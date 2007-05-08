Как не заболеть сахарным диабетом

Диабет продолжает молодеть. Эндокринологи видят одну из главных причин этого в нашем "перекошенном" рационе питания. До 45% съедаемых нами продуктов — это животные жиры, хотя в норме их должно быть не больше 15%. Выходит, мы выгрызаем себе болезнь собственными зубами.

Причины возникновения диабета

Нехватка в нашем питании медленноусвояемых углеводов:

ЭТИ ФРУКТЫ ОПАСНЫ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ! ВНИМАНИЕ!

каш

фруктов с мякотью

пектинов и клетчатки, содержащихся в грубых сортах хлеба и овощах

тоже дорога к избыточному весу, а значит, к диабету второго типа.

Конечно, среди причин, вызывающих диабет есть и:

гиподинамия

и наследственность

но первой по значимости все-таки остается — ожирение, причём любой степени.

Кстати, диабет второго типа наследуется с вероятностью 30% как по материнской, так и по отцовской линии. А если диабетом болеют оба родителя, вероятность его появления у детей приближается к 100%.

Гены "включают" болезнь в случае повышенного веса у потомка. Это при том, что в крупных городах России резко увеличилось количество перекормленных детей, особенно младенцев до года.

На учёте в лечебно-профилактических учреждениях РФ состоит около 2,5 млн. человек, из которых около 90%- больные со II типом сахарного диабета, преимущественно связанного с ожирением. Данные экспертов ВОЗ еще печальнее, по их статистике данные занижены в 2-3 раза больше и общее количество больных в РФ превышает 9 млн. человек.

Удвоение заболеваемости происходит каждые 15 лет. Диабет признан первой неинфекционной эпидемией 21 века, а профилактика не так уж и сложна. То, что становится лечебной диетой для заболевших, служит правильным и разумным питанием для здоровых.

Если диабетом болеют оба родителя, вероятность его появления у детей приближается к 100%.

По данным Международной диабетической федерации, диабета II типа можно легко избежать:

правильно питаясь и умеренно занимаясь физкультурой.

Основа диеты людей с сахарным диабетом — это простые продукты, которых сейчас огромный выбор, не говоря уже о том, что выпускаются специальные продукты для здорового питания. Фрукты можно купить круглый год, свежие и замороженные овощи, овощные смеси — что может быть проще и быстрее?

Но всем — здоровым и заболевшим — важно знать основные продукты, которые повышают сахар в крови, а значит, употреблять их с осторожностью. Сегодня врачи не так категоричны, как раньше, и позволяют людям с диабетом есть практически всё, только в меру.

И особое внимание уделять продуктам, содержащим углеводы. При формировании белкового рациона предпочтение отдают:

морской рыбе

обезжиренному творогу

растительным белкам, из которых наиболее ценным является соевый.

Три группы углеводов

1 группа — разрешена и абсолютно безопасно

В первую группу включены все виды овощей (кроме картофеля), а также:

зелень

стручковая фасоль

шпинат

щавель

грибы

кофе

чай

минеральная вода

напитки на сахарозаменителях.

2 группа — "дели порцию пополам"

Это все крупы, в основном серого цвета, а также:

рожки

вермишель

лапша твёрдых сортов пшеницы

хлеб твердых сортов

печенье (крекеры, галеты).

Молоко и кисломолочные продукты (не более 2 стаканов в день). Фрукты, но без фанатизма.

3 группа — "запрещённые" продукты

Это прежде всего:

сахар

пирожные

варенье

конфеты

мед

сладкие газированные напитки

соки без мякоти.

Углеводосодержащие продукты из 2-й группы, а именно манка и рис, требуют особого внимания. Рис разрешен, но не в виде каш. Манка разрешена, но не часто и при хорошем контроле у пациента уровня сахара в крови. Все крупы и макаронные изделия лучше есть слегка недоваренными.

Что касается гречки, то на протяжении десятилетий она считалась лечебной для больных диабетом, а оказалось, что ничем существенным от других круп она не отличается. Содержание в ней большого количества железа и витаминов, никакого отношения к сахарному диабету не имеют.

Картофель в отварном, запечённом виде или в мундире относится ко 2-й группе, а вот в виде пюре переходит уже в 3-ю. Что касается соков, то лучше пить соки с мякотью:

томаный

тыквенный

ткемалевый

а ещё лучше съесть яблоко, чем выпить стакан яблочного сока.

До недавнего времени считалось, что при диабете нужно есть много мяса. На самом деле, достаточно употреблять его один раз в день и строго следить, чтобы оно не было жирным.

Подойдут:

постная говядина

курица без кожи

кролик

индейка

рыба.

От колбасы лучше отказаться совсем или делить её пополам, как продукты из 2-й группы. Если захотелось бутерброд, то он должен быть сложным; серый хлеб, кусочек мяса, листик зелени или долька помидора, огурца.

Сегодня врачи не так категоричны, как раньше, и позволяют людям с диабетом есть практически всё, только в меру

Кто не хочет покупать сахароснижающие таблетки должен покупать:

кроссовки

лыжи

велосипед

и очки для плавания.

Выберите такой вид физических нагрузок, который доставит вам удовольствие.

40-50 минут интенсивной (но без одышки) нагрузки ежедневно — ваш долг перед собственным организмом. Даже если погуляться пешком 3 раза по 10 минут в день, этого будет достаточно для достижения минимального уровня физической активности.

Нежелательны виды спорта, требующие больших кратковременных нагрузок, такие как тяжёлая атлетика и спринт.

Каждый килограмм избыточной массы тела, сброшенный диабетиком, увеличивает продолжительность его жизни в среднем на 3-4 месяца. А снижение веса у тучных людей, не страдающих диабетом, уменьшает риск развития заболевания в будущем примерно на 30%.

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