Этот скрытый механизм здоровья работает, даже если вы ничего не делаете

Почему чистый воздух и вода побеждают спортзал — профессор Шридхар делает неожиданный вывод

6:38 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Профессор глобального общественного здравоохранения Эдинбургского университета Деви Шридхар утверждает, что наши приоритеты в вопросах здоровья серьезно искажены.

Фото: unsplash.com by Lesly B. Juarez, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Здоровые зубы

Мы поверили в миф о всесильной личной ответственности, когда истина куда сложнее. Нас приучили думать, что здоровье — это результат исключительно диеты, спорта и силы воли. Но, как подчеркивает госпожа Шридхар, наибольшее влияние на наше долголетие оказывают вовсе не личные привычки, а грамотная государственная политика и общественные меры.

Настоящее чудо — это не смузи, а система здравоохранения

Питьевая вода, чистый воздух, санитария, безопасность на дорогах — именно эти факторы обеспечивают здоровье миллионов людей, а не занятия в зале или популярные диеты. В своей новой книге "Как не умереть (слишком рано)" профессор сделала акцент на том, что продолжительная и качественная жизнь зависит от структурных решений на государственном уровне, а не от советов из соцсетей, рекомендациям по диетам знаменитостей и инфлюенсеров сервиса TikTok.

В беседе с журналистами New Scientist Шридхар поделилась своими мыслями о том, почему мы так легко поверили в миф о личной ответственности, как изменить восприятие общественного здравоохранения и какие шаги она бы предприняла, будь у неё реальная власть.

Здоровье — это не только ваш выбор

Шридхар подчёркивает, что индивидуальные усилия полезны, но работают лишь в условиях, где у человека есть доступ к ресурсам, образованию и времени. По её мнению, идея полной персональной ответственности за здоровье не отражает социальной реальности. Люди живут в разных условиях, и эти обстоятельства в значительной степени определяют, насколько они могут влиять на своё здоровье. Изменения, охватывающие всё население, как правило, исходят от правительств, а не от индивидуальных решений.

Почему нам легче верить в личный контроль

Как объясняет профессор, вера в персональный контроль над здоровьем даёт людям иллюзию силы. Легче сказать: "Я просто буду есть брокколи и бегать по утрам", чем задуматься о загрязнении воздуха или неэффективной системе здравоохранения. Общественное здоровье почти не представлено в мейнстримных источниках — книгах по самопомощи, блогах и прочем. Кроме того, многие скептически относятся к политикам и не верят в возможность реальных перемен.

Где заканчивается личная ответственность и начинается общественная?

Баланс зависит от контекста, полагает Шридхар. В вопросах питания и физической активности личные решения имеют значение. Но когда речь идёт о качестве воды, уровне загрязнения воздуха или доступе к медицинской помощи, то всё зависит от места проживания и политических решений. Границы личного влияния здесь резко сужаются.

Лайфстайл-маркетинг против науки

Культ здорового образа жизни, популярный в социальных сетях, только усиливает мифы. По словам Шридхар, это результат умелого маркетинга. Проблема в том, что здравоохранение не умеет себя "продавать". Восприятие общественных инициатив как авторитарных, особенно после пандемии, делает их ещё менее популярными среди населения.

Информационный шум и дезинформация — ещё одна серьёзная проблема. Популярные блогеры и подкастеры, такие как Джо Роган, распространяют ложные представления о вакцинации и заболеваниях, что оказывает большее влияние на общественное мнение, чем официальные источники.

Предотвратимая смертность: где учиться у лучших?

По оценкам, 20% смертей в развитых странах можно было бы предотвратить. Однако есть примеры для подражания. В Японии — одном из мировых лидеров по продолжительности жизни и минимальному уровню хронических заболеваний — этот показатель составляет около 10%. Это доказывает: при грамотной политике можно достичь ощутимого результата.

Цель, как говорит Шридхар, — обеспечить людям возможность дожить до 80, 90 или даже 100 лет без хронических заболеваний. Главное — не просто продлить жизнь, а сохранить физическую и умственную активность, снизив нагрузку на систему здравоохранения.

Старение как ресурс, а не угроза

Профессор настаивает на том, что старение нужно воспринимать как потенциал, а не как проблему. Главное — сделать акцент на здоровом старении, обеспечив поддержку, которая позволяет пожилым людям жить самостоятельно и активно. Иначе расходы на здравоохранение будут только расти.

Превентивные меры: инвестировать сегодня, чтобы не спасать завтра

Современные системы здравоохранения фокусируются на лечении, а не на профилактике. В Великобритании, по словам Шридхар, приоритет отдаётся больницам и срочной помощи, а не предотвращению болезней. Между тем, регулярный контроль артериального давления, окружности талии, уровня сахара и холестерина помог бы избежать массы проблем и сэкономить ресурсы в будущем.

Уроки COVID-19 не выучены

Во время пандемии, по мнению Шридхар, был шанс изменить отношение к общественному здоровью. Но этот шанс упущен. Вместо усиления коллективных стратегий акцент снова сместился на индивидуальную ответственность. Ограничительные меры, такие как карантин и маски, только усилили негативное восприятие вмешательства государства.

Что мы унаследовали от пандемии

Позитивный сдвиг произошёл в области разработки вакцин. Сегодня платформа и логистика вакцинации стали намного эффективнее. Научное сообщество научилось быстрее реагировать и масштабировать решения. Если вспыхнет, к примеру, птичий грипп, вакцина появится быстрее, чем когда-либо прежде.

Нам не нужно больше исследований — нам нужно действовать

Шридхар уверена: сейчас у нас уже есть достаточно данных, чтобы на 90% изменить общественное здоровье к лучшему. Да, дальнейшие исследования полезны, но их не следует использовать как оправдание бездействию. Мы и так знаем, что спорт снижает риск инфаркта — пора превращать эти знания в реальные инициативы.

Уточнения

Инфлюэ́нсер также инфлюе́нсер (от англ. influence — «влияние») — человек, мнение которого является важным для большого числа людей, «лидер мнений»; лицо, которое может влиять на мнение многих; обычно это знаменитость, эксперт в своей области, в социальных сетях — пользователь (блогер), имеющий обширную и лояльную аудиторию.



Джозеф Джеймс «Джо» Роган (англ. Joseph James "Joe" Rogan. род. 11 августа 1967, Ньюарк, Нью-Джерси, США) — американский комик, актёр, мастер боевых искусств, спортивный комментатор и телеведущий. Имеет 2-й дан по тхэквондо, 1-й дан по БЖЖ. С 1997 года комментатор UFC.

