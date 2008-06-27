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Автор Андрей Беляков

Шесть ошибок, которые вы совершаете на кухне

Здоровье » Здоровье и профилактика

Ваша кухня кажется самым безопасным местом в плане пищевых отравлений? Возможно, так оно и есть, но только если вы сами не совершаете ошибок во время приготовления пищи.

Шесть ошибок, которые вы совершаете на кухне

Главная причина пищевых отравлений — это инфекция, которая так или иначе проникла в продукты питания. И нередко мы сами помогаем ей с выбором "места обитания".

Первая ошибка: вы готовите и едите полусырое мясо и морепродукты

Эта пища — настоящий рай для опасных бактерий, которые можно убить, только соблюдая жесткие правила готовки.

Чтобы быть уверенными в безопасности мяса (в том числе и птицы), стоит знать, что внешняя температура бифштексов и свинины должна достигать 70 градусов, телятины и ягнятины — 75, а мяса птицы — 80. При протыкании куска вилкой должен выделяться светлый золотистый сок и ничего кроме.

Рыба не должна прилипать к вилке и должна быть непрозрачной. Креветки варить до тех пор, пока они станут розовыми и крепкими. Мидии и устрицы должны разбухнуть и помутнеть (это примерно 4-6 минут варки).

Вторая ошибка: недоваренные яйца

Куриные и прочие яйца — идеальная среда для размножения сальмонеллы. Поэтому, если даже вы обожаете яйца всмятку, наступите на горло собственным вкусам и сварите их вкрутую (около 5 минут варки). Яичница готовится до исчезновения прозрачных включений, омлет — 7-8 минут.

Третья ошибка: хранение пищи при комнатной температуре

Речь идет об уже приготовленной еде, которую вы забыли убрать в холодильник. Если в сыром виде картофель, овощи, крупы могут обходиться без холода довольно долгое время, то сваренные из них блюда оставлять на плите совершенно ни к чему. Исключительно в холодильнике и с закрытой крышкой.

Четвёртая ошибка: плохо промытые овощи и фрукты

Чтобы обезопасить себя от патогенных микробов, все эти дары природы перед варкой или подачей на стол в свежем виде нужно тщательно промывать в проточной воде. Особенно это касается корнеплодов. Земля, в которой они выросли, конечно, кормилица, но и для бактерий тоже.

Пятая ошибка: консервы для того и сделаны, чтобы храниться долго

Да, но только в определенных условиях — в холодном, темном и сухом месте. Выбрасывайте банки сразу, если они перед этим промерзали (на балконе зимой), покрылись ржавчиной, деформировались или вздулись.

Шестая ошибка: вакуумная упаковка — гарантия безопасности

Купленные сосиски, колбасы, мясные и рыбные нарезки в вакуумной упаковке хранить в холодильнике можно не больше недели. Если не съели, положите их в морозильную камеру. Если упаковка открыта, то срок хранения ее содержимого в холодильнике сокращается до 3-4 дней.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
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