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Автор Андрей Беляков

Ангина: лучше испугаться самому, чем пугать близких

Здоровье » Здоровье и профилактика » Профилактика

Знаете, какое самое частое простудное заболевание в жаркие летние дни? Не поверите, но это — ангина. А что вы хотите? Мороженое, ледяное питье, прохладный ветерок из окна автобуса или машины… В нормальном состоянии вы бы окно закрыли, а в жару это просто благодать!

Ангина: лучше испугаться самому, чем пугать близких

Ангина поражает не только миндалины

И не надо думать, что заболевшее горло вылечит завтра та же жара. Ангина, или острый тонзиллит, — заболевание инфекционное, которое поражает не только горло (преимущественно небные миндалины), но и весь организм.

Возбудитель ангины — стрептококк. Но не один и тот же, а более 70 модификаций, что обеспечивает регулярную повторяемость болезни для тех, кто ее уже перенес. Иммунитет не вырабатывается.

В зависимости от изменений, которые происходят в миндалинах и тяжести заболевания, ангина делится на:

  • катаральную,
  • фолликулярную,
  • лакунарную.

Катаральная ангина

Начинается внезапно. Встали с утра, а все тело неможется, в голове — кирпич, глотать больно. Даже разговаривать больно! Ощущение такое, что горло опухло и все время тянет "стошниться", хотя температура не поднимается выше 37,5 градусов.

Открыли рот перед зеркалом, а никакого налета на слизистой нет… Красное немного, да и то только вокруг миндалин, но болит не по-детски. Кстати, если краснота заметна и на задней стенке глотки, и на мягком небе, то, скорее всего, — это не ангина, а фарингит или грипп.

Обычно при правильном лечении катаральная ангина проходит за дней 5-6. Но кто же лечится правильно, если к врачу не ходит?! А потому катаральная ангина часто становится только первой стадией других своих более тяжелых форм, или более серьезных заболеваний: дифтерии, скарлатины, кори или инфекционного мононуклеоза.

А потому, если самолечение (сосалки, полоскалки и шарфики вокруг горла) не дали облегчения за 2-3 дня, пожалуйте к врачу.

Боли в горле вашего ребенка
Боли в горле 

Фолликулярная ангина

Начало обычно жестокое: температура до 40 градусов, озноб, боль в суставах и пояснице, а также резкая боль при глотании. В области шеи вздуваются и болят лимфатические узлы. На 2-3-й день болезни на красных миндалинах появляются беловато-желтые точки с булавочную головку (миндальные фолликулы загноились).

Голос слабеет, а слюна так и капает изо рта. Такая ангина длится 5-7 дней, а потом фолликулы вскрываются и оставляют быстро заживающие язвочки.

Лакунарная  ангина

Всё почти, как в предыдущий раз, но гораздо хуже. Суставы и голова болят не в пример сильнее. Боль в горле отдает в ухо. Вместо подташнивания — натуральная рвота. Температура точно под сорок, а лимфоузлы увеличиваются не только в шее, но и под челюстью.

На покрасневшей и припухшей поверхности миндалин образуется гнойный налет. Симптомы нарастают в течение 3-5 дней, но по мере отторжения налета (это верхний слой миндалин отмирает) состояние улучшается. Но пока лимфоузлы увеличены, а налет на месте, ни о каком выздоровлении нет и речи.

Страшное: ангина чревата осложнениями

На самом деле все описанные течения болезни реальны только в начальной стадии и в дальнейшем подразумевают адекватное профессиональное лечение. Если ангину не лечить, последствия могут быть самыми печальными.

Любая ангина чревата осложнениями со стороны сердца, суставов, печени и почек, вплоть до необходимости трансплантации пораженных органов.

А потому первое и наиважнейшее условие лечения ангины — постельный режим!

Помимо антибактериальных препаратов (мы ведь помним, что это инфекционное заболевание, вызванное стрептококком) помогут облегченное, но богатое витаминами питание и чай с лимоном, который будет уничтожать гнойный налет.

Рассказывать о менее опасных, но не менее мучительных осложнениях неправильно пролеченной ангины (их, как минимум, еще четыре) смысла нет. Просто скажем, что если через два-три дня после, якобы, излечения ангины повысилась температура и вернулась сильная боль в горле — немедленно к врачу.

Иначе скальпеля хирурга не миновать, потому что где-то появился абсцесс, что в переводе на русский язык означает скопление гноя в тканях в результате воспаления, и даже гниение тканей. Причем, ядовитые продукты этого процесса попадают в кровоток и отравляют все органы тела.

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АНГИНА - как быстро ВЫЛЕЧИТЬ в домашних условиях?
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
Темы жара горло ангина осложнение
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