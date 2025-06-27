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Игорь Буккер

Секрет великодушия: что общего у вас и Ганди? Ответ найдётся в светлой триаде

5:17
Здоровье » Здоровье и профилактика » Психотерапия

Вы чувствуете, что теряете веру в человечество? Не вы одни. В мире, где плохие новости обновляются быстрее, чем прогноз погоды, и где каждая лента новостей превращается в галерею страха, ярости и отчаяния, неудивительно, что люди начинают сомневаться в доброте других. Этот эффект даже получил имя — "стрессовое расстройство, вызванное заголовками", как указывает Американская психологическая ассоциация.

Сад, соседи
Фото: Own work by Thuy Duong Nguyen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Сад, соседи

Мы стали заложниками привычки думскроллинга — бесконечного просмотра пугающих новостей, который подпитывает ощущение, что мир вокруг рушится, а человек человеку — волк.

Психология тьмы и света

Долгие годы психологи изучали тёмные стороны личности: макиавеллизм, нарциссизм, психопатия — всё это объединено в концепцию тёмной триады. Люди, обладающие этими чертами, склонны к манипуляциям, холодности и эгоцентризму. Но есть и альтернатива.

Американский психолог Скотт Барри Кауфман и его коллеги предложили концепцию "светлой триады" — набора черт, подчеркивающих лучшие качества человека:

Кантианство — отношение к людям как к цели, а не как к средству;
Гуманизм — признание внутренней ценности каждого человека;
Вера в человечество — уверенность в том, что большинство людей по своей природе добры.
Светлая триада даёт нам язык, чтобы говорить не только о деструктивных проявлениях личности, но и о потенциальной доброте, эмпатии и альтруизме.

Мы сложнее, чем кажется

Важно понимать: человеческая природа не чёрно-белая. В каждом из нас сосуществуют элементы и "тёмной", и "светлой" триады. Мы можем быть эгоистичными — и великодушными. Уязвимыми — и поддерживающими. Жестокими — и добросердечными.

Принятие этой сложности даёт нам шанс развивать свою человечность осознанно. И если мы хотим видеть больше добра вокруг — мы можем начать с себя.

Пять способов восстановить веру в доброту

Маленькие добрые поступки
Пропустить кого-то в очереди. Улыбнуться незнакомцу. Подержать дверь. Предложить место. Это может показаться мелочью, но маленькие добрые действия создают эффект домино: они поднимают настроение не только получателю, но и самому дающему. И, главное, вдохновляют других.

Практикуйте сострадание — сначала к себе
Самосострадание — это не слабость, а сила. Быть добрым к себе в трудные моменты, не винить себя за неудачи — важная часть внутренней устойчивости. Когда мы учимся быть мягкими с собой, мы становимся мягче и к другим.

Помните: все переживают что-то своё, и порой даже короткий акт понимания или простое "я с тобой" меняют чью-то реальность.

Делитесь хорошими новостями
Мы привыкли обмениваться негативом. Попробуйте вместо этого поделиться вдохновляющей историей, тёплым видео, новостью о спасении или добром поступке. Позитив тоже заразен — но мы должны сознательно распространять его.

Слушайте внимательно
По-настоящему внимательное слушание — редкость. В мире, полном отвлекающих факторов, отдать кому-то своё полное внимание — почти акт любви. Практикуйте так называемое "радикальное слушание": не перебивайте, не оценивайте, не торопитесь ответить. Просто будьте с человеком в моменте.

Это укрепляет связи, возвращает чувство близости и восстанавливает то, что мы часто теряем — ощущение, что нас слышат и понимают.

Включайтесь в общее дело
Волонтёрство, участие в местных инициативных группах, благотворительных проектах, даже совместные утренние встречи на кофе с соседями — всё это создает ощущение принадлежности. Мы социальные существа, и осознанное взаимодействие с другими укрепляет веру в людей и в то, что вместе мы можем что-то изменить.

Скотт Барри Кауфман в своём блоге для Scientific American подчёркивает: если мы будем уделять столько же внимания положительным сторонам личности, сколько мы уделяем темным чертам, общество станет более здоровым и гармоничным.

Хорошая новость? Вы можете пройти онлайн-тест на светлую триаду, чтобы понять, насколько вам близки эти качества. Но важнее другое: осознание, что вы сами можете культивировать доброту, уважение и веру в людей — как привычку.

Добро — это навык

Среди тревог, кризисов, заголовков и тревожных новостей легко потеряться и закрыться. Но именно в такие моменты нужно помнить: в каждом из нас есть свет. Он не исчез, просто стал труднее заметен.

Когда мы совершаем добрые поступки, поддерживаем других и слушаем с открытым сердцем, мы не только влияем на других — мы укрепляем собственную устойчивость, свою человечность.

Каждое ваше доброе действие — это вклад в коллективную веру в людей. И, быть может, этого достаточно, чтобы изменить мир — шаг за шагом.

Уточнения

Думскроллинг или думсёрфинг (англ. doom — «злой рок», «гибель» и scroll — «прокручивать, листать») — «болезненное погружение в новостную ленту, где преобладают плохие вести», феномен траты чрезмерного количества экранного времени, посвящённого поглощению негативных новостей. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Темы психология
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