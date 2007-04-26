Свое лицо мы видим в зеркале каждый день, но давно ли вы осматривали с головы до пят все тело? А ведь первые признаки многих заболеваний можно заметить невооруженным глазом.
Это может быть сигналом развивающегося сахарного диабета, ревматизма, проблем с почками, либо о чрезмерной нагрузке на связки ноги.
Такие высыпания, прыщики или зудящие покраснения, конечно, могут намекнуть вам на то, что пора бы и помыться. Но нередко они являются вестниками того же диабета.
Надавили на икру пальцем, а вмятинка долгое время не исчезает. Что ж, пора обратить внимание на почки и печень. Если след от пальца не просто долго держится, а еще и остается белым, то, возможно, у вас развивается сердечная недостаточность.
Проверьте щитовидную железу, похоже, она гипетрофирована.
Дряблые икроножные мышцы, возможно, говорят о заболевании нервной системы.
Если они легко прощупываются в течение двух недель, то это может быть признаком появившейся опухоли.
Особенно, если в них виден гной или кровь, это признак венерического или иного инфекционного заболевания, передающегося половым путем.
Возможно, развивается артроз или воспаление, но те же симптомы могут говорить о разрушении костной ткани — остеопорозе.
Нужно провериться на предмет рака яичников или прямой кишки.
Может свидетельствовать о раке молочной железы, так же как и появление на ней "апельсиновой корки", усыхание сосков или выделения из них.
Стало невозможно застегнуть верхнюю пуговицу рубашки. Вероятно, что развивается туберкулез, проблемы с лимфатической системой или заболевание щитовидной железы.
Свидетельство нарушенного кровообращения или даже микроинсульта.
Пора восполнить запасы железа и витамина В. Если волосы стали активно выпадать, следует проверить состояние иммунной системы.
Говорит о дисфункции щитовидной железы. Если ладони чешутся или немеют, то вероятен сахарный диабет.
Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.
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