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Автор Андрей Беляков

Что делать, если попа треснула

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К проктологам чаще всего обращаются по поводу геморроя. Но после него и хронических запоров, третье место cреди заболеваний прямой кишки занимают анальные трещины.

Что делать, если попа треснула

Как появляются анальные трещины

Анальная трещина может образоваться в результате повреждения слизистой оболочки прямой кишки при ее растяжении плотными каловыми массами во время дефекации, либо при длительных изнурительных поносах. Обычно длина трещины 1-1,5 см, ширина 3-5 мм и глубина 2-3 мм.

Боль, которая возникает при этом заболевании трудно сравнить даже с зубной. Она настолько мучительна и продолжительна (до 5-6 часов), что человек перестает спать и адекватно реагировать на окружающий мир. Из-за страха перед этой болью, он по 2-3 дня всеми силами пытается сдерживать опорожнение кишечника. А это, в свою очередь, усиливает запоры и страдания больного.

Скопление каловых масс в толстой кишке способствует образованию токсических веществ (индола, скатола), которые отравляют весь организм, вызывая

  • тошноту,
  • головокружение,
  • слабость,
  • аллергические реакции.

У некоторых больных анальные трещины осложняются свищами прямой кишки, при этом кожа в области заднего прохода мокнет, появляется сильный зуд.

Если больной вовремя не обращается к врачу, на месте трещины может образоваться язва, залечить которую значительно труднее. Кроме того хронические запоры нередко приводят к воспалению слизистой оболочки толстой кишки (колиту) и другим заболеваниям кишечника.

И, наконец, что особенно важно, длительный застой каловых масс может стать причиной образования полипов прямой кишки, лечение которых нередко требует хирургического вмешательства.

Признаки анальной трещины

Анальную трещину человек может заподозрить у себя по трем признакам:

  1. резкая боль в заднем проходе во время и особенно после дефекации
  2. спазм сфинктера заднего прохода
  3. небольшое выделение алой крови (несколько капель или полоска крови на кале).

Бывает, правда, что анальная трещина долго ничем не дает о себе знать. Таку «безболевую» трещину обнаруживают обычно при профилатических осмотрах, так как выделяющуюся при дефекации кровь больные принимают за проявление геморроя и, как правило, к врачу не обращаются до тех пор, пока не разовьются тяжелые осложнения.

Лечение анальной трещины

Лечение анальных трещин на ранних стадиях проводится, как правило, амбулаторно. Больному при этом необходимо соблюдать три основных условия:

  • исключить спиртное, а также острые, кислые, соленые, горькие, пряные, жареные блюда
  • ограничить подъем тяжестей
  • бороться с запорами или поносами, поскольку запоры разрывают заживающую трещину, а поносы разъедают ее.

Ежедневно за 30 минут - 1 час до предполагаемого опорожения кишечника, следует ввести в задний проход обезболивающую свечу. Если с помощью свечи не удается вызвать дефекацию, поставьте клизму (0,5 литра прохладной воды). Смазанный вазелином наконечник следует вводить осторожно, прижимая к свободной от трещины стенке заднего прохода.

После освобождения кишечника необходимо подмыться прохладной водой с мылом, вновь ввести обезболивающую свечу, а затем сделать сидячую ванночку в тщательно вымытом тазу.

В него надо налить теплую (38-40°С) воду и добавить несколько крупинок марганцевокислого калия, чтобы получился раствор розового цвета. Продолжительность ванночки 10-15 минут, затем задний проход промокнуть туалетной бумагой или бумажной салфеткой и смазать назначенной врачом мазью.

Вечером маленькой детской спринцовкой ввести 50-60 г теплого отвара ромашки или другого рекомендованного врачом лекарства и задний проход смазать мазью. После этого не рекомендуется в течение 1-1,5 ч ложиться (можно сидеть, стоять, ходить), чтобы введенное лекарство воздействовало на трещину.

На ночь вводится в задний проход на 1,5-2 см маленький тампончик - турундочка, смоченный маслом шиповника или облепихи. Такое лечение продолжается 2-3 недели, а при необходимости оно повторяется через 1-1,5. Помимо этих процедур, врач, учитывая состояние больного, может назначить успокаивающие и обезболивающие средства.

В запущенных случаях приходится прибегать к оперативному вмешательству, но при любой ситуации, решение о лечении должен принимать проктолог, а не сам пациент.

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Анальная трещина - симптомы, причины, лечение, профилактика
Куратор: Елена Андреева
Темы геморрой образование на коже
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