Трава, которая спасает от кашля лучше аптек: растёт на подоконнике и не просит зарплату

Маленький кустик с сильным ароматом, родом из солнечного Средиземноморья, давно покинул пределы кухни и обосновался в аптечке народной медицины. Речь — о тимьяне (Thymus vulgaris). Его лечебные свойства известны веками, а современные исследования лишь подтверждают: эта пряная трава — мощный союзник в борьбе с проблемами дыхательных путей.
Основной компонент тимьяна — тимол — обладает выраженным антисептическим, отхаркивающим и противовоспалительным действием. Благодаря этому тимьян:
снимает воспаление в горле и бронхах,
помогает разжижать и выводить мокроту,
борется с вирусами и бактериями,
облегчает дыхание при заложенности носа и гайморите,
укрепляет иммунную систему.
Особенно полезен он в сезон простуд, когда организму требуется природная поддержка.
Да! Тимьян — неприхотливое растение, которое прекрасно себя чувствует как в саду, так и в обычном цветочном горшке.
Климат: сухой, теплый, умеренный
Свет: не менее 5–6 часов прямого солнца в день
Температура: от 18 до 30 °C
Почва: лёгкая, щелочная, хорошо дренированная
В регионах с высокой влажностью важно обеспечить хорошую вентиляцию и не допускать застоя влаги.
Посейте в небольшую ёмкость с рыхлым грунтом.
До появления ростков держите в теплом месте с рассеянным светом.
Через 10–15 дней пересадите в постоянный горшок.
Выбирайте крепкие кустики с зелёной листвой.
Пересаживайте с интервалом 20–30 см.
Отлично подходит для клумб, балконных ящиков и грядок.
Срежьте веточку длиной около 10 см.
Удалите нижние листья и укорените в воде или во влажной почве.
Через несколько недель появятся корни.
Тимьян не требует особого внимания, но соблюдение простых правил поможет вырастить крепкое и ароматное растение:
Полив: только после высыхания почвы. Не заливайте!
Свет: ежедневно на солнце.
Подкормка: каждые 40 дней — натуральные удобрения, без избытка азота.
Обрезка: регулярно прищипывайте верхушки — это стимулирует рост.
Собирать тимьян можно уже через два месяца после посадки. Лучшее время — утро, пока солнце не слишком яркое: именно тогда в листьях максимальная концентрация эфирных масел.
Советы по сбору:
Обрезайте ножницами, не срывайте руками.
Не снимайте более 1/3 куста за один раз.
Собирайте верхние части — это стимулирует куститься.
Сушите в тени, в хорошо проветриваемом месте — 7–10 дней.
Вот несколько домашних рецептов:
1 ч. л. свежего или сухого тимьяна
250 мл кипятка
Настаивать 10 минут.
Пить 2–3 раза в день.
2 ст. л. тимьяна на 1 л воды
Кипятить, затем вдыхать пар под полотенцем 5–10 минут.
Отлично помогает при гайморите и рините.
Смешайте 1 стакан коричневого сахара, 0,5 стакана воды и 1 ст. л. тимьяна
Кипятите до лёгкого загустения
Принимать по 1 ч. л. 3 раза в день
Добавьте листья в горячую воду
Пар расслабляет и улучшает дыхание
В Древнем Египте тимьян использовали для бальзамирования тел благодаря его мощным антисептическим свойствам.
В средневековье его клали под подушки, считая, что он отгоняет кошмары и улучшает сон.
Эфирное масло тимьяна входит в состав многих современных леденцов от кашля и спреев для горла.
Тимья́н также чабре́ц и чебре́ц (лат. Thýmus, от др.-греч. θύμος или θύμον) — род семейства Яснотковые (Lamiaceae), один из наиболее крупных и таксономически сложных родов этого семейства.
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