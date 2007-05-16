Гормоны и диеты могут спровоцировать варикоз

Широкий фронт борьбы с варикозным расширением вен, включает в себя такие плацдармы, как снижение веса, активный образ жизни, ряд косметологических процедур.

Но практика показывает, что результат таких боев местного значения может оказаться прямо противоположным ожидаемому.

Варикоз: способы лечения

Врачи-флебологи предупреждают: хотите иметь здоровые вены — осторожнее с гормональными препаратами и контрацептивами! Гормональная система у современного человека и так расшатана, а поступление дополнительных доз гормонов вызывают слабость венозной стенки.

Помимо этого, гормональные препараты нередко приводят к сгущению крови, что существенно повышает риск образования тромбов. Появление красных сосудистых "паучков" на коже часто служат первым сигналом неблагополучия именно в гормональном балансе человека.

"При профилактике и лечении венозной недостаточности обязательно должна быть коррекция диетической программы, — считает флеболог, сосудистый хирург, доктор медицинских наук Вадим Богачев. — Нередко в разговоре с пациенткой выясняется, что она сидит на какой-то экзотической диете, где нет, например, белков.

Это чаще касается именно женщин. Они радуются, что похудели, но удивляются, что при этом у них "вылезли" вены. А дело в том, что при неконтролируемом похудении, все те вены, которые находились в окружении плотной подкожной клетчатки, из-за ее "разрыхления" и истончения лишаются прикрытия и проступают на ногах.

Применение гормональных препаратов провоцирует развитие варикоза

Если похудение происходит с применением гормоностимулирующих препаратов, то такие случаи особенно показательны.

Например, популярное водорослевое обертывание — это, в сущности, подстегивание функции щитовидной железы. Изменение гормонального фона очень влияет на венозную стенку, на ее питание.

То же можно сказать и о лечении гормональными препаратами:

нарушается гормональный баланс

нарушается обмен веществ

появляется проблема с венами.

Еще более опасны неконтролируемое похудение и различные диеты при уже развившемся заболевании, так как при трофических язвах организм должен получать достаточное количество белка, потому что заживить их становится просто нечем из-за истощенности организма."

Первые симптомы варикозного расширения вен:

Боль в ногах, появляющаяся после длительного сидения или стояния и проходящая в движении. Ощущение жжения, тяжести в ногах. Зуд. Отеки к концу дня. Ночные судороги.

Следите за свои здоровьем и своевременно обращайтесь к врачу!

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