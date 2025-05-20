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Теймур Зейналпур

Один чай — три удара: по стрессу, сахару и артериальному давлению

3:24
Здоровье

Для многих чаепитие — это ежедневный ритуал. В чашках привычно оказываются чёрный, зелёный или травяной чай. Но мало кто знает, что шафрановый чай способен не только дополнить рацион, но и принести ощутимую пользу для здоровья. Он помогает снизить уровень сахара в крови, стабилизировать артериальное давление и улучшить общее самочувствие.

шафран
Фото: commons.wikimedia.org by Salonik Saffron, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
шафран

Шафран — редкая и ценная специя

Шафран считается одним из самых дорогих специй в мире. Его получают из рылец цветков Crocus sativus. Чтобы собрать 1 килограмм готовой пряности, требуется более 150 000 цветков. При этом весь процесс сбора осуществляется вручную.

Родиной шафрана считаются юго-западные регионы Азии. Позже он стал активно культивироваться в Греции, Индии и Испании. На сегодняшний день крупнейший производитель шафрана — Иран.

Что делает шафран таким полезным

В составе шафрана содержится множество активных соединений:

  • кроцин

  • сафранал

  • зеаксантин

  • ликопин

  • каротиноиды

  • флавоноиды

  • витамины группы B

Эти компоненты обладают антиоксидантными, противовоспалительными и нейропротективными свойствами.

Шафран и уровень сахара

Шафран помогает регулировать уровень глюкозы в крови, улучшая чувствительность к инсулину. Он предотвращает резкие скачки сахара и поддерживает стабильную гликемию после приёма пищи, что особенно важно при предрасположенности к диабету 2 типа.

Шафран и давление

Благодаря высокому содержанию антиоксидантов, шафран снижает уровень "плохого" холестерина (LDL), улучшает состояние сосудов и нормализует кровяное давление. Это снижает риски сердечно-сосудистых заболеваний, включая инфаркт и инсульт.

Польза для пищеварения

Шафран стимулирует выработку желудочного сока, облегчая переваривание тяжёлых и жирных блюд. Он помогает снизить вздутие, газообразование и воспаление слизистой ЖКТ, а также оказывает лёгкий спазмолитический эффект.

Влияние на нервную систему

Регулярное употребление шафрана способствует:

  • снижению уровня стресса и тревожности

  • улучшению сна и борьбе с бессонницей

  • поддержке концентрации, внимания и памяти

  • профилактике нейродегенеративных заболеваний, включая болезнь Альцгеймера

Как приготовить шафрановый чай

Чтобы получить максимум пользы, важно правильно заваривать чай:

  1. Закипятить воду и дать ей немного остыть.

  2. В чашку положить 4-5 нитей шафрана.

  3. Залить тёплой (не кипящей) водой.

  4. Накрыть крышкой и дать настояться 10-15 минут.

Чай можно пить в чистом виде или с добавлением мёда, лимонного сока или специй. Рекомендуется не более одной чашки в день.

3 интересных факта о шафране

  1. Шафран использовали как натуральный краситель для тканей и блюд ещё в Древней Персии.

  2. В Индии его считают не только приправой, но и священной специей, использующейся в аюрведе.

  3. В средневековой Европе шафран ценился выше золота и был предметом контрабанды.

Уточнения

Шафра́н (лат. Crocus) — род многолетних клубнелуковичных травянистых растений семейства Ирисовые, или Касатиковые (Iridaceae).

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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