Зубы "выцветают" не от времени: неожиданные привычки, за которые платят белизной

Мы привыкли винить кофе или курение, когда замечаем, что зубы стали не такими белоснежными. Но причины могут скрываться куда глубже — вплоть до генетики и того, как и чем ты чистишь зубы каждый день.
Зубная эмаль со временем изнашивается. Под ней скрывается дентин — ткань, цвет которой варьируется от светло-жёлтого до коричневатого. Если эмаль стирается, дентин начинает просвечивать, придавая зубам более тёмный оттенок.
А теперь добавим внешние факторы: пигменты из еды, напитков и табака проникают в микротрещины эмали и делают цвет ещё более тусклым. Так начинается путь от белоснежной улыбки к "не очень инстаграмному" отражению в зеркале.
Список продуктов, которые действуют на зубы как невидимый маркер, длинный и коварный:
Кофе - танины прочно цепляются за поверхность зубов.
Вино (особенно красное) - удар двойной: кислота разрушает эмаль, а пигменты проникают глубже.
Шоколад, соусы и приправы (шойю, карри, барбекю) — настоящие "краски" в мире еды.
Бетанин и антоцианы из тёмных овощей и ягод (свёкла, черника, ежевика) оставляют стойкие следы.
Цветные сладости и газировка - добавки и красители медленно, но верно работают против белизны.
Курение - никотин и смолы буквально "приклеиваются" к зубам, окрашивая их в жёлто-коричневый.
Даже если исключить все эти продукты, одна ошибка может всё испортить…
По словам одонтопедиатра Весли Карвальо, ключ к профилактике — в правильной гигиене. И это не просто "почистил утром и вечером". Важно:
использовать мягкую щётку и неабразивную пасту;
чистить зубы через 30 минут после еды, особенно после кислых продуктов;
не игнорировать визиты к стоматологу - именно профилактическая чистка удаляет стойкие пигменты.
Зубная эмаль не восстанавливается. Если она стерта — цвет не вернуть без вмешательства стоматолога.
Слюна — твой помощник: она нейтрализует кислоты и восстанавливает баланс, поэтому пить воду и жевать жвачку без сахара — полезно.
Молочные зубы темнеют тоже, и у детей этот процесс может быть признаком скрытых проблем — наблюдение у стоматолога важно с самого раннего возраста.
Убираем кофе, вино и красители хотя бы на пару дней в неделю.
Употребили что-то пигментированное? Прополощи рот, но подожди 30 минут перед чисткой.
Не курим. Совсем.
Ходим к стоматологу каждые 6 месяцев. Даже если всё кажется в порядке.
Стоматоло́гия (от др.-греч. στόμα "рот" + λογος "наука") — раздел медицины, занимающийся изучением зубов, их строения и функционирования, их заболеваний, методов их профилактики и лечения, а также болезней полости рта, челюстей и пограничных областей лица и шеи.
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