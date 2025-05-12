Вакцина для старших под вопросом: почему власти приостановили использование нового препарата против чикунгуньи?

Спустя два десятилетия после масштабной эпидемии чикунгуньи, накрывшей остров Реюньон, вирус снова заявил о себе — на этот раз с новой силой и с новым контекстом.

Фото: commons.wikimedia by John Tann, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Комар, переносящий жёлтую лихорадку

Современная медицина, казалось бы, была готова: вакцина разработана, одобрена и даже начала использоваться. Однако реальность оказалась гораздо сложнее.

На фоне более 50 000 подтверждённых случаев заражения и 12 смертей на острове, а также стремительного распространения инфекции на соседние территории, включая Маврикий, власти начали экстренную вакцинацию.

Препарат под названием Ixchiq, созданный из живого ослабленного вируса, получил одобрение в США, ЕС, Канаде и Великобритании. Но вскоре начались проблемы.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) приостановило применение вакцины у людей старше 65 лет после того, как были зафиксированы два смертельных случая и ряд серьёзных побочных реакций.

Это решение повторили французские регуляторы, а следом и американские органы здравоохранения, включая FDA и CDC, временно рекомендовали отказаться от использования препарата у лиц старше 60 лет.

Причина? Осложнения у людей с ослабленным иммунитетом. У погибших — 84-летнего мужчины с воспалением мозга и 77-летнего пациента с болезнью Паркинсона — были серьёзные хронические заболевания. Специалисты, в том числе инфекционист Дэвид Хамер из Бостонского университета, указывают, что ослабленные вирусные вакцины не впервые вызывают проблемы у пожилых людей. Сходная ситуация наблюдалась с вакциной от жёлтой лихорадки.

Тем временем вирус продолжает распространяться. За пределами Реюньона тревожные данные поступают из Франции, где, по сообщениям исследователей, каждую неделю выявляется до 100 завезённых случаев чикунгуньи. Также вспышка охватила Индию, где заразилось около 1,4 миллиона человек. Случаи фиксируются и у туристов, вернувшихся из Шри-Ланки.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения отмечают: климатические изменения способствуют экспансии комаров Aedes aegypti и A. albopictus, переносящих вирус. Тёплый и влажный климат делает регионы уязвимыми, особенно островные территории.

Мутация вируса, возникшая ещё в 2005 году, усилила его приспособляемость к азиатскому тигровому комару, который сегодня господствует на Реюньоне. Это, по мнению эпидемиолога Мюриэль Винсент, и стало причиной "взрывной" эпидемии.

Кроме генетических факторов, есть и демографические. Как отмечает Хурия Тегалли из Центра эпидемического реагирования и инноваций (CERI), прошло 20 лет — целое поколение выросло без иммунитета. Кроме того, остров становится домом для европейских пенсионеров, которые также подвержены риску тяжёлого течения болезни.

Несмотря на обнадёживающий спад — с 20 000 до 14 000 случаев в неделю — ситуация остаётся тревожной. С начала эпидемии в январе врачи зарегистрировали более 174 000 подозрений на инфекцию.

В большинстве случаев болезнь протекает остро: лихорадка, боль в суставах, сыпь. Но в тяжёлых случаях — особенно у младенцев и пожилых — могут развиться воспаления сердца и мозга. Болезнь не просто болезненная, она может "сгибать" человека на месяцы и даже годы, как и намекает её название на языке кимаконде.

По мнению Филипа Краузе, бывшего регулятора FDA, самые уязвимые — дети младшего возраста и пожилые — по-прежнему остаются без реальной защиты. Для детей вакцина ещё не одобрена, а для пожилых — теперь временно запрещена. То есть именно те, кто больше всего нуждается в защите, оказываются исключёнными из программы иммунизации.

Так или иначе, мир стоит перед дилеммой: либо срочно адаптировать вакцину под нужды уязвимых групп, либо искать альтернативные способы сдерживания вируса. Пока что вирус продолжает курсировать, а глобальное потепление и массовый туризм только расширяют его границы.

Уточнения

Вирус Чикунгунья (англ. Chikungunya virus, CHIKV, от глагола языка кимаконде «стать искривлённым») — арбовирус рода Alphavirus семейства тогавирусов (Togaviridae), передающийся посредством укусов комаров рода кусак.

