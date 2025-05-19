Зубы "выцветают" не от времени: неожиданные привычки, за которые платят белизной

3:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Мы привыкли винить кофе или курение, когда замечаем, что зубы стали не такими белоснежными. Но причины могут скрываться куда глубже — вплоть до генетики и того, как и чем ты чистишь зубы каждый день.

Фото: Pexels by Cedric Fauntleroy, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Стоматология

Потемнение зубов: почему оно происходит

Зубная эмаль со временем изнашивается. Под ней скрывается дентин — ткань, цвет которой варьируется от светло-жёлтого до коричневатого. Если эмаль стирается, дентин начинает просвечивать, придавая зубам более тёмный оттенок.

А теперь добавим внешние факторы: пигменты из еды, напитков и табака проникают в микротрещины эмали и делают цвет ещё более тусклым. Так начинается путь от белоснежной улыбки к "не очень инстаграмному" отражению в зеркале.

Что ускоряет потемнение

Список продуктов, которые действуют на зубы как невидимый маркер, длинный и коварный:

Кофе - танины прочно цепляются за поверхность зубов.

Вино (особенно красное) - удар двойной: кислота разрушает эмаль, а пигменты проникают глубже.

Шоколад, соусы и приправы (шойю, карри, барбекю) — настоящие "краски" в мире еды.

Бетанин и антоцианы из тёмных овощей и ягод (свёкла, черника, ежевика) оставляют стойкие следы.

Цветные сладости и газировка - добавки и красители медленно, но верно работают против белизны.

Курение - никотин и смолы буквально "приклеиваются" к зубам, окрашивая их в жёлто-коричневый.

Даже если исключить все эти продукты, одна ошибка может всё испортить…

Главная ошибка: плохая гигиена

По словам одонтопедиатра Весли Карвальо, ключ к профилактике — в правильной гигиене. И это не просто "почистил утром и вечером". Важно:

использовать мягкую щётку и неабразивную пасту ;

чистить зубы через 30 минут после еды , особенно после кислых продуктов;

не игнорировать визиты к стоматологу - именно профилактическая чистка удаляет стойкие пигменты.

Дополнительные три факта по теме:

Зубная эмаль не восстанавливается. Если она стерта — цвет не вернуть без вмешательства стоматолога. Слюна — твой помощник: она нейтрализует кислоты и восстанавливает баланс, поэтому пить воду и жевать жвачку без сахара — полезно. Молочные зубы темнеют тоже, и у детей этот процесс может быть признаком скрытых проблем — наблюдение у стоматолога важно с самого раннего возраста.

Итого: как спасти свою улыбку

Убираем кофе, вино и красители хотя бы на пару дней в неделю.

Употребили что-то пигментированное? Прополощи рот, но подожди 30 минут перед чисткой.

Не курим. Совсем.

Ходим к стоматологу каждые 6 месяцев. Даже если всё кажется в порядке.

Уточнения

Стоматоло́гия (от др.-греч. στόμα "рот" + λογος "наука") — раздел медицины, занимающийся изучением зубов, их строения и функционирования, их заболеваний, методов их профилактики и лечения, а также болезней полости рта, челюстей и пограничных областей лица и шеи.

