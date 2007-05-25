Сотрясение мозга: лучше шишка на лбу, чем киста в черепе

Сочетание слов "сотрясение мозга" наводит, с одной стороны, на печальные мысли, а с другой, утешаешь себя: "с кем не бывает?". Что же на самом деле происходит, когда наш мозг "сотрясается"? Об этом "Правде.Ру" рассказал кандидат медицинских наук, врач-нейрохирург многопрофильной клиники ЦЭЛТ Андрей Ходневич.

У ребенка болит голова

"Несмотря на то что эта травма не считается тяжелой, но с ней связано довольно много социальных, медицинских и реабилитационных проблем. Дело в том, что в мозге существует много структур, которые наиболее уязвимы для подобного рода воздействия: гипоталамус, стебель гипофиза, ствол головного мозга.

Они находятся между неподвижным спинным мозгом и более подвижными полушариями головного, а значит, сильнее всего могут деформироваться.

Симптомы сотрясения мозга таковы:

во-первых, после удара головой человек на короткое время теряет сознание (иногда обморок настолько кратковременный, что пострадавший сам не успевает его осознать).

во-вторых, появляется тошнота, рвота, головокружение, выпадение полей зрения (обоими глазами человек может видеть лишь треть или половину общей картины перед собой).

Но такие симптомы появляются и при нарушении деятельности других органов, порой, совсем не связанных с мозговой деятельностью. А с другой стороны, такие же последствия дают более тяжелые травмы головного мозга (ушиб, гематома и т. п.).

Поэтому на практике очень трудно такие симптомы объективизировать. В результате врачи прибегают к гипердиагностике — больной еще упасть не успел, а ему уже поставлен диагноз "сотрясение".

Это чревато тем, что за массой подобных пациентов (в основном, асоциальных элементов) врач может пропустить действительно тяжелый случай или вовремя не распознать другую болезнь.

Сотрясение мозга: когда "не больной и не здоровый"

Само сотрясение считается травмой функционально-обратимой, то есть мозг должен в ближайшее время восстановиться полностью. Лечение же самое простое: постельный режим и успокоительные препараты.

Правда, и здесь есть подводный камень. Большинство людей знает, что сотрясение лечится просто, а потому и не придают ему большого значения. Ударившись головой, человек идет не к врачу, а домой, продолжает ходить на работу и зарабатывает себе посттравматическую астению.

Другими словами, он долгие годы продолжает жить в состоянии "не больной и не здоровый". На него периодически накатывают:

слабость,

головокружения,

подавленность сознания и т. д.

Тем не менее укладывать человека с диагнозом "сотрясение мозга" в больницу на 7-10 суток, я считаю неверным, говорит доктор. Куда проще сразу сделать ему УЗИ, рентгеновское исследование, а при малейшем подозрении на сдавление мозга — компьютерную томографию.

Томография головного мозга

И если это, действительно, только сотрясение и ничего больше, нужно отправить человека домой, чтобы он там лежал и принимал таблетки. И стационары разгрузим и больному комфортнее в домашних условиях.

Когда больному с сотрясением мозга назначают больничный режим

Домашний режим исключается только в том случае, если после проведенных диагностических исследований окажется, что у пациента не только сотрясение, но и ушиб головного мозга. То есть, механическое разрушение участка мозга и питающих его сосудов.

Чаще всего такое происходит, если человек ударился лбом или височными долями черепа. Тут уже без больничной койки не обойтись, поскольку при неправильном или несвоевременном лечении ушиба головного мозга может развиться энцефалопатия, стойкие нарушения мозговой деятельности, а то и эпилепсия.

Иногда в зоне ушиба может образоваться киста, которая будет увеличиваться и начнет сдавливать мозг. И это уже потребует оперативного вмешательства, вплоть до трепанации черепа.

Потому и рекомендую, никогда не ставить диагноз "сотрясение" на глазок без проведения хотя бы ультразвукового и рентгеновского исследования головного мозга. В конце концов, он у нас только один".

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