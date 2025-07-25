Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Игорь Буккер

Белый дом подтвердил: диагноз, который может угрожать жизни Трампа — и вам тоже, узнайте, пока не поздно

Венозная гипертензия связана с сердечными заболеваниями и высоким риском смертности — исследование
3:36
Здоровье » Здоровье и профилактика » Флебология

Хроническая венозная недостаточность — это состояние, при котором кровь начинает застаиваться в ногах из-за неполадок в венозных клапанах. Это может вызвать отеки, усталость и даже повреждения кожи.

Президент США Дональд Трамп
Фото: Президент Трамп обращается к нации by Белый дом, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Президент США Дональд Трамп

Хотя многие считают это лишь косметической проблемой, эксперты предупреждают, что венозная гипертензия может привести к более серьезным последствиям, таким как сердечные заболевания и повышенный риск смерти, особенно у пожилых людей. Состояние часто игнорируется до того, как оно станет тяжелым, а лечение эффективнее всего на ранних стадиях.

После того как Белый дом подтвердил, что у президента США Дональда Трампа была диагностирована хроническая венозная недостаточность, внимание к этому состоянию возросло. Американская ассоциация сердца подчеркивает важность распознавания симптомов и предупреждает, что это состояние связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний и более высокой смертностью, пишет портал SciTechDaily.

Венозная гипертензия — это распространенное заболевание, особенно среди пожилых людей. Из-за ослабленных клапанов в венах, кровь может течь обратно, накапливаться в ногах и вызывать проблемы с кровообращением. Это приводит к отекам, болям и ухудшению общего самочувствия. Важно помнить, что венозная гипертензия связана не только с эстетическими проблемами, но и с серьезными угрозами для здоровья.

Симптомы венозной гипертензии включают отёки, варикозные вены, кожные изменения, такие как венозный экзема или дерматит, которые проявляются покраснением, зудом и шелушением кожи на ногах. Также могут возникать боли, судороги, тяжесть в ногах и бессонные ночи из-за беспокойства ног. Для диагностики состояния врачи используют ультразвуковые исследования, чтобы оценить отток крови и выявить любые препятствия в венах.

Лечение венозной гипертензии обычно включает терапию с использованием компрессионных чулок, бинтов, а также пневматических насосов. В некоторых случаях могут применяться минимально инвазивные процедуры, такие как катетеризация для удаления тромбов и восстановления нормального кровообращения. Важным элементом лечения является регулярное использование антибактериальных и противовоспалительных средств.

Хотя венозная гипертензия часто воспринимается как незначительное заболевание, его связь с сердечными заболеваниями может быть гораздо серьезнее. Исследования показывают, что люди с этим диагнозом имеют повышенный риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, поскольку нарушенное кровообращение в ногах может быть связано с нарушениями в других частях сердечно-сосудистой системы.

Очень важно диагностировать венозную гипертензию на ранних стадиях, так как чем быстрее начато лечение, тем более эффективным оно будет. Если оставить это состояние без внимания, оно может привести к тяжелым осложнениям, таким как тромбофлебит или даже смерть.

С учётом того, что старение населения приводит к увеличению случаев хронической венозной недостаточности, специалисты настоятельно рекомендуют следить за симптомами и обращаться к врачу при первых признаках заболевания. Образование и профилактика этого состояния могут значительно улучшить качество жизни и снизить риски для здоровья.

Уточнения

Венозная гипертензи́я (от др.-греч. hyper — над, выше и лат. tonos — натяжение) — это медицинское состояние, при котором клапаны из вены не работают должным образом, в результате чего кровь накапливается и оказывал давление на стенки вен.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Темы здоровье медицина дональд трамп сердечно-сосудистые заболевания
Новости Все >
СК России: 331 человек погиб при вторжении ВСУ в Курскую область в августе 2024 года
Глубина протектора менее 1,6 мм снижает сцепление — проверьте монетой
Солнце провоцирует пигментные пятна: используйте SPF для защиты кожи
В государственный реестр казачьих обществ РФ внесено первое из ДНР
Эффективные методы ароматизации с лимоном и содой: натуральные решения для дома
Аэропорты Северного Кавказа закрыты из-за массовой атаки дронов
Вкусная и полезная лимонная вода для тех, кто заботится о здоровье: корица, имбирь и кардамон
Intel ищет крупного клиента для 14A: станет ли это спасением компании
Пищевые добавки для собак: что выбрать и как они влияют на здоровье
Приседания: улучшите физическую форму с правильной техникой и без ошибок
Популярное
24 июля: княгиня Ольга, атомная бомба и Дюма-отец

Сегодня православные вспоминают святую равноапостольную Ольгу. Какие события еще стоит вспомнить 24 июля?

24 июля: княгиня Ольга, атомная бомба и Дюма-отец
Хранить русские деньги в заграничных банках становится непростительно безрассудным… — писала газета Русский голос 24 июля 1907 года
Хранить русские деньги в заграничных банках становится непростительно безрассудным… — писала газета Русский голос 24 июля 1907 года
25 июля: День следователей, казнь декабристов и смерть Высоцкого
Надзор вызван в высшей степени безнравственными картинами, развращающими публику… — писала газета Русский голос 25 июля 1907 года
Венозная гипертензия связана с сердечными заболеваниями и высоким риском смертности — исследование Игорь Буккер Китай и Евросоюз провели саммит накануне холодной войны между ними Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова
Последние материалы
Экономист: снижение ключевой ставки до 18% не даст значимого эффекта
Вайнона Райдер призналась в неразделённой любви к Аль Пачино во время съёмок 90-х
L'Express: Трамп вряд ли введёт пошлины против России, несмотря на угрозы
Советы по удалению пыли с жалюзи и подоконников: эффективные методы
Сводка с фронта: ВС РФ приступили к штурму стратегических городов в зоне СВО
Киркоров признаётся о кристалле, связанном с Пугачёвой: экстравагантный образ и тайна
Вирусолог Волчков: грибок в системах вентиляции может вызывать болезни
Трихолог Сюракшина раскрыла главные причины выпадения волос
Автовладельцам рекомендовали чистить фары зубной пастой — это улучшает свет
Сухость кожи ускоряет старение: увлажняйте лицо гиалуроновой кислотой и спреями
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.