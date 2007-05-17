Что можно и чего нельзя есть при гепатите

Есть диеты, без которых при определенных заболеваниях просто нельзя жить. Сегодня мы публикуем пищевые рекомендации для людей, страдающих хроническим гепатитом В.

Диета помогает справиться с возникающими проблемами:

постоянной усталостью;

диареей;

болью в суставах;

отсутствием аппетита.

В диетических пожеланиях специалистов особое внимание уделяется употреблению значительного разнообразия продуктов с высоким содержанием питательных веществ, то есть тех, которые обеспечивают большую питательную ценность и мало калорийность.

Людям также рекомендуется выработать общую схему здорового питания, а не сосредотачиваться на отдельных пищевых группах.

Медики прописывают для них следующие продукты и блюда

Хлеб — белый и черный, но вчерашней выпечки. Первые блюда:

супы овощные,

молочные,

щи из свежей капусты,

свекольники вегетарианские.

Вторые блюда — из нежирных отварных кусков:

говядины,

курицы,

кролика,

рыбы.

Допускаются паровые:

котлеты,

рулеты,

рагу,

бефстроганов.

Овощные блюда и гарниры — из овощей в любом виде, кроме жареных.

Крупы и макаронные изделия:

каши,

запеканки с добавлением творога, изюма, кураги.

В диетических пожеланиях специалистов особое внимание уделяется употреблению значительного разнообразия продуктов с высоким содержанием питательных веществ.

Молочные продукты:

молоко,

кефир,

творог,

простокваша.

Сливки и сметану можно, но в ограниченном количестве. Жиры — растительное масло. Блюда из яиц — омлет из яичного белка (не более 1 яйца в день).

Сладкое:

мед,

свежие фрукты,

кисель,

компоты.

Закуски:

отварная рыба,

вымоченная сельдь,

неострый сыр,

салаты из овощей с растительным маслом,

винегреты.

Напитки — слабый чай, некрепкий кофе с молоком, настои шиповника и смородины.

Нельзя! Любую очень холодную и очень горячую пищу и напитки. Мясные, рыбные и особенно грибные бульоны. Жирные сорта мяса и рыбы. Копчености, пряности, блины, оладьи, какао, шоколад, мороженое, грибы, кислые сорта яблок, алкоголь.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.