Папилломы жгут, бьют током и отрезают

Самостоятельная борьба с папилломами на ножках, которые появляются, как правило, в подмышечных впадинах или у основания шеи, включает в себя либо йод, либо одеколон. Прижег беленький наростик, он почернел и отвалился. Но через пару месяцев вылез снова. А все потому, что это - инфекция.

Удалить нельзя оставить: папиллома

Правда, врачи считают, что

папиллома – это сосочкообразное разрастание на коже или слизистых оболочках – одна из разновидностей бородавок, имеющих вирусную природу. Сам вирус папилломы человека (ВПЧ) имеет более 50 разновидностей.

Соответственно и проявляется он, по-разному: простыми, подошвенными, нитевидными бородавками, папилломами кожи, остроконечными кондиломами, поражающими половые органы и т.п.

Причины заболевания папилломовирусом

Вирус может попасть в организм из-за таких причин:

беспорядочные половые связи;

злоупотребление алкоголем, курением, наркотическими средствами;

ослабленный иммунитет;

незащищенный половой контакт;

нарушение обмена веществ;

заболевания, связанные с ЖКТ;

несоблюдение личной гигиены.

Попав в клетку кожи или слизистой, вирус там обустраивается и начинает размножаться. Ладно бы сам плодился, но он заставляет изменяться саму клетку, которая принимается делиться и расти, превращаясь в папиллому - опухоль на ножке.

Сколько человек носит в себе вирус папилломы человека, сказать трудно, потому что у многих он никак не проявляется, а заразиться от них можно запросто. Причем, не обязательно при близком контакте (в постели или при поцелуе), а даже через предметы личной гигиены (острую расческу, бритву, зубную щетку и т.п.).

Виды папиллом:

нитевидные;

остроконечные;

простые;

плоские папилломы;

подошвенные.

Для вируса главное попасть в какую-нибудь микротравму на коже или слизистой оболочке носа, рта или половых органов. Исключение составляют только остроконечные кондиломы. Их можно подцепить только при половом акте.

А вот станете ли вы после получения ВПЧ болеть, или останетесь только вирусоносителем, зависит от состояния вашего иммунитета. Чем он выше, тем вирусу хуже.

Конечно, хотелось бы избавиться от незваного гостя раз и навсегда, но по словам врача Герпетического центра Н. Косоруковой,

«сегодня еще не существует специфических препаратов против ВПЧ-инфекции. А выбор методов лечения зависит от клинических проявлений болезни».

Если папилломы появились на коже лица, шеи, туловища, то, скорее всего, вам предложат их разрушить. По-научному, это называется «метод деструкции». Методов этих много:

наружное использование цитотоксических или химических препаратов,

физические воздействия типа прижигания папиллом жидким азотом,

электро- и лазерокоагуляция,

удаление бородавок радионожом.

Если бородавки после удаления вылезают снова и снова, то есть смысл провести общее противовирусное лечение и скорректировать недостаточность иммунитета (для ее выявления придется сделать исследование крови). Какие препараты вам нужны и как долго их принимать, должен определить врач в каждом конкретном случае.

Профилактика папилломовируса

Предотвратить заболевания можно следующим образом: