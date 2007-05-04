Папилломы жгут, бьют током и отрезают

Самостоятельная борьба с папилломами на ножках, которые появляются, как правило, в подмышечных впадинах или у основания шеи, включает в себя либо йод, либо одеколон. Прижег беленький наростик, он почернел и отвалился. Но через пару месяцев вылез снова. А все потому, что это - инфекция.
Правда, врачи считают, что
папиллома – это сосочкообразное разрастание на коже или слизистых оболочках – одна из разновидностей бородавок, имеющих вирусную природу. Сам вирус папилломы человека (ВПЧ) имеет более 50 разновидностей.
Соответственно и проявляется он, по-разному: простыми, подошвенными, нитевидными бородавками, папилломами кожи, остроконечными кондиломами, поражающими половые органы и т.п.
Вирус может попасть в организм из-за таких причин:
Попав в клетку кожи или слизистой, вирус там обустраивается и начинает размножаться. Ладно бы сам плодился, но он заставляет изменяться саму клетку, которая принимается делиться и расти, превращаясь в папиллому - опухоль на ножке.
Сколько человек носит в себе вирус папилломы человека, сказать трудно, потому что у многих он никак не проявляется, а заразиться от них можно запросто. Причем, не обязательно при близком контакте (в постели или при поцелуе), а даже через предметы личной гигиены (острую расческу, бритву, зубную щетку и т.п.).
Для вируса главное попасть в какую-нибудь микротравму на коже или слизистой оболочке носа, рта или половых органов. Исключение составляют только остроконечные кондиломы. Их можно подцепить только при половом акте.
А вот станете ли вы после получения ВПЧ болеть, или останетесь только вирусоносителем, зависит от состояния вашего иммунитета. Чем он выше, тем вирусу хуже.
Конечно, хотелось бы избавиться от незваного гостя раз и навсегда, но по словам врача Герпетического центра Н. Косоруковой,
«сегодня еще не существует специфических препаратов против ВПЧ-инфекции. А выбор методов лечения зависит от клинических проявлений болезни».
Если папилломы появились на коже лица, шеи, туловища, то, скорее всего, вам предложат их разрушить. По-научному, это называется «метод деструкции». Методов этих много:
Если бородавки после удаления вылезают снова и снова, то есть смысл провести общее противовирусное лечение и скорректировать недостаточность иммунитета (для ее выявления придется сделать исследование крови). Какие препараты вам нужны и как долго их принимать, должен определить врач в каждом конкретном случае.
Предотвратить заболевания можно следующим образом:
Спазмы сосудов (ангиоспазм) обычно следствие гипертонии, гипотонии, вегетососудистой дистонии или ишемической болезни сердца. Президент института натуропатии Валентин Сергеев рекомендует естественные методы их снятия и недопущения.