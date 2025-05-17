Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Теймур Зейналпур

10 простых привычек, которые тайно спасают от хронического стресса

4:29
Здоровье

Вы спите по 8 часов, а всё равно чувствуете себя разбитым? Часто раздражаетесь по пустякам? Вес растёт, а сил — всё меньше? Проблема может быть не столько в вас, сколько в… кортизоле - гормоне, который срабатывает при стрессе. Он помогает справляться с угрозами, но когда держится на высоком уровне слишком долго, начинает разрушать организм изнутри.

Мужчина думает за работой
Фото: Wikipedia by Vosicos635, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Мужчина думает за работой

Хронический стресс давно стал нормой, но именно в нём скрыта самая тихая, коварная и малоизученная опасность нашего времени. И вот хорошая новость: управлять уровнем кортизола можно — без лекарств, просто, пошагово и естественно.

Что делает кортизол с организмом

Небольшие дозы стресса — полезны. Они помогают добиваться целей, собираться в нужный момент, спасают от опасности. Однако при хроническом стрессе всё работает наоборот: иммунитет падает, сон портится, аппетит скачет, давление растёт, а мозг уходит в "туман".

Высокий уровень кортизола может привести к:

  • бессоннице,

  • набору веса,

  • проблемам с пищеварением,

  • депрессии,

  • выгоранию,

  • сбоям памяти,

  • болезням сердца.

Но кортизол — не враг. Его нельзя просто "отключить". Нужно восстановить баланс, и вот 10 простых способов, как это сделать.

10 способов естественно снизить уровень кортизола

1. Цельные продукты и растительная пища — 80% успеха

Избыток сахара и полуфабрикатов не просто портит фигуру, но и усиливает воспаления в организме, повышая уровень кортизола. Начните с малого: больше овощей, цельных злаков, орехов и зелени — это уже шаг к гормональной стабильности.

2. Магний, витамин С и B12 — не мода, а необходимость

Магний помогает расслабляться, а витамины группы B и C участвуют в регуляции гормонов. Не забывайте: БАДы — не вместо, а в дополнение к питанию и только по рекомендации специалиста.

3. Дышите осознанно — хотя бы 5 минут в день

Медленные дыхательные практики снижают уровень кортизола и улучшают память. Приложения вроде Calm или Insight Timer помогут встроить дыхание в повседневность.

4. Кофе — иллюзия энергии

Да, он бодрит. Но при постоянном стрессе — только усугубляет усталость. Отказ от кофе хотя бы во второй половине дня поможет организму самому выйти из стресса, а не прятаться за стимуляторами.

5. Сон — это не "потом", это "сейчас"

Недосып — главный друг кортизола. Сон меньше 7 часов в день — сигнал тревоги. Восстановление невозможно без качественного сна.

6. Двигайтесь осознанно: не прогулка, а тренировка

Даже 30 минут умеренной активности (быстрая ходьба, плавание, йога) уже помогают телу сбросить избыточный стресс. Главное — регулярность, а не геройство раз в неделю.

7. Выплескивайте мысли на бумагу

Ведите дневник. Это не инфантильно, а терапевтично. Радостные мысли укрепляют, тревожные — ослабевают, если их выразить и отпустить.

8. Делайте то, что радует — это тоже лечение

Любимое хобби, даже если это плетение браслетов или садоводство, — это якорь, возвращающий к себе и выключающий реакцию "бей или беги".

9. Выходите на улицу — хоть на 10 минут

Природа — бесплатное лекарство. Свет, воздух, пение птиц и зелёные растения действительно снижают уровень кортизола, доказано.

10. Не принимайте решения в страхе

Страх и тревога сбивают фокус и запускают гормональную воронку. Дайте себе паузу, вдохните, и только потом действуйте. Менять жизнь можно медленно, но стабильно.

Интересные факты о кортизоле

  1. В 2023 году уровень кортизола у жителей мегаполисов был на 28% выше, чем у сельских жителей.

  2. Люди, которые ложатся спать после полуночи, имеют в среднем на 30% выше уровень стресса.

  3. Общение с животными снижает кортизол — особенно у тех, кто одинок.

Уточнения

Кортизо́л (гидрокортизон) — стероидный гормон, который образуется в коре надпочечников.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Гофман Маргарита
Специализируется на вопросах висцеральной терапии, остеопатии, мягких мануальных техник (миофасциальный релиз, постизометрическая релаксация, тракционные и мобилизационные техники с элементами массажа)
Темы сон стресс здоровье
Новости Все >
Кофе против муравьёв и слизней: эффективный садовый лайфхак
Эта стрелка делает глаза больше даже без туши — восточный способ
Пушистый индикатор: кошка чувствует то, что вы пытаетесь скрыть
Покрышка за 5000 и за 15000: чем они реально отличаются
Яблоня не цветёт второй год? Секретное оружие: что сделать, чтобы яблоня наконец зацвела
Забудь про качание пресса: это упражнение втянет живот за пару минут в день
Раскрыт секрет идеально кремового и нежного арахисового масла: нужна только кастрюля и плита
Кошка повернулась хвостом? Вот что она на самом деле говорит
Информация от знатоков: где расслабиться в Стамбуле
Изменял ли Агутин Варум? Реакция певца на откровенный вопрос заставляет задуматься
Сейчас читают
Эти растения обожают кофейную гущу: они растут быстрее, становятся крепче и красивее
Советы
Эти растения обожают кофейную гущу: они растут быстрее, становятся крепче и красивее Аудио 
Когда закончится жизнь на Земле? Суперкомпьютер дал точный ответ
Наука и техника
Когда закончится жизнь на Земле? Суперкомпьютер дал точный ответ Аудио 
Популярное
Слишком длинная для этого мира: змея, которая может проглотить взрослого человека

Эти змеи пугают не только внешностью, но и размерами. От гиганта весом в тонну до ядовитого монстра, который ест сородичей. Одной из них вы обязаны вымиранием.

Слишком длинная для этого мира: змея, которая может проглотить взрослого человека
Квентин Тарантино назвал единственный идеальный фильм в истории кино
Квентин Тарантино назвал единственный идеальный фильм в истории кино
Когда закончится жизнь на Земле? Суперкомпьютер дал точный ответ
Оно пахнет свежестью, а для мышей — это ад: простой способ выгнать грызунов из дома
Гиперзвуковое оружие будущего: что это и кто сегодня впереди? Дмитрий Плотников Зачем Зеленский вчера сорвался в Албанию, когда в Стамбуле решалась его судьба Любовь Степушова
Собаки не ловят, кошки не лезут, люди не рискуют: что не так с городскими утками
Горе объединило: Алёна Хмельницкая высказалась о бывшем муже Тигране Кеосаяне и его нынешней жене Маргарите Симоньян
Германия запускает инновацию с бетонными шарами: как они помогут решить проблемы хранения энергии
Германия запускает инновацию с бетонными шарами: как они помогут решить проблемы хранения энергии
Последние материалы
Такого урожая у вас ещё не было: томаты по методике с подвохом
Будьте на чеку: мифы о давлении, из-за которых умирают тысячи людей
Как часто нужно мыть собаку — и почему частая ванна может навредить
Один бокал в небе — как целая бутылка на земле: что делает алкоголь в самолёте таким коварным
Булгур, шпинат и парочка секретных ингредиентов: как приготовить идеальный ужин без мяса за 30 минут
Окна можно не закрывать: простой способ отпугнуть комаров без вреда для здоровья
Как вырастить сладкий бескосточковый виноград прямо у себя на участке
Как вдруг Kia Rio и Hyundai Solaris стали доступнее — неужели это шанс для всех
Секреты эффективных силовых для мощных мышц: эти 5 упражнений изменят ваше тело
Миллионы под землёй: знаменитости строят ядерные бункеры
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.