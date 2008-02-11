Какие болезни "показывают" глаза

Глаза — один из самых сложных и самых загадочных органов человеческого тела. В литературе их часто называют "зеркалом души", но они же могут стать и зеркалом тех болезней, что явно и еще скрыто развиваются в нашем организме.

Так, сильно опухающие верхние веки могут говорить о начавшемся камнеобразовании в желчном пузыре.

Слезящиеся глазные яблоки вкупе с покраснением сосудов роговицы — свидетельство развивающейся глаукомы.

Если на глазах регулярно появляется белый слизистый налет, стоит провериться у офтальмолога на предмет катаракты.

Маленькие темные пятнышки под глазами должны насторожить вас по поводу образования камней в почках.

Ячмень на глазу может говорить либо о занесенной инфекции, либо заставить ограничить вас потребление жирной пищи (особенно, свинины), которая затрудняет работу печени и желчного пузыря.

Если кожа под глазами приобрела фиолетовый или коричневый оттенок, — это сигнал проверить почки, уровень глюкозы в крови, щитовидную железу и сердечно-сосудистую систему. Где-то случилась беда.

Частое моргание может служить признаком не только неуверенности в себе, но и заболеваний нервной системы и печени.

Если же посмотреть на внутреннюю поверхность век, то у здорового человека она должна быть ровного розового цвета.

В случае, если цвет стал красным, то это говорит о нарушении кровообращения, расстройстве пищеварительной системы или проблемах в половой сфере.

О нарушении кровообращения сигнализирует и белый цвет внутренней поверхности века. Скорее всего, речь идет о железодефицитной анемии и недостатке гемоглобина в крови.

Красно-желтый оттенок говорит о расстройстве работы почек, печени, селезенки, поджелудочной железы или сердца. Так что советуем следить за своими глазами, и они вовремя предостерегут вас от крупных неприятностей со здоровьем.

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Определяем болезни по глазам - иридодиагностика

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