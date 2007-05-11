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Автор Андрей Беляков

Электрофумигатор: опасен ли "убийца комаров" для здоровья человека?

Здоровье » Здоровье и профилактика » Профилактика

Времена, когда от комаров спасались с помощью натянутой на окно марли, давно прошли. Теперь достаточно вставить в розетку маленький приборчик — фумигатор — и жизнь сразу налаживается. Но насколько это чудо техники безопасно для человека?

комары
Комары

Вообще, средства от комаров делятся на два типа:

  • те, что насекомых отпугивают,
  • те, которые их убивают.

Электрофумигаторы относятся ко вторым. Их принцип действия прост: в приборчике нагревается либо картонная пластинка, пропитанная инсектицидом, либо баллончик с тем же препаратом, но в жидком виде.

От тепла инсектицид начинает испаряться, и через 10-12 минут окружающие вас комары теряют к вам интерес, а за ночь и вовсе погибают. Радиус действия хорошего фумигатора — 12 кв. м.

Вещество, которым пропитана сменная пластинка в приборе, называется пиретроидом. Это синтетический аналог пиретрума, или "персидского порошка", которым пользовались еще при царе Горохе, получая его из высушенных цветов кавказской и далматской ромашки.

Пиретроиды в фумигаторе — это сильное нервнопаралитическое средство

На комаров они действуют убийственно, некоторое время сохраняя свои свойства даже после выключения фумигатора из розетки. Но для человека эта отрава практически безвредна, поскольку у нас и у насекомых огромная разница в скорости и течении обменных процессов.

Тем не менее осторожность не помешает. Дело в том, что по подсчетам специалистов, примерно у 12% людей инсектициды вызывают аллергическую реакцию, независимо от названия и дозы. Поэтому первое время пользования фумигатором внимательно следите за своим самочувствием. Если

  • возникает головная боль,
  • появляются неожиданные высыпания на коже,
  • закладывает нос или першит горло,

лучше откажитесь от прибора.

При покупке фумигатора обязательно смотрите, чтобы он имел инструкцию на русском языке, в которой должно быть указано название действующего вещества. Также должен быть приложен пожарный сертификат (подделки из горючей пластмассы могут отпугнуть комаров и дымом с пожарища). И не допускайте попадания влаги на прибор.

Народные средства от комаров

Ну а если это противокомариное изобретение по каким-то причинам вам не подходит, вспомните о народных средствах защиты от летающих насекомых.

Растения, которые отпугивают комаров
Растения, которые отпугивают комаров

К отпугивающим средствам относятся:

  • запах валерианы,
  • кедрового масла,
  • гвоздики,
  • табачный дым и дым от слегка просушенной хвои можжевельника, сосновых или еловых шишек, камфары.

Очень помогает карболовая кислота: достаточно на ночь немного окропить ею стену около кровати, у изголовья, смочить слабым раствором руки, лицо, чтобы спать затем спокойно, не боясь нападения кровососущих.

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ФУМИГАТОР | Как работает? Опасен для здоровья?
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
Темы комары фумигатор
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