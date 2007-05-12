Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Андрей Беляков

Сон и хорошая пища избавят от целлюлита

Здоровье » Красота » Оригинальные методики

Женщины, которые пытаются избавиться от целлюлита с помощью низкокалорийных диет или голодания совершают ошибку. Результат часто оказывается прямо противоположным – набирается новый жир, который откладывается четко в виде «апельсиновой корки».

Сон и хорошая пища избавят от целлюлита

Вообще причина целлюлита в том, что подкожный жир в какой-то момент начинает откладываться, грубо говоря, не ровным слоем, а в виде комочков и целых гроздьев, слабо соединенных между собой. Соединять, или, точнее, связывать эти жировые отложения должны мышечная и соединительная ткани. Чем они крепче, тем жир распределяется ровнее.

Мышечная же и соединительная ткани, в свою очередь, не могут расти без поступления в организм достаточного количества «строительного материала» - белков. У женщин, от природы синтез белков всегда уступает по интенсивности жировому. И когда наступает полуголодное время «разгрузочных дней», а то и полное голодание (хоть лечебное, хоть вынужденное), то этот разрыв - между распадом белков и их синтезом - становится огромным.

Помимо этого, любая диета – это стресс для организма, который, накладываясь на стрессы повседневной жизни, также усиливает распад белков. Почему? Потому что на любой стресс наш организм отвечает усиленным выбросом в кровь гормонов-глюкокортикоидов, буквально «съедающих» те самые белки.

Кстати, известный многим синдром «заедания горя» - это неосознанная попытка нашего тела избыточным питанием не допустить дистрофии мышц. Иными словами,

  • и при голоде,
  • и при стрессе,

организм бросает в «топку» прежде всего мышечные белки. Но при их недостатке и без поддержки эластическими тяжами соединительной ткани, жировые отложения начинают расти хаотично, как бы гроздьями, что и дает эффект «апельсиновой корки».

Конечно, никто не запрещает милым дамам тратить время и деньги на

  • антицеллюлитные массажи,
  • кремы
  • и париться под «сжигающими жир» поясами и штанами.

Вреда от этого нет, а положительные эмоции – дело хорошее. Вот только, целлюлит вряд ли куда-нибудь исчезнет.

"Просто все эти процедуры и косметические препараты практически никак не затрагивают главную причину образования целлюлита - недостаток в подкожной жировой клетчатке белковой эластической соединительной ткани. – говорит кандидат биологических наук Ринад Минвалеев.

Реальным антицеллюлитным действием обладает только одна традиционная методика, которая в народном исполнении звучит так: «После еды надо поспать, чтобы сало «завязалось». Это не шутка, а многовековая традиция, отраженная в русской пословице и прошедшая многовековую проверку временем.

Мы уже знаем: чтобы жир не откладывался под кожей «гроздьями», нужно его удерживать эластическими тяжами белковой соединительной ткани. По сути, «обвязать» ею жировые клетки, не давая им образовывать бесформенные выпирающие на коже куски.

А что для этого нужно?

Прежде всего, строительное сырье - белки - не должно расходоваться на топливо. Наши мышцы и мозг захотят получить это топливо (глюкозу) в любом случае. И мы можем дать им его либо вместе с едой, либо организм возьмёт их из нашей мышечной ткани, тем самым открыв путь беспорядочному нарастанию жира.

Иными словами, поступающие с пищей в кровь аминокислоты надо направить на производство соединительных белков, а не в «расход» для поддержания высокого уровня сахара в крови, необходимого при голоде и стрессе.

Для этого надо регулярно последовательно выполнять две элементарнейшие антицеллюлитные «процедуры» - хорошо покушать и затем хорошо поспать. Исключив эти два главных разрушающих белки фактора (голод и стресс), мы обретём строительный белковый материал, необходимый для поддержания упругости подкожной жировой клетчатки."

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Борьба с целлюлитом на попе и ногах в домашних условиях. Как избавиться от целлюлита
Темы целлюлит аминокислоты ринад минвалеев
Новости
Жевательная резинка полезна для здоровья глаз
Блогер умер после 40-дневной голодовки
Фанаты "Арсенала" и "Спартака" забросали друг друга креслами
Под Курском шестилетний мальчик за рулём насмерть сбил свою маму
Полиция Берлина не разрешила шествие "Бессмертного полка" 9 мая
40-дневная сухая голодовка привела к смерти российского блогера
Президент Польши оскорбил Россию во время выступления на Сейме
Захарова рассказала о шагах России после отключения от SWIFT
Стала известна группа крови, которая наиболее подвержена алкоголизму
Парламент Армении не избрал Пашиняна, чтобы начать самороспуск
Последние материалы
Себорейный кератоз могут спровоцировать солнце, гормональные изменения и другие факторы
Разогревающие мази
Политолог: для Путина красная линия проходит там, где ущемляют русских
Жевательная резинка полезна для здоровья глаз
Еда чем вкуснее, тем полезнее
Непрерывный секс порождает бесконечную любовь
Холодные напитки провоцируют обжорство
Сон и хорошая пища избавят от целлюлита
Блогер умер после 40-дневной голодовки
Плюнул на асфальт – наплевал на здоровье
Популярное
Профилактика
Капустные компрессы против инфекций

Самый почитаемый продукт в нашем доме — капуста. Листья белокочанной капусты обладают многими целебными ресурсами

Капустные компрессы против инфекций
Кое-что о мужицких сплетнях
Что новенького?
Кое-что о мужицких сплетнях
Фитнесс
Измени себя: приседания вместо бега
Дерматология
Типы прыщей: от обычных до опасных
Любовь Степушова Бог миловал Россию сделать ставку на Черногорию Любовь Степушова Василий Амирджанов Первомай отмечают здравицами и стачкой ассенизаторов Василий Амирджанов Светлана Суворова (Бобырь) Какие опасности подстерегают охотника за бабочками Светлана Суворова (Бобырь)
Здоровье
При бурсите нельзя долго стоять на одном месте и носить тяжелые вещи
Профилактика
Наши легкие – это печка и лекарство в одном флаконе
Топ-6 мифов о женских тампонах
Акушерство и гинекология
Топ-6 мифов о женских тампонах
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников