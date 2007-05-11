Леденцами "от горла" навредить невозможно, но и вылечить ангину не получится

Когда в горле начинает першить, сушить и болеть, мы бежим в аптеку и накупаем кучу красивых коробочек с разноцветными леденцами внутри. Тут и эвкалипт, и мята, и лимон, и апельсин. И никому не приходит в голову задуматься, а лекарство ли это на самом деле?

Если речь идет о фарингите (воспалении задней стенки глотки), который лидирует среди всех заболеваний горла, то да — леденцы принесут пользу.

"Сосалки" без "побочек"

Специалисты Клиники болезней уха, горла, носа ММА им. И. М. Сеченова считают, что лечебные "сосалки", наверное, единственная на сегодня группа препаратов, предназначенная для самолечения, поскольку практически не имеет побочных эффектов.

Кроме того, леденцы не будут вступать в "конфликт" с другими лекарствами, которые, возможно, вам выписал врач. Но нужно помнить, что одними леденцами горло вылечить нельзя. Они вообще создавались не для лечения, а лишь для снятия острых симптомов болезни. Так выраженная боль в горле должна проходить в течение 2-3 дней.

Леденцы — это, по большей части, местные антисептики, имеющие примерно одинаковый состав:

ментол,

эвкалиптовое масло,

анисовое масло,

мята.

Правда, в некоторые еще добавляют противовоспалительные компоненты, но такое происходит нечасто. Все остальное — это пищевые красители и ароматизаторы.

Если действие от леденца вы ощущаете только тогда, когда он у вас во рту, а потом боль в горле почти сразу возвращается, значит, это просто конфета, которую производители замаскировали под лекарство.

Фалиминт, стрепсилс, ангисепт, фарингомед, фарингосепт, септолете и т. п. — действительно лекарства. Благодаря сахарной основе лечебное вещество дольше остается на слизистой оболочке ротоглотки. Через пятнадцать минут после того, как растаял леденец, можно есть и пить. За это время действующие вещества смываются слюной.

На каждый вид карамели существует своя дозировка. Фарингомед надо принимать 5 раз в день, фарингосепт — каждые 2-3 часа, стрепсилс — не больше 12 раз в сутки. Если принять больше, то начнется привыкание к лекарству и лечебный эффект сойдет на нет. Передозировки опасаться не нужно. Чтобы отравиться лечебными леденцами, нужно их съесть по тысяче на килограмм веса.

Леденцы действуют только на состояние глотки

Никакие другие симптомы (кашель, насморк, головная боль) им не подвластны. И далеко не всякое заболевание глотки можно ликвидировать "карамелькой".

Горло может болеть, например, из-за ангины. А это заболевание требует самого тщательного врачебного наблюдения и лечения. Нелеченные или недолеченные ангины часто приводят к:

хроническому тонзиллиту,

ревматизму,

гломерулонефриту,

а в некоторых случаях даже к бесплодию.

Леденцы от боли в горле

Под ангину любит маскироваться и более опасное заболевание — дифтерия. Если пациент не получит своевременного лечения, он может умереть от дифтерийной интоксикации или оттого, что дифтерийные пленки перекроют гортань. А потому, если от леденцов нет эффекта в течение двух дней — немедленно к врачу!

Что нужно помнить перед покупкой лечебной "конфеты"

Практически все лечебные леденцы противопоказаны больным сахарным диабетом, если они не изготовлены на основе ксилита или сорбита. Внимательно читайте надписи на упаковке.

Леденцы помогают лишь тогда, когда их рассасывают во рту. Маленькие дети конфеты обычно грызут, а потому покупать для них эти лекарства часто бессмысленно.

Если вы страдаете бронхиальной астмой или аллергией, то не покупайте леденцы с провоцирующим болезнь вкусом.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.