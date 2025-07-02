Почему вы просыпаетесь с болью в шее и как это исправить прямо сегодня

Ваш сон может быть причиной вашей боли. И, возможно, именно подушка делает вас хронически усталым, напряжённым и склонным к головным болям.
Так утверждает доктор Хироси Танака — японский специалист по позвоночнику, прославившийся своими открытиями в области сна и боли.
Его расписание на приём было заполнено на месяцы вперёд, поскольку он помогал пациентам, страдающим от постоянной боли в шее и спине. Но со временем он заметил тревожную закономерность: у большинства людей боль усиливалась именно утром, сразу после сна.
Пациенты приходили с жалобами на:
"Что-то во сне не просто не помогало восстановлению, а, напротив, мешало организму справляться с усталостью и напряжением", — говорит доктор Танака.
Он провёл масштабное исследование с использованием тепловизоров и специальной аппаратуры, отслеживающей активность мышц во сне. Более тысячи участников прошли через этот эксперимент.
Результаты шокировали врача: большинство популярных поз сна, а также привычные подушки, вынуждали ключевую мышцу — трапециевидную — быть в постоянном напряжении всю ночь.
Эта мышца соединяет шею и плечи, и если она остаётся в нагрузке даже во время отдыха, то организм никогда полностью не расслабляется. Так формируется порочный круг: даже самый дорогой матрас не спасёт, если подушка не поддерживает анатомически правильное положение головы.
По мнению Танаки, именно неправильная поза во время сна стала одной из ключевых причин хронических болей. А решение оказалось логичным: создать подушку, которая будет поддерживать голову и шею точно в том положении, в котором им нужно находиться для восстановления.
Так появилась подушка "Derila Ergo" — результат сотрудничества врача и инженеров-биомехаников. В процессе её разработки использовались анатомические модели, датчики давления и компьютерные расчёты, чтобы определить идеальные точки поддержки.
"Форма может показаться необычной, — объясняет доктор Танака, — но она повторяет естественные изгибы тела и снижает нагрузку на позвоночник".
Медицинские журналисты обычно скептически относятся к таким советам. Чудодейственные подушки, матрасы, валики — всё это мы уже видели неоднократно.
Однако многолетние боли в шейном отделе заставляют страдальцев попробовать хоть чёрта в супе.
Расписание на первую неделю со слов одного из пациентов:
День 1: Спать непривычно — форма действительно отличается от классической. Я меньше ворочался, но заснуть было сложнее.
День 2: Сон был более глубоким. Утром ощущалась лёгкая боль, но Танака предупреждал: тело адаптируется к новому положению.
День 3: Впервые за долгое время я проснулся без чувства, будто кто-то сжал мне плечи в тисках. Шея стала более подвижной.
День 5: Прогресс очевиден. Ушло привычное напряжение между лопатками. Я не потянулся за обезболивающим кремом — впервые за месяц.
День 7: Утро началось без боли. Гибкость шеи улучшилась примерно на 50%. Поворот головы во время вождения стал свободнее. Подушка работает.
Сейчас я понимаю: мы тратим треть жизни на сон, но почти не задумываемся, как он влияет на наше тело. Доктор Танака показал, что казалось бы такая мелочь — как угол наклона головы — может стать причиной многолетнего дискомфорта.
И если поза во сне способна усиливать боль, то она же может и лечить. В этом смысле "Derila Ergo" — не просто подушка. Это новый подход к тому, как мы должны спать, чтобы утром не начинать день с боли.
Ниже представлен список мышц шеи (лат. musculi colli, mm. colli), которые являются частью мышечной системы человека. Они объединены в список в соответствии с международным стандартом Terminologia Anatomica (TA), который был разработан Федеративным комитетом по анатомической терминологии (FCAT) и Международной федерацией ассоциации анатомов (IFAA), также в списке отражены некоторые особенности русскоязычной классификации (в частности, глубина залегания и расположение).
Сон — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам. Циклическое чередование сна и бодрствования необходимо для функционирования всех высших животных. В сон впадают все животные, имеющие нервную систему (причём даже те, у кого нейроны не централизованы), а сноподобное состояние, периодически возникающее раз в сутки или чаще, есть и у животных, не имеющих нейронов.
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