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Автор Петр Дерябин

Что можно и чего нельзя есть при гепатите

Здоровье » Здоровье и профилактика » Диета

Есть диеты, без которых при определенных заболеваниях просто нельзя жить. Сегодня мы публикуем пищевые рекомендации для людей, страдающих хроническим гепатитом В.

Что можно и чего нельзя есть при гепатите

Диета помогает справиться с возникающими проблемами:

  • постоянной усталостью;
  • диареей;
  • болью в суставах;
  • отсутствием аппетита.

В диетических пожеланиях специалистов особое внимание уделяется употреблению значительного разнообразия продуктов с высоким содержанием питательных веществ, то есть тех, которые обеспечивают большую питательную ценность и мало калорийность.

Людям также рекомендуется выработать общую схему здорового питания, а не сосредотачиваться на отдельных пищевых группах.

Медики прописывают для них следующие продукты и блюда

Хлеб — белый и черный, но вчерашней выпечки. Первые блюда:

  • супы овощные,
  • молочные,
  • щи из свежей капусты,
  • свекольники вегетарианские.

Вторые блюда — из нежирных отварных кусков:

  • говядины,
  • курицы,
  • кролика,
  • рыбы.

Допускаются паровые:

  • котлеты,
  • рулеты,
  • рагу,
  • бефстроганов.

Овощные блюда и гарниры — из овощей в любом виде, кроме жареных.

Крупы и макаронные изделия:

  • каши,
  • запеканки с добавлением творога, изюма, кураги.

В диетических пожеланиях специалистов особое внимание уделяется употреблению значительного разнообразия продуктов с высоким содержанием питательных веществ. 

Молочные продукты

Молочные продукты:

  • молоко,
  • кефир,
  • творог,
  • простокваша.

Сливки и сметану можно, но в ограниченном количестве. Жиры — растительное масло. Блюда из яиц — омлет из яичного белка (не более 1 яйца в день).

Сладкое:

  • мед,
  • свежие фрукты,
  • кисель,
  • компоты.

Закуски:

  • отварная рыба,
  • вымоченная сельдь,
  • неострый сыр,
  • салаты из овощей с растительным маслом,
  • винегреты.

Напитки — слабый чай, некрепкий кофе с молоком, настои шиповника и смородины.

Нельзя! Любую очень холодную и очень горячую пищу и напитки. Мясные, рыбные и особенно грибные бульоны. Жирные сорта мяса и рыбы. Копчености, пряности, блины, оладьи, какао, шоколад, мороженое, грибы, кислые сорта яблок, алкоголь.

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Диета при хроническом гепатите
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
Темы диета гепатит продукты
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