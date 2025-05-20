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Теймур Зейналпур

Многие думают, что устают — на деле выгорают: 5 шагов, чтобы вернуть себя к жизни

4:11
Здоровье

Вы слышали про "кортизоловое лицо"? Это выражение всплыло в соцсетях, описывая запухшие глаза и опухшие щёки — якобы результат хронического стресса и избытка гормона кортизола. Звучит пугающе, правда?

компьютер
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Burnout_At_Work_-_Occupational_Burnout.jpg by Microbiz Mag
компьютер

Но если стресс начал отражаться не только в зеркале, но и в самочувствии — пора не просто "успокаиваться”, а помогать телу и психике выйти из режима тревоги.

Кортизол — это не враг. Это гормон, который помогает нам справляться с угрозами. Он регулирует уровень сахара, воспаления и метаболизм. Однако если стресс затягивается, кортизол становится постоянным спутником, и именно тогда начинаются сбои.

Так что борьба со стрессом — это не просто про "снизить кортизол". Это про то, как выстроить систему поддержки для себя, чтобы выйти из режима выживания и снова почувствовать себя собой.

Вот 5 реальных способов, которые помогут вам справляться со стрессом в долгосрочной перспективе — мягко, постепенно и без надрыва.

1. Начинайте с малого — и не бросайте

Когда всё валится из рук, идея "кардинальных перемен" звучит как приговор. Но хороший результат часто начинается с крошечных шагов.

  • Потянитесь 5 минут, пока кипит чайник.

  • Переведите телефон в режим "Не беспокоить” после 21:00.

  • Сделайте 3 глубоких вдоха перед выходом из дома.

Не скорость важна, а регулярность. Устойчивость к стрессу накапливается — как мышечная сила — с повторяющимся, посильным усилием.

2. Ставьте цели, которые можно пощупать

"Хочу меньше нервничать" — хорошее намерение, но расплывчатое. А мозгу нужны конкретные ориентиры.

Попробуйте так:

  • "Буду гулять по 20 минут после ужина по понедельникам, средам и пятницам".

  • "На этой неделе выключаю все экраны за час до сна".

Понятные цели = понятный прогресс = чувство победы. А уверенность снижает уровень тревожности.

3. Делайте ревизию своих методов

Вы изменились — и ваши способы справляться со стрессом тоже должны измениться.

Вам помогали списки дел на экзаменах? Отлично. Но, может быть, сейчас нужнее тёплые разговоры и тишина? Отметьте:

  • Что помогает вам в последнее время?

  • Что стало "обязаловкой", а не поддержкой?

Не обязательно вести дневник. Иногда достаточно пары честных минут с самим собой — это как техобслуживание эмоций.

4. Не недооценивайте простое

Основа хорошего самочувствия часто прячется в самых банальных вещах:

  • нормальный сон,

  • тёплая еда,

  • движение без фанатизма,

  • живое общение (пусть даже в переписке).

Не нужно пять тренировок в неделю или боулы с киноа. Прогулка, сытный завтрак и смс подруге вместо doomscrolling — уже шаг в сторону баланса.

5. Утихомирьте внутреннего критика

Часть стресса приходит не снаружи, а изнутри — от голоса в голове, который твердит: "Ты не справляешься", "Ты отстаёшь".

Знакомо?

Техника из когнитивно-поведенческой терапии (КПТ) предлагает: поймайте эту мысль — и проверьте её на прочность.

  • "Я всегда всё проваливаю". А всегда ли?

  • "Я не справлюсь". А как насчёт того раза, когда вы уже справились?

Мысль — не факт. Научившись разговаривать с собой мягче, вы измените не сам стресс, но то, как он воспринимается.

Главное не в идеальности, а в повторении

Стресс — часть жизни. Но мы можем влиять на то, как наш организм на него реагирует. Маленькие, но регулярные шаги, внимание к себе, честные "чек-апы” и базовые потребности — всё это формирует внутреннюю устойчивость.

Забота о своей нервной системе — это не роскошь и не модный тренд. Это ваш личный способ выжить и жить в мире, который редко делает паузу.

Уточнения

Синдром эмоционального выгорания (англ. burnout) — понятие, введённое в психологию американским психиатром Гербертом Фройденбергером в 1974 году, проявляющееся нарастающим эмоциональным истощением.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
Темы стресс здоровье психология
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