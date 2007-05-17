Есть диеты, без которых при определенных заболеваниях просто нельзя жить. Сегодня мы публикуем пищевые рекомендации для людей, страдающих хроническим гепатитом В.
Диета помогает справиться с возникающими проблемами:
В диетических пожеланиях специалистов особое внимание уделяется употреблению значительного разнообразия продуктов с высоким содержанием питательных веществ, то есть тех, которые обеспечивают большую питательную ценность и мало калорийность.
Людям также рекомендуется выработать общую схему здорового питания, а не сосредотачиваться на отдельных пищевых группах.
Хлеб — белый и черный, но вчерашней выпечки. Первые блюда:
Вторые блюда — из нежирных отварных кусков:
Допускаются паровые:
Овощные блюда и гарниры — из овощей в любом виде, кроме жареных.
Крупы и макаронные изделия:
В диетических пожеланиях специалистов особое внимание уделяется употреблению значительного разнообразия продуктов с высоким содержанием питательных веществ.
Молочные продукты:
Сливки и сметану можно, но в ограниченном количестве. Жиры — растительное масло. Блюда из яиц — омлет из яичного белка (не более 1 яйца в день).
Сладкое:
Закуски:
Напитки — слабый чай, некрепкий кофе с молоком, настои шиповника и смородины.
Нельзя! Любую очень холодную и очень горячую пищу и напитки. Мясные, рыбные и особенно грибные бульоны. Жирные сорта мяса и рыбы. Копчености, пряности, блины, оладьи, какао, шоколад, мороженое, грибы, кислые сорта яблок, алкоголь.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Исследования доказывают, что каждая сигарета отнимает примерно 12 лет жизни человека. Врачи рассказали, какие витамины необходимы для людей, увлекающихся курением.