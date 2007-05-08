Нехватка в нашем питании медленноусвояемых углеводов:
тоже дорога к избыточному весу, а значит, к диабету второго типа.
Конечно, среди причин, вызывающих диабет есть и:
но первой по значимости все-таки остается — ожирение, причём любой степени.
Кстати, диабет второго типа наследуется с вероятностью 30% как по материнской, так и по отцовской линии. А если диабетом болеют оба родителя, вероятность его появления у детей приближается к 100%.
Гены "включают" болезнь в случае повышенного веса у потомка. Это при том, что в крупных городах России резко увеличилось количество перекормленных детей, особенно младенцев до года.
На учёте в лечебно-профилактических учреждениях РФ состоит около 2,5 млн. человек, из которых около 90%- больные со II типом сахарного диабета, преимущественно связанного с ожирением. Данные экспертов ВОЗ еще печальнее, по их статистике данные занижены в 2-3 раза больше и общее количество больных в РФ превышает 9 млн. человек.
Удвоение заболеваемости происходит каждые 15 лет. Диабет признан первой неинфекционной эпидемией 21 века, а профилактика не так уж и сложна. То, что становится лечебной диетой для заболевших, служит правильным и разумным питанием для здоровых.
По данным Международной диабетической федерации, диабета II типа можно легко избежать:
Основа диеты людей с сахарным диабетом — это простые продукты, которых сейчас огромный выбор, не говоря уже о том, что выпускаются специальные продукты для здорового питания. Фрукты можно купить круглый год, свежие и замороженные овощи, овощные смеси — что может быть проще и быстрее?
Но всем — здоровым и заболевшим — важно знать основные продукты, которые повышают сахар в крови, а значит, употреблять их с осторожностью. Сегодня врачи не так категоричны, как раньше, и позволяют людям с диабетом есть практически всё, только в меру.
И особое внимание уделять продуктам, содержащим углеводы. При формировании белкового рациона предпочтение отдают:
В первую группу включены все виды овощей (кроме картофеля), а также:
Это все крупы, в основном серого цвета, а также:
Молоко и кисломолочные продукты (не более 2 стаканов в день). Фрукты, но без фанатизма.
Это прежде всего:
Углеводосодержащие продукты из 2-й группы, а именно манка и рис, требуют особого внимания. Рис разрешен, но не в виде каш. Манка разрешена, но не часто и при хорошем контроле у пациента уровня сахара в крови. Все крупы и макаронные изделия лучше есть слегка недоваренными.
Что касается гречки, то на протяжении десятилетий она считалась лечебной для больных диабетом, а оказалось, что ничем существенным от других круп она не отличается. Содержание в ней большого количества железа и витаминов, никакого отношения к сахарному диабету не имеют.
Картофель в отварном, запечённом виде или в мундире относится ко 2-й группе, а вот в виде пюре переходит уже в 3-ю. Что касается соков, то лучше пить соки с мякотью:
а ещё лучше съесть яблоко, чем выпить стакан яблочного сока.
До недавнего времени считалось, что при диабете нужно есть много мяса. На самом деле, достаточно употреблять его один раз в день и строго следить, чтобы оно не было жирным.
Подойдут:
От колбасы лучше отказаться совсем или делить её пополам, как продукты из 2-й группы. Если захотелось бутерброд, то он должен быть сложным; серый хлеб, кусочек мяса, листик зелени или долька помидора, огурца.
Кто не хочет покупать сахароснижающие таблетки должен покупать:
Выберите такой вид физических нагрузок, который доставит вам удовольствие.
40-50 минут интенсивной (но без одышки) нагрузки ежедневно — ваш долг перед собственным организмом. Даже если погуляться пешком 3 раза по 10 минут в день, этого будет достаточно для достижения минимального уровня физической активности.
Нежелательны виды спорта, требующие больших кратковременных нагрузок, такие как тяжёлая атлетика и спринт.
Каждый килограмм избыточной массы тела, сброшенный диабетиком, увеличивает продолжительность его жизни в среднем на 3-4 месяца. А снижение веса у тучных людей, не страдающих диабетом, уменьшает риск развития заболевания в будущем примерно на 30%.
Читайте также:
Диета при гепатите В: что можно и что нельзя есть
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Русскому народу надлежит добиваться возвращения Украины в состав Российской Федерации ничуть не менее энергично, чем Украина добивается возвращения Крыма.