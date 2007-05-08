Инъекции "Ботокса" спасают от инсульта?

Многократно осужденные врачебным сообществом инъекции ботокса, применяемые в косметологии, оказывается, облегчают судороги и боли в верхних конечностях и мышцах, которые случаются в результате инсульта.



Лечение спастичности препаратами ботулотоксина (Диспорт, Ботокс и др.)

После целого года исследований, которые еще нуждаются в дополнительной проверке, американские неврологи пришли к выводу, что инъекция Butulinumtoxin A противодействует наступлению апоплексического удара или геморрагического инсульта.

Получивший широкое распространение в качестве косметологического средства ботокс, способствующий омоложению внешнего вида, оказался эффективным для предупреждения последствий инфаркта головного мозга и связанных с ним болей.

Ученые университета Wake Forest из Уинстон-Салема, штат Северная Каролина, представили результаты своих изысканий на ежегодном собрании American Academy of Neurology в г. Бостоне.

После инфаркта мозга, от болезненного нарушения моторных функций организма страдают 58 % пациентов. Ботокс может избавить их от судорог без побочных воздействий.

«После инъекций пациенты смогут сами одеваться, самостоятельно заниматься личной гигиеной и ежедневно ухаживать за собой без посторонней помощи», - говорит руководительница группы исследователей Алисон Брашир.

По данным исследования, 279 пациентам, переживших инсульт, было сделано до 5 уколов препарата в течение одного года. Инъекции делались

в локтевой сустав,

запястья

или в мышцу-сгибатель пальцев,

чтобы парализовать нервы во избежание судорог. При этом конечности сохраняли свою силу и способность двигаться. В течение 6 недель после инъекций у всех пациентов не было отмечено болей.

«В ботоксе мы видим эффективное средство длительной терапии, которое помогает быстрее поднять на ноги пациентов, переживших апоплексический удар, без побочных действий», - считают неврологи.

В то же время, медики во многих странах мира считают, что хотя у ботокса – мощнейшего нейротоксина - непосредственные побочные эффекты встречаются редко, тем не менее, долгосрочных наблюдений за пациентами, получавшими инъекции препарата, пока недостаточно.

И в заключение, приводим комментарий врача-невролога Игоря Орлова:

«Ботулиновый токсин типа А, известный под названием препарата "Ботокс" довольно давно используется в неврологической практике для расслабления спазмированных мышц после перенесенного ишемического инсульта. В случае геморрагического инсульта исход чаще летальный.

Инъекции ботулинового токсина помогают преодолеть явления спастики мышц-антагонистов , уменьшить боль от мышечного спазма, такое лечение имеет симптоматический характер, но не оказыват влияния на скорость восстановления парализованной мускулатуры и тем более не может считаться профилактикой ишемического и геморрагического инсульта».