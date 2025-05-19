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Теймур Зейналпур

Зубы "выцветают" не от времени: неожиданные привычки, за которые платят белизной

3:00
Здоровье

Мы привыкли винить кофе или курение, когда замечаем, что зубы стали не такими белоснежными. Но причины могут скрываться куда глубже — вплоть до генетики и того, как и чем ты чистишь зубы каждый день.

Стоматология
Фото: Pexels by Cedric Fauntleroy, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Стоматология

Потемнение зубов: почему оно происходит

Зубная эмаль со временем изнашивается. Под ней скрывается дентин — ткань, цвет которой варьируется от светло-жёлтого до коричневатого. Если эмаль стирается, дентин начинает просвечивать, придавая зубам более тёмный оттенок.

А теперь добавим внешние факторы: пигменты из еды, напитков и табака проникают в микротрещины эмали и делают цвет ещё более тусклым. Так начинается путь от белоснежной улыбки к "не очень инстаграмному" отражению в зеркале.

Что ускоряет потемнение

Список продуктов, которые действуют на зубы как невидимый маркер, длинный и коварный:

  • Кофе - танины прочно цепляются за поверхность зубов.

  • Вино (особенно красное) - удар двойной: кислота разрушает эмаль, а пигменты проникают глубже.

  • Шоколад, соусы и приправы (шойю, карри, барбекю) — настоящие "краски" в мире еды.

  • Бетанин и антоцианы из тёмных овощей и ягод (свёкла, черника, ежевика) оставляют стойкие следы.

  • Цветные сладости и газировка - добавки и красители медленно, но верно работают против белизны.

  • Курение - никотин и смолы буквально "приклеиваются" к зубам, окрашивая их в жёлто-коричневый.

Даже если исключить все эти продукты, одна ошибка может всё испортить…

Главная ошибка: плохая гигиена

По словам одонтопедиатра Весли Карвальо, ключ к профилактике — в правильной гигиене. И это не просто "почистил утром и вечером". Важно:

  • использовать мягкую щётку и неабразивную пасту;

  • чистить зубы через 30 минут после еды, особенно после кислых продуктов;

  • не игнорировать визиты к стоматологу - именно профилактическая чистка удаляет стойкие пигменты.

Дополнительные три факта по теме:

  1. Зубная эмаль не восстанавливается. Если она стерта — цвет не вернуть без вмешательства стоматолога.

  2. Слюна — твой помощник: она нейтрализует кислоты и восстанавливает баланс, поэтому пить воду и жевать жвачку без сахара — полезно.

  3. Молочные зубы темнеют тоже, и у детей этот процесс может быть признаком скрытых проблем — наблюдение у стоматолога важно с самого раннего возраста.

Итого: как спасти свою улыбку

  • Убираем кофе, вино и красители хотя бы на пару дней в неделю.

  • Употребили что-то пигментированное? Прополощи рот, но подожди 30 минут перед чисткой.

  • Не курим. Совсем.

  • Ходим к стоматологу каждые 6 месяцев. Даже если всё кажется в порядке.

Уточнения

Стоматоло́гия (от др.-греч. στόμα "рот" + λογος "наука") — раздел медицины, занимающийся изучением зубов, их строения и функционирования, их заболеваний, методов их профилактики и лечения, а также болезней полости рта, челюстей и пограничных областей лица и шеи.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Андронова Наталия
Занимается ведением беременности, невынашиванием беременности
Темы питание здоровье стоматология
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