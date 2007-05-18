С глистами надо не уживаться, а сражаться

Больше всего от паразитов страдают дети. Но несмотря на распространенность проблемы, знают о ней очень мало. А значит, и лечиться начинают поздно.

Ребёнок становится бледным, вялым и раздражительным

Чаще всего знакомство с "внутренними агрессорами" происходит так. Ни с того ни с сего веселый и подвижный ребенок становится бледным, вялым и раздражительным. У него пропадает аппетит, нарушается сон, к тому же на теле чаще всего появляется крапивница (зудящие красные волдыри).

На семейном совете обычно решают показать ребенка неврологу. Все-таки он плохо спит и раздражается из-за пустяков. Назначенное доктором лечение нормализует сон, но вялость и апатия обычно остаются и еще более усиливаются. С таким же "успехом" проходит посещение всех других врачей — от аллерголога до инфекциониста.

Хорошо если родители продолжают пытаться узнать первопричину неприятностей. Обычно истина рано или поздно обнаруживается, но практика показывает, что чаще всего от начала заражения глистами до их выявления проходит довольно много времени.

Кстати, не нужно думать, что просто сдав кал, вы получите стопроцентный ответ на вопрос есть глисты или нет. Бывают случаи, когда даже при отрицательном ответе из лаборатории, только проведенное противоглистное лечение вынуждало необнаруженных "постояльцев", сосавших кровь ребенка, покинуть его тело.

Не пытайтесь лечить глистные инвазии самостоятельно

Но знать симптомы этого заболевания и при первых же подозрениях обращаться к врачу должны все мамы и бабушки.

"Известно более 150 гельминтов, зарегистрированных у человека, но широко распространены только 30 видов, — рассказывает врач-проктолог Владимир Смирнов. — В зависимости от биологии паразита, места его обитания в личиночной или половозрелой стадиях, гельминты разделяют на просветные (кишечные) и тканевые. Обитание в тканях характерно для личиночных форм паразитов, мигрирующих по кровеносному руслу или лимфатическим сосудам.

Для ряда кишечных паразитов тканевая фаза существует только в начальном периоде болезни. При других миграция личинок периодически повторяется, и, наконец, часть кишечных паразитов развивается без кишечной фазы. Например, известные многим мелкие глисты — острицы.

Клиническая картина зависит от видов гельминтов и стадии их развития

В зависимости от стадии развития гельминтов, заболевания делятся на острые и хронические, а от видов гельминтов, стадии их развития, клиническая картина может быть весьма разнообразной:

вялость,

слабость,

потеря массы тела,

отсутствие аппетита или, напротив, повышенный аппетит,

постоянное чувство голода,

тошнота,

обильное слюнотечение,

периодические боли в животе,

зуд в заднем проходе в вечернее и ночное время,

повышенная температура тела до 37,5°С

и многое другое.

Медикаментозное лечение назначается врачом в каждом отдельном случае индивидуально в зависимости от вида гельминтов и других факторов.

Нужно соблюдать строгий санитарно-гигиенический режим

Сегодня в аптеках имеется огромное количество универсальных противоглистных препаратов, оказывающих хороший терапевтический эффект. Но никакие лекарства не избавят больного от паразитов, если не будет соблюден очень строгий санитарно-гигиенический режим.

подмывание заднего прохода, промежности и половых органов теплой водой 2 раза в день;

смена нательного белья (трусов) 2 раза в день после подмывания и постельного белья 1 раз в 7-10 дней;

спать в плотных, обтягивающих трусах, исключающих возможное касание руками и расчесывание во сне области заднего прохода;

стирка с кипячением и проглаживание с обеих сторон нательного и постельного белья.

Такие строгие меры необходимо соблюдать до 42 дней, чтобы перекрыть сроки развития паразитов.

Необходимы:

короткая стрижка и уход за ногтями, мытье рук с мылом перед едой и после туалета. Тщательное мытье овощей и фруктов перед употреблением, борьбы с мухами;

влажная уборка помещений. Проведение противоглистного лечения всем имеющимся в семье животным (кошкам, собакам);

проведение обследования и профилактического противоглистного лечения всем членам семьи.

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