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Теймур Зейналпур

Трава, которая спасает от кашля лучше аптек: растёт на подоконнике и не просит зарплату

4:30
Здоровье

Маленький кустик с сильным ароматом, родом из солнечного Средиземноморья, давно покинул пределы кухни и обосновался в аптечке народной медицины. Речь — о тимьяне (Thymus vulgaris). Его лечебные свойства известны веками, а современные исследования лишь подтверждают: эта пряная трава — мощный союзник в борьбе с проблемами дыхательных путей.

Тимьян
Фото: creativecommons.org by dr.scott.mills, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Тимьян

Что делает тимьян таким эффективным

Основной компонент тимьяна — тимол — обладает выраженным антисептическим, отхаркивающим и противовоспалительным действием. Благодаря этому тимьян:

  • снимает воспаление в горле и бронхах,

  • помогает разжижать и выводить мокроту,

  • борется с вирусами и бактериями,

  • облегчает дыхание при заложенности носа и гайморите,

  • укрепляет иммунную систему.

Особенно полезен он в сезон простуд, когда организму требуется природная поддержка.

Легко ли вырастить тимьян дома 

Да! Тимьян — неприхотливое растение, которое прекрасно себя чувствует как в саду, так и в обычном цветочном горшке.

Подходящие условия:

  • Климат: сухой, теплый, умеренный

  • Свет: не менее 5–6 часов прямого солнца в день

  • Температура: от 18 до 30 °C

  • Почва: лёгкая, щелочная, хорошо дренированная

В регионах с высокой влажностью важно обеспечить хорошую вентиляцию и не допускать застоя влаги.

Как посадить тимьян: 3 способа

1. Из семян

  • Посейте в небольшую ёмкость с рыхлым грунтом.

  • До появления ростков держите в теплом месте с рассеянным светом.

  • Через 10–15 дней пересадите в постоянный горшок.

2. Из рассады

  • Выбирайте крепкие кустики с зелёной листвой.

  • Пересаживайте с интервалом 20–30 см.

  • Отлично подходит для клумб, балконных ящиков и грядок.

3. Черенками

  • Срежьте веточку длиной около 10 см.

  • Удалите нижние листья и укорените в воде или во влажной почве.

  • Через несколько недель появятся корни.

Уход за растением

Тимьян не требует особого внимания, но соблюдение простых правил поможет вырастить крепкое и ароматное растение:

  • Полив: только после высыхания почвы. Не заливайте!

  • Свет: ежедневно на солнце.

  • Подкормка: каждые 40 дней — натуральные удобрения, без избытка азота.

  • Обрезка: регулярно прищипывайте верхушки — это стимулирует рост.

Когда и как собирать урожай 

Собирать тимьян можно уже через два месяца после посадки. Лучшее время — утро, пока солнце не слишком яркое: именно тогда в листьях максимальная концентрация эфирных масел.

Советы по сбору:

  • Обрезайте ножницами, не срывайте руками.

  • Не снимайте более 1/3 куста за один раз.

  • Собирайте верхние части — это стимулирует куститься.

  • Сушите в тени, в хорошо проветриваемом месте — 7–10 дней.

Как применять тимьян для облегчения дыхания 

Вот несколько домашних рецептов:

1. Чай от кашля и боли в горле

  • 1 ч. л. свежего или сухого тимьяна

  • 250 мл кипятка

  • Настаивать 10 минут.

  • Пить 2–3 раза в день.

2. Паровые ингаляции

  • 2 ст. л. тимьяна на 1 л воды

  • Кипятить, затем вдыхать пар под полотенцем 5–10 минут.

  • Отлично помогает при гайморите и рините.

3. Домашний сироп

  • Смешайте 1 стакан коричневого сахара, 0,5 стакана воды и 1 ст. л. тимьяна

  • Кипятите до лёгкого загустения

  • Принимать по 1 ч. л. 3 раза в день

4. Ванна или ножная ванночка с тимьяном

  • Добавьте листья в горячую воду

  • Пар расслабляет и улучшает дыхание

Интересные факты

  1. В Древнем Египте тимьян использовали для бальзамирования тел благодаря его мощным антисептическим свойствам.

  2. В средневековье его клали под подушки, считая, что он отгоняет кошмары и улучшает сон.

  3. Эфирное масло тимьяна входит в состав многих современных леденцов от кашля и спреев для горла.

Уточнения

Тимья́н также чабре́ц и чебре́ц (лат. Thýmus, от др.-греч. θύμος или θύμον) — род семейства Яснотковые (Lamiaceae), один из наиболее крупных и таксономически сложных родов этого семейства.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
Темы растения простуда здоровье
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