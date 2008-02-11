EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Андрей Беляков

Какие болезни "показывают" глаза

Здоровье » Здоровье и профилактика

Глаза — один из самых сложных и самых загадочных органов человеческого тела. В литературе их часто называют "зеркалом души", но они же могут стать и зеркалом тех болезней, что явно и еще скрыто развиваются в нашем организме.

Какие болезни "показывают" глаза

Так, сильно опухающие верхние веки могут говорить о начавшемся камнеобразовании в желчном пузыре.

Слезящиеся глазные яблоки вкупе с покраснением сосудов роговицы — свидетельство развивающейся глаукомы.

Если на глазах регулярно появляется белый слизистый налет, стоит провериться у офтальмолога на предмет катаракты.

Маленькие темные пятнышки под глазами должны насторожить вас по поводу образования камней в почках.

Ячмень на глазу может говорить либо о занесенной инфекции, либо заставить ограничить вас потребление жирной пищи (особенно, свинины), которая затрудняет работу печени и желчного пузыря.

Если кожа под глазами приобрела фиолетовый или коричневый оттенок, — это сигнал проверить почки, уровень глюкозы в крови, щитовидную железу и сердечно-сосудистую систему. Где-то случилась беда.

Частое моргание может служить признаком не только неуверенности в себе, но и заболеваний нервной системы и печени.

Если же посмотреть на внутреннюю поверхность век, то у здорового человека она должна быть ровного розового цвета.

В случае, если цвет стал красным, то это говорит о нарушении кровообращения, расстройстве пищеварительной системы или проблемах в половой сфере.

О нарушении кровообращения сигнализирует и белый цвет внутренней поверхности века. Скорее всего, речь идет о железодефицитной анемии и недостатке гемоглобина в крови.

Красно-желтый оттенок говорит о расстройстве работы почек, печени, селезенки, поджелудочной железы или сердца. Так что советуем следить за своими глазами, и они вовремя предостерегут вас от крупных неприятностей со здоровьем.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Определяем болезни по глазам - иридодиагностика
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Юлия Гончарова, Зарема Ибрагимова, Зейнаб Алиева
Темы болезни

Специалисты

5.0
100 отзывов
 Гончарова
Юлия Всеволодовна
Окулист (офтальмолог)
Стаж 21 год
Врач высшей категории
Приём от 2950 руб.
Семейная на Полежаевской
Хорошёвское ш., д. 80
5.0
106 отзывов
 Ибрагимова
Зарема Вахаевна
Окулист (офтальмолог)
Стаж 18 лет
Приём от 2300 руб.
Чудо Доктор на Школьной 49
ул. Школьная, д. 49
4.4
45 отзывов
 Алиева
Зейнаб Абдуллаевна
Окулист (офтальмолог)
Стаж 39 лет
Приём от 2100 руб.
Многопрофильный центр эндохирургии и литотрипсии (ЦЭЛТ)
ш. Энтузиастов, д. 62
Медицинский центр Медлайн-Сервис в Текстильщиках
ул. Грайвороновская, д. 16, корп. 1

Клиники

9.3
1040 отзывов
 Медцентр Медквадрат на Воротынской многопрофильный медицинский центр
ул. Воротынская, д. 4
Планерная
Многопрофильный медицинский центр для взрослых и детей на Воротынской улице. В клинике представлены абсолютно все медицинские специальности, среди кот... читать далее »
Первичный приём от 1200 руб.
8.6
15 отзывов
 Медицинский центр Коопвнешторг (КВТ) многопрофильный медицинский центр
Большой Черкасский переулок, д. 13, стр. 3
Охотный ряд
В Медицинском центре Коопвнешторг (КВТ) вы можете получить широкий спектр медицинских услуг амбулаторного стоматологического профиля. В центре ведут ... читать далее »

8.5
6 отзывов
 Клиника доктора Шиловой медицинский центр
Ленинский проспект, д. 123
Тропарево
Центр коррекции зрения. В клинике проводится диагностика и лечение: амблиопии, астигматизма, миопии, гиперметропии, воспалительных заболеваний глаз, р... читать далее »
Первичный приём от 2300 руб.

Новости
CNN: США по-тихому подкинули Киеву $200 млн на оборону
Американские врачи впервые вживили человеку сердце свиньи
Чтобы защититься от COVID-19, простудитесь: неожиданный совет британских учёных
США готовы договариваться обо всём, кроме нерасширения на восток
В Госдуме отреагировали на заявления Госдепа США по Казахстану
Рябков: Штаты недооценивают серьёзность ситуации, а мы сыты по горло болтологией
Россия предупредила США о возможном военном ответе на расширение НАТО
Северная Корея зачастила с испытаниями гиперзвукового оружия
Первый день переговоров Россия-США: основные выводы
Смольный не смог договориться с бизнесом
Последние материалы
Американские врачи впервые вживили человеку сердце свиньи
Чтобы защититься от COVID-19, простудитесь: неожиданный совет британских учёных
США готовы договариваться обо всём, кроме нерасширения на восток
В Госдуме отреагировали на заявления Госдепа США по Казахстану
Рябков: Штаты недооценивают серьёзность ситуации, а мы сыты по горло болтологией
Россия предупредила США о возможном военном ответе на расширение НАТО
Северная Корея зачастила с испытаниями гиперзвукового оружия
Первый день переговоров Россия-США: основные выводы
Смольный не смог договориться с бизнесом
Хирург оценила бугристый живот Даны Борисовой после липосакции
Популярное
Общество
Собчак о заявлениях Путина и Лукашенко по Казахстану: "Привычная риторика"

Ксения Собчак свела все заявления Путина и Лукашенко о беспорядках в Казахстане к нескольким кратким мыслям.

Собчак о заявлениях Путина и Лукашенко по Казахстану: "Привычная риторика"
США не переживут одновременного захвата Тайваня и Украины
Мир. Новости мира
США не переживут одновременного захвата Тайваня и Украины
Политика. Новости и аналитика
Крым наш с 1792 года по "вечному и нерушимому" договору
Общество
Тамара Глоба о России в 2022-ом и о Путине "у руля"
Ирина Шлионская В США с бездомными животными работают "особые" отделы Ирина Шлионская Василий Амирджанов Лишённым поздравления Путина предложили компенсацию Василий Амирджанов Александр Артамонов Европейские спецслужбы замешаны в казахстанском "деле" Александр Артамонов
Здоровье
Иммунолог: от омикрон-штамма будет больше смертей, чем от "дельты"
Мир. Новости мира
Композитор Евгений Дога попросил Байдена "остановить Россию"
Европейские спецслужбы замешаны в казахстанском "деле"
Бывший СССР
Европейские спецслужбы замешаны в казахстанском "деле"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников