Трава, которая спасает от кашля лучше аптек: растёт на подоконнике и не просит зарплату

4:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Маленький кустик с сильным ароматом, родом из солнечного Средиземноморья, давно покинул пределы кухни и обосновался в аптечке народной медицины. Речь — о тимьяне (Thymus vulgaris). Его лечебные свойства известны веками, а современные исследования лишь подтверждают: эта пряная трава — мощный союзник в борьбе с проблемами дыхательных путей.

Фото: creativecommons.org by dr.scott.mills, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Тимьян

Что делает тимьян таким эффективным

Основной компонент тимьяна — тимол — обладает выраженным антисептическим, отхаркивающим и противовоспалительным действием. Благодаря этому тимьян:

снимает воспаление в горле и бронхах,

помогает разжижать и выводить мокроту,

борется с вирусами и бактериями,

облегчает дыхание при заложенности носа и гайморите,

укрепляет иммунную систему.

Особенно полезен он в сезон простуд, когда организму требуется природная поддержка.

Легко ли вырастить тимьян дома

Да! Тимьян — неприхотливое растение, которое прекрасно себя чувствует как в саду, так и в обычном цветочном горшке.

Подходящие условия:

Климат : сухой, теплый, умеренный

Свет : не менее 5–6 часов прямого солнца в день

Температура : от 18 до 30 °C

Почва: лёгкая, щелочная, хорошо дренированная

В регионах с высокой влажностью важно обеспечить хорошую вентиляцию и не допускать застоя влаги.

Как посадить тимьян: 3 способа

1. Из семян

Посейте в небольшую ёмкость с рыхлым грунтом.

До появления ростков держите в теплом месте с рассеянным светом.

Через 10–15 дней пересадите в постоянный горшок.

2. Из рассады

Выбирайте крепкие кустики с зелёной листвой.

Пересаживайте с интервалом 20–30 см.

Отлично подходит для клумб, балконных ящиков и грядок.

3. Черенками

Срежьте веточку длиной около 10 см.

Удалите нижние листья и укорените в воде или во влажной почве.

Через несколько недель появятся корни.

Уход за растением

Тимьян не требует особого внимания, но соблюдение простых правил поможет вырастить крепкое и ароматное растение:

Полив : только после высыхания почвы. Не заливайте!

Свет : ежедневно на солнце.

Подкормка : каждые 40 дней — натуральные удобрения, без избытка азота.

Обрезка: регулярно прищипывайте верхушки — это стимулирует рост.

Когда и как собирать урожай

Собирать тимьян можно уже через два месяца после посадки. Лучшее время — утро, пока солнце не слишком яркое: именно тогда в листьях максимальная концентрация эфирных масел.

Советы по сбору:

Обрезайте ножницами, не срывайте руками.

Не снимайте более 1/3 куста за один раз.

Собирайте верхние части — это стимулирует куститься.

Сушите в тени, в хорошо проветриваемом месте — 7–10 дней.

Как применять тимьян для облегчения дыхания

Вот несколько домашних рецептов:

1. Чай от кашля и боли в горле

1 ч. л. свежего или сухого тимьяна

250 мл кипятка

Настаивать 10 минут.

Пить 2–3 раза в день.

2. Паровые ингаляции

2 ст. л. тимьяна на 1 л воды

Кипятить, затем вдыхать пар под полотенцем 5–10 минут.

Отлично помогает при гайморите и рините.

3. Домашний сироп

Смешайте 1 стакан коричневого сахара, 0,5 стакана воды и 1 ст. л. тимьяна

Кипятите до лёгкого загустения

Принимать по 1 ч. л. 3 раза в день

4. Ванна или ножная ванночка с тимьяном

Добавьте листья в горячую воду

Пар расслабляет и улучшает дыхание

Интересные факты

В Древнем Египте тимьян использовали для бальзамирования тел благодаря его мощным антисептическим свойствам. В средневековье его клали под подушки, считая, что он отгоняет кошмары и улучшает сон. Эфирное масло тимьяна входит в состав многих современных леденцов от кашля и спреев для горла.

Уточнения

Тимья́н также чабре́ц и чебре́ц (лат. Thýmus, от др.-греч. θύμος или θύμον) — род семейства Яснотковые (Lamiaceae), один из наиболее крупных и таксономически сложных родов этого семейства.

