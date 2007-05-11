На танцполе оглохнешь раньше, чем на рок-концерте

Сегодняшняя молодежь наденет слуховые аппараты намного раньше их родителей, считают исследователи лондонского Института ларингологии. Одна из причин этого — все возрастающая громкость аудиосистем (в том числе и домашних) без потери качества звука.

Выросший общий уровень шума на улицах у молодежи суммируется с децибелами персональных хай-фай динамиков, плееров, дискотек и рок-концертов.

Как рёв самолётной турбины

В общей сложности грохот, который обрушивается на уши среднестатистического тинейджера, сравним с ревом самолетной турбины — 120-140 дБ. Это при том, что опасный для слуха уровень шума составляет 134 дБ. В результате уши начинают стареть раньше, чем какой-либо иной орган.

Почему люди с возрастом и молодежь на дискотеке начинают хуже слышать?

Если отбросить инфекционные и другие болезни, поражающие наш орган слуха, то причина в естественном отмирании волосяных клеток, отвечающих за восприятие звуков головным мозгом. С их потерей сужается и интервал, воспринимаемых нами звуковых частот.

То же самое происходит, если уши подвергаются регулярному воздействию громких шумов. Британские врачи утверждают, что 80% молодых людей, обратившихся в клиники с жалобами на ослабление слуха и шум в ушах, — это завсегдатаи дискотек и ночных клубов.

Поместив сверхчувствительные микрофоны в уши студентов-добровольцев, и протестировав их до и после посещения клуба, британские исследователи пришли к выводу, что один из десяти молодых людей страдают от звона в ушах еще несколько дней после шумного развлечения.

У тех, кто не просто слушает громкую музыку, а еще и танцует, дела обстоят еще хуже. Дело в том, что интенсивные движения снижают в организме уровень магния, который играет важную роль в нашем слуховом восприятии.

Ученые рекомендуют фанатам дискотек и рок-концертов каждый час делать перерыв не менее чем на 10 минут, либо воспользоваться защитными фильтрами, которые давно популярны у музыкантов. Их устройство позволяет, сохраняя качество звучания, существенно понижать уровень самого шума.

Подобные "затычки" популярны и у мотоциклистов, под шлемом у которых уровень шумов может достигать 114 децибел. А это значит, что через 15 лет езды хотя бы по часу в день, вероятность повреждения слуха составит для них 33%.

Децибелы вокруг нас:

Птицы — 30-40,

Разговоры в автомобиле — 60,

Шум дороги — 80,

Мотоцикл — 90,

Грузовик — 90,

Плейер — до 110,

Концерт классической музыки — 95,

Система хай-фай в малом помещении — 110-120,

На танц-поле — 140,

Рок-концерт — 110-140,

Турбина самолета — 140-150.

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