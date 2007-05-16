Но практика показывает, что результат таких боев местного значения может оказаться прямо противоположным ожидаемому.
Врачи-флебологи предупреждают: хотите иметь здоровые вены — осторожнее с гормональными препаратами и контрацептивами! Гормональная система у современного человека и так расшатана, а поступление дополнительных доз гормонов вызывают слабость венозной стенки.
Помимо этого, гормональные препараты нередко приводят к сгущению крови, что существенно повышает риск образования тромбов. Появление красных сосудистых "паучков" на коже часто служат первым сигналом неблагополучия именно в гормональном балансе человека.
"При профилактике и лечении венозной недостаточности обязательно должна быть коррекция диетической программы, — считает флеболог, сосудистый хирург, доктор медицинских наук Вадим Богачев. — Нередко в разговоре с пациенткой выясняется, что она сидит на какой-то экзотической диете, где нет, например, белков.
Это чаще касается именно женщин. Они радуются, что похудели, но удивляются, что при этом у них "вылезли" вены. А дело в том, что при неконтролируемом похудении, все те вены, которые находились в окружении плотной подкожной клетчатки, из-за ее "разрыхления" и истончения лишаются прикрытия и проступают на ногах.
Если похудение происходит с применением гормоностимулирующих препаратов, то такие случаи особенно показательны.
Например, популярное водорослевое обертывание — это, в сущности, подстегивание функции щитовидной железы. Изменение гормонального фона очень влияет на венозную стенку, на ее питание.
То же можно сказать и о лечении гормональными препаратами:
Еще более опасны неконтролируемое похудение и различные диеты при уже развившемся заболевании, так как при трофических язвах организм должен получать достаточное количество белка, потому что заживить их становится просто нечем из-за истощенности организма."
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