Времена, когда от комаров спасались с помощью натянутой на окно марли, давно прошли. Теперь достаточно вставить в розетку маленький приборчик — фумигатор — и жизнь сразу налаживается. Но насколько это чудо техники безопасно для человека?
Вообще, средства от комаров делятся на два типа:
Электрофумигаторы относятся ко вторым. Их принцип действия прост: в приборчике нагревается либо картонная пластинка, пропитанная инсектицидом, либо баллончик с тем же препаратом, но в жидком виде.
От тепла инсектицид начинает испаряться, и через 10-12 минут окружающие вас комары теряют к вам интерес, а за ночь и вовсе погибают. Радиус действия хорошего фумигатора — 12 кв. м.
Вещество, которым пропитана сменная пластинка в приборе, называется пиретроидом. Это синтетический аналог пиретрума, или "персидского порошка", которым пользовались еще при царе Горохе, получая его из высушенных цветов кавказской и далматской ромашки.
На комаров они действуют убийственно, некоторое время сохраняя свои свойства даже после выключения фумигатора из розетки. Но для человека эта отрава практически безвредна, поскольку у нас и у насекомых огромная разница в скорости и течении обменных процессов.
Тем не менее осторожность не помешает. Дело в том, что по подсчетам специалистов, примерно у 12% людей инсектициды вызывают аллергическую реакцию, независимо от названия и дозы. Поэтому первое время пользования фумигатором внимательно следите за своим самочувствием. Если
лучше откажитесь от прибора.
При покупке фумигатора обязательно смотрите, чтобы он имел инструкцию на русском языке, в которой должно быть указано название действующего вещества. Также должен быть приложен пожарный сертификат (подделки из горючей пластмассы могут отпугнуть комаров и дымом с пожарища). И не допускайте попадания влаги на прибор.
Ну а если это противокомариное изобретение по каким-то причинам вам не подходит, вспомните о народных средствах защиты от летающих насекомых.
К отпугивающим средствам относятся:
Очень помогает карболовая кислота: достаточно на ночь немного окропить ею стену около кровати, у изголовья, смочить слабым раствором руки, лицо, чтобы спать затем спокойно, не боясь нападения кровососущих.
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