет из Афганистана граждан ОДКБ и Украины
Заказанный Байденом спецслужбам доклад о COVID-19 ничем его не порадовал
Планов действий по эвакуации из Афганистана после 31 августа у США нет
Этот противоречивый банан: так полезный или вредный?
Полезные свойства тыквенного масла
Кто не улетел - мы не виноваты: талибы* закрыли для афганцев доступ в аэропорт
Популярное
Бывший СССР
"Офицеры России" готовы объяснить русофобам в Казахстане, в чём они неправы

За последние несколько недель в СМИ широко обсуждается ряд случаев нападений и избиений русскоязычных граждан Казахстана. "Офицеры России" готовы вмешаться.

"Офицеры России" готовы объяснить русофобам в Казахстане, в чём они неправы
Последняя неподконтрольная талибам афганская провинция намерена сдаться
Мир. Новости мира
Последняя неподконтрольная талибам афганская провинция намерена сдаться
Российский шоу-бизнес
Пугачёва в алом бомбере устроила сказочный концерт в деревне Грязь
Мир. Новости мира
Проект “анти-Россия”: Кучма признал, что Путин прав
Игорь Буккер Токио-2020: паралимпийские игры — от реабилитации к шоу Игорь Буккер Василий Амирджанов Охранители скреп пестуют тоталитарную психоделику Василий Амирджанов Любовь Степушова Страны G7 не должны мешать странам ШОС в Афганистане Любовь Степушова
Домашние животные
Какие полезные для человека продукты категорически нельзя кошкам и собакам
Мир. Новости мира
В Афганистане неизвестные угнали украинский самолёт
Захваченный в Кабуле украинский самолёт выкупили богатые афганцы
Мир. Новости мира
Захваченный в Кабуле украинский самолёт выкупили богатые афганцы
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников