Сегодняшняя молодежь наденет слуховые аппараты намного раньше их родителей, считают исследователи лондонского Института ларингологии. Одна из причин этого — все возрастающая громкость аудиосистем (в том числе и домашних) без потери качества звука.
Выросший общий уровень шума на улицах у молодежи суммируется с децибелами персональных хай-фай динамиков, плееров, дискотек и рок-концертов.
В общей сложности грохот, который обрушивается на уши среднестатистического тинейджера, сравним с ревом самолетной турбины — 120-140 дБ. Это при том, что опасный для слуха уровень шума составляет 134 дБ. В результате уши начинают стареть раньше, чем какой-либо иной орган.
Если отбросить инфекционные и другие болезни, поражающие наш орган слуха, то причина в естественном отмирании волосяных клеток, отвечающих за восприятие звуков головным мозгом. С их потерей сужается и интервал, воспринимаемых нами звуковых частот.
То же самое происходит, если уши подвергаются регулярному воздействию громких шумов. Британские врачи утверждают, что 80% молодых людей, обратившихся в клиники с жалобами на ослабление слуха и шум в ушах, — это завсегдатаи дискотек и ночных клубов.
Поместив сверхчувствительные микрофоны в уши студентов-добровольцев, и протестировав их до и после посещения клуба, британские исследователи пришли к выводу, что один из десяти молодых людей страдают от звона в ушах еще несколько дней после шумного развлечения.
У тех, кто не просто слушает громкую музыку, а еще и танцует, дела обстоят еще хуже. Дело в том, что интенсивные движения снижают в организме уровень магния, который играет важную роль в нашем слуховом восприятии.
Ученые рекомендуют фанатам дискотек и рок-концертов каждый час делать перерыв не менее чем на 10 минут, либо воспользоваться защитными фильтрами, которые давно популярны у музыкантов. Их устройство позволяет, сохраняя качество звучания, существенно понижать уровень самого шума.
Подобные "затычки" популярны и у мотоциклистов, под шлемом у которых уровень шумов может достигать 114 децибел. А это значит, что через 15 лет езды хотя бы по часу в день, вероятность повреждения слуха составит для них 33%.
Децибелы вокруг нас:
Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.
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