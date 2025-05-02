Клетки, которые не умирают: открытие, способное изменить борьбу со старением

2:34 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Возможно, кожа стареет не просто так — её буквально заполняют клетки-зомби. Это не метафора, а научный термин: речь идёт о сенесцентных клетках, которые утратили функцию, но не удаляются из организма. Они могут вызывать воспаление, ускорять старение… но иногда — наоборот, помогать заживлению. Почему? Всё оказалось сложнее, чем думали учёные.

Фото: unsplash.com by Jordan Whitfield, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Глаз

Не все стареющие клетки одинаковы

Новое исследование, опубликованное в Science Advances 25 апреля, раскрыло удивительное: у "зомби-клеток" в коже есть три подтипа. У них разные формы, функции и даже поведение. Это открытие даёт шанс точечно воздействовать только на вредные клетки, не затрагивая полезные. По словам Джуда Филипа, биоинженера из Университета Джонса Хопкинса, "одна и та же клетка может стареть по-разному".

Как это выяснили

Ученые использовали ИИ и специальные красители, чтобы изучить фибробласты — клетки кожи, отвечающие за её структуру. В выборку вошли 50 доноров в возрасте от 20 до 90 лет. Алгоритм проанализировал 87 параметров клеток и выделил 11 форм, из которых 3 относились к сенесцентным. Один из подтипов, С10, чаще встречался у пожилых.

Каждую группу подвергли воздействию разных сенолитиков — препаратов, уничтожающих зомби-клетки. Результат: лекарство дасатиниб + кверцетин эффективно уничтожало подтип С7, но почти не действовало на С10. Это означает, что подход "одно лекарство для всех" не работает.

Перспективы: от старения до рака

Понимание подтипов может помочь в борьбе с возрастными болезнями — от диабета до деменции. Более того, в онкологии уже разрабатываются методы, превращающие опухолевые клетки в "зомби", чтобы остановить их деление. Но если такие клетки не удалить, они могут усугубить состояние пациента после химиотерапии. Сенотерапии — новое направление, которое позволяет "выметать" вредные сенесцентные клетки, не трогая полезные.

Следующий шаг — изучение этих клеток в настоящих тканях, вне лаборатории. Учёные надеются, что разработанные ими технологии позволят точно подбирать лекарства под конкретного пациента и улучшать прогноз при лечении возрастных заболеваний.

Уточнения

Клеточное старение или сенесценция — это вызванная стрессом необратимая остановка клеточного цикла соматических клеток, способных к пролиферации.

