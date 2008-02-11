Глаза — один из самых сложных и самых загадочных органов человеческого тела. В литературе их часто называют "зеркалом души", но они же могут стать и зеркалом тех болезней, что явно и еще скрыто развиваются в нашем организме.
Так, сильно опухающие верхние веки могут говорить о начавшемся камнеобразовании в желчном пузыре.
Слезящиеся глазные яблоки вкупе с покраснением сосудов роговицы — свидетельство развивающейся глаукомы.
Если на глазах регулярно появляется белый слизистый налет, стоит провериться у офтальмолога на предмет катаракты.
Маленькие темные пятнышки под глазами должны насторожить вас по поводу образования камней в почках.
Ячмень на глазу может говорить либо о занесенной инфекции, либо заставить ограничить вас потребление жирной пищи (особенно, свинины), которая затрудняет работу печени и желчного пузыря.
Если кожа под глазами приобрела фиолетовый или коричневый оттенок, — это сигнал проверить почки, уровень глюкозы в крови, щитовидную железу и сердечно-сосудистую систему. Где-то случилась беда.
Частое моргание может служить признаком не только неуверенности в себе, но и заболеваний нервной системы и печени.
Если же посмотреть на внутреннюю поверхность век, то у здорового человека она должна быть ровного розового цвета.
В случае, если цвет стал красным, то это говорит о нарушении кровообращения, расстройстве пищеварительной системы или проблемах в половой сфере.
О нарушении кровообращения сигнализирует и белый цвет внутренней поверхности века. Скорее всего, речь идет о железодефицитной анемии и недостатке гемоглобина в крови.
Красно-желтый оттенок говорит о расстройстве работы почек, печени, селезенки, поджелудочной железы или сердца. Так что советуем следить за своими глазами, и они вовремя предостерегут вас от крупных неприятностей со здоровьем.
Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.
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