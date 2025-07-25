Белый дом подтвердил: диагноз, который может угрожать жизни Трампа — и вам тоже, узнайте, пока не поздно

Венозная гипертензия связана с сердечными заболеваниями и высоким риском смертности — исследование

3:36 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика Флебология

Хроническая венозная недостаточность — это состояние, при котором кровь начинает застаиваться в ногах из-за неполадок в венозных клапанах. Это может вызвать отеки, усталость и даже повреждения кожи.

Фото: Президент Трамп обращается к нации by Белый дом, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Президент США Дональд Трамп

Хотя многие считают это лишь косметической проблемой, эксперты предупреждают, что венозная гипертензия может привести к более серьезным последствиям, таким как сердечные заболевания и повышенный риск смерти, особенно у пожилых людей. Состояние часто игнорируется до того, как оно станет тяжелым, а лечение эффективнее всего на ранних стадиях.

После того как Белый дом подтвердил, что у президента США Дональда Трампа была диагностирована хроническая венозная недостаточность, внимание к этому состоянию возросло. Американская ассоциация сердца подчеркивает важность распознавания симптомов и предупреждает, что это состояние связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний и более высокой смертностью, пишет портал SciTechDaily.

Венозная гипертензия — это распространенное заболевание, особенно среди пожилых людей. Из-за ослабленных клапанов в венах, кровь может течь обратно, накапливаться в ногах и вызывать проблемы с кровообращением. Это приводит к отекам, болям и ухудшению общего самочувствия. Важно помнить, что венозная гипертензия связана не только с эстетическими проблемами, но и с серьезными угрозами для здоровья.

Симптомы венозной гипертензии включают отёки, варикозные вены, кожные изменения, такие как венозный экзема или дерматит, которые проявляются покраснением, зудом и шелушением кожи на ногах. Также могут возникать боли, судороги, тяжесть в ногах и бессонные ночи из-за беспокойства ног. Для диагностики состояния врачи используют ультразвуковые исследования, чтобы оценить отток крови и выявить любые препятствия в венах.

Лечение венозной гипертензии обычно включает терапию с использованием компрессионных чулок, бинтов, а также пневматических насосов. В некоторых случаях могут применяться минимально инвазивные процедуры, такие как катетеризация для удаления тромбов и восстановления нормального кровообращения. Важным элементом лечения является регулярное использование антибактериальных и противовоспалительных средств.

Хотя венозная гипертензия часто воспринимается как незначительное заболевание, его связь с сердечными заболеваниями может быть гораздо серьезнее. Исследования показывают, что люди с этим диагнозом имеют повышенный риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, поскольку нарушенное кровообращение в ногах может быть связано с нарушениями в других частях сердечно-сосудистой системы.

Очень важно диагностировать венозную гипертензию на ранних стадиях, так как чем быстрее начато лечение, тем более эффективным оно будет. Если оставить это состояние без внимания, оно может привести к тяжелым осложнениям, таким как тромбофлебит или даже смерть.

С учётом того, что старение населения приводит к увеличению случаев хронической венозной недостаточности, специалисты настоятельно рекомендуют следить за симптомами и обращаться к врачу при первых признаках заболевания. Образование и профилактика этого состояния могут значительно улучшить качество жизни и снизить риски для здоровья.

Уточнения

Венозная гипертензи́я (от др.-греч. hyper — над, выше и лат. tonos — натяжение) — это медицинское состояние, при котором клапаны из вены не работают должным образом, в результате чего кровь накапливается и оказывал давление на стенки вен.

