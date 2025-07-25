Сердечная революция: как обычная добавка спасает от смертельного заболевания

Новое открытие в кардиологии: трикаприн снижает триглицериды в артериях при редком заболевании

4:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здравоохранение

Недавнее открытие японских исследователей показало, что пищевая добавка трикаприн может значительно облегчить симптомы сердечных заболеваний у пациентов с редким заболеванием, известным как кардиомиоваскулопатия с отложением триглицеридов (TGCV). Это открытие может стать настоящей революцией в области кардиологии, предлагая новый способ борьбы с атеросклерозом, при котором традиционные методы лечения не всегда эффективны.

Фото: Freepik by shayne_ch13, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Боль в сердце

Болезненное состояние связано с отложениями триглицеридов в коронарных артериях, что приводит к их сужению и повышенному риску сердечных приступов. Приём трикаприна привёл к улучшению самочувствия пациентов и уменьшению жировых отложений в артериях, что открывает новые перспективы в лечении этой болезни. Исследование опубликовано в European Heart Journal учёными из Университета Осаки.

Основной механизм действия трикаприна заключается в расщеплении триглицеридов внутри клеток сердца, а не в снижении уровня холестерина, как это происходит при традиционном подходе. Это открытие предлагает новый, более эффективный способ лечения сердечных заболеваний, при котором активное воздействие оказывается непосредственно на жировые отложения в артериях. Такой подход имеет потенциал для значительного улучшения состояния пациентов, страдающих от сердечных заболеваний, вызванных триглицеридами.

ИБС является состоянием, при котором артерии сердца сужаются или закупориваются, что часто приводит к сердечным приступам. В то время как традиционные методы лечения, такие как препараты и стенты, могут быть эффективными, они не всегда дают устойчивые результаты, особенно в случае с редкими заболеваниями, такими как TGCV. Поэтому любое новое открытие в этой области — это шаг вперёд к улучшению терапии.

TGCV — это редкий подтип ИБС, при котором коронарные артерии закупориваются отложениями триглицеридов. Это состояние часто встречается у людей с сахарным диабетом и тех, кто проходит гемодиализ. В отличие от других форм ишемической болезни сердца (ИБС), при TGCV отложения триглицеридов играют ключевую роль в развитии заболевания, что требует особого подхода в лечении.

Одним из первых доказательств эффективности трикаприна стали результаты исследования, в ходе которого два пациента с TGCV сообщили о значительном облегчении симптомов и снижении уровня триглицеридов в кровеносных сосудах сердца. Это открытие представляет собой первый случай регресса атеросклероза, вызванного усилением липолиза триглицеридов в клетках. Этот результат стал важным шагом к разработке более эффективных методов лечения сердечно-сосудистых заболеваний, связанных с избыточными жировыми отложениями.

Результаты проведённого исследования открывают новые возможности для создания многогранного подхода к лечению ИБС. Трикаприн может стать многообещающим средством для пациентов, которые не реагируют на современные методы лечения, такие как стенты и препараты. С дальнейшими исследованиями и клиническими испытаниями трикаприн может стать ключевым инструментом в борьбе с сердечными заболеваниями, основанными на накоплении жировых отложений в артериях.

Открытие трикаприна и его эффективность в лечении редкой формы ишемической болезни сердца открывают новые горизонты для кардиологии. Это потенциально революционное средство, которое может существенно изменить подход к лечению сердечных заболеваний, связанных с триглицеридами. В ближайшие годы, возможно, мы увидим дальнейшие успехи в использовании трикаприна и других препаратов, которые будут помогать пациентам с этим заболеванием вернуться к нормальной жизни.

Уточнения

А́теросклеро́з (от греч. αθήρα — «кашица» + σκλήρωσις — «затвердевание») — хроническое заболевание артерий эластического и мышечно-эластического типа, возникающее вследствие нарушения липидного и белкового обмена и сопровождающееся отложением холестерина и некоторых фракций липопротеинов под интиму сосудов.



Ишемическая болезнь сердца (ИБС, коронарные заболевания сердца; лат. morbus ischaemicus cordis, от греч. ἰσχαιμία — исхайми́а — «ишемия», от ἴσχω — и́схо — «задерживать, останавливать» и αἷμα — айма — «кровь») — состояние, вызываемое хроническим недостаточным снабжением клеток сердечной мышцы кислородом (гипоксия) и питательными веществами.

