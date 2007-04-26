EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Андрей Беляков

Дряблые икры говорят о больных нервах

Здоровье » Здоровье и профилактика

Свое лицо мы видим в зеркале каждый день, но давно ли вы осматривали с головы до пят все тело? А ведь первые признаки многих заболеваний можно заметить невооруженным глазом.

Дряблые икры говорят о больных нервах

Если опухли щиколотки

Это может быть сигналом развивающегося сахарного диабета, ревматизма, проблем с почками, либо о чрезмерной нагрузке на связки ноги.

Мелкие волдыри

Такие высыпания, прыщики или зудящие покраснения, конечно, могут намекнуть вам на то, что пора бы и помыться. Но нередко они являются вестниками того же диабета.

Если отекли икры ног

Надавили на икру пальцем, а вмятинка долгое время не исчезает. Что ж, пора обратить внимание на почки и печень. Если след от пальца не просто долго держится, а еще и остается белым, то, возможно, у вас развивается сердечная недостаточность.

Припухлось под коленной чашечкой

Проверьте щитовидную железу, похоже, она гипетрофирована.

Внезапно появившаяся хромота

Дряблые икроножные мышцы, возможно, говорят о заболевании нервной системы.

Узелки в паху

Если они легко прощупываются в течение двух недель, то это может быть признаком появившейся опухоли.

Выделения из половых органов

Особенно, если в них виден гной или кровь, это признак венерического или иного инфекционного заболевания, передающегося половым путем.

Внезапная острая боль в тазобедренных суставах

Возможно, развивается артроз или воспаление, но те же симптомы могут говорить о разрушении костной ткани — остеопорозе.

Метеоризм и сильно вспученный живот

Нужно провериться на предмет рака яичников или прямой кишки.

Изменение размера или упругости груди

Может свидетельствовать о раке молочной железы, так же как и появление на ней "апельсиновой корки", усыхание сосков или выделения из них.

Рак груди
Рак груди

Если распухла шея

Стало невозможно застегнуть верхнюю пуговицу рубашки. Вероятно, что развивается туберкулез, проблемы с лимфатической системой или заболевание щитовидной железы.

Внезапная слабость и онемение предплечий

Свидетельство нарушенного кровообращения или даже микроинсульта.

Поблекшие, ломкие волосы

Пора восполнить запасы железа и витамина В. Если волосы стали активно выпадать, следует проверить состояние иммунной системы.

Потливость ладоней

Говорит о дисфункции щитовидной железы. Если ладони чешутся или немеют, то вероятен сахарный диабет.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Внешний вид и здоровье / Как узнать о болезни по внешним признакам?
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Злата Григорьевская, Алла Пономарёва, Светлана Грук
Темы диабет туберкулез
Новости
12 регионов России ввели обязательную вакцинацию для граждан старше 60 лет
Васильева пренебрежительно высказалась о Федункив и Картунковой
Джабаров назвал нормальным заявление Лукашенко о перекрытии газопровода
Рэпер Картрайт умирал очень медленно - судмедэксперты
Российский Су-30 подняли в воздух из-за подлёта к Крыму самолета ВВС Британии
Эксперт: Украина готова разместить "белорусских" беженцев за 10 млрд долларов
Депутат Бессараб рассказала о способах повышения пенсии
"Аэрофлот" не перевозил мигрантов к границе с Белоруссией, заявил Лавров
В ЕС ответили на угрозы Лукашенко перекрыть транзит газа в случае санкций
Европейцы в восторге от хитов российской рок-группы "Земляне"
Последние материалы
"Аэрофлот" не перевозил мигрантов к границе с Белоруссией, заявил Лавров
В ЕС ответили на угрозы Лукашенко перекрыть транзит газа в случае санкций
Су-Джок семянотерапия: жизнь без больничных
Европейцы в восторге от хитов российской рок-группы "Земляне"
Военный эксперт: для США эсминец Zumwalt как “чемодан без ручки”
Оперштаб: готовится законопроект о QR-кодах в транспорте, кафе и магазинах
Заммэра Ефимов сообщил о росте товарооборота между Москвой и странами БРИКС
"Нам быстрее перевооружаться": украинский генерал посоветовал готовиться к войне
В Госдуме ответили на критику главы "Нафтогаза" в отношении "СП-2"
Популярное
Мир. Новости мира
Сбиты четыре борта ВКС РФ. Почему Россия не мстит?

Год назад Азербайджан сбил Ми-24 ВКС РФ. Ранее турки сбили Су-24, их боевики — Ми-8, а Израиль подставил под ракеты Ил-18. Почему РФ не ответила морем огня?!

Сбиты четыре борта ВКС РФ. Почему Россия не мстит?
Две группы мигрантов сломали забор и прорвались в Польшу
Мир. Новости мира
Две группы мигрантов сломали забор и прорвались в Польшу
Шоу-бизнес
Татьяна Брухунова показала пикантное видео из ванной
Общество
В Петербурге предупредили о санкциях для пенсионеров за отказ от вакцинации
Дмитрий Соколов Вас укусил робот: кому выставлять счёт? Дмитрий Соколов Любовь Степушова Конфликт Польши с Белоруссией: у Путина ещё есть предложения Меркель Любовь Степушова Ирина Шлионская Банковские чат-боты не защищают от мошенников Ирина Шлионская
Мир. Новости мира
В Германии выступили с угрозами в адрес России
Мир. Новости мира
ЕС создаёт список "недееспособных государств": что это означает для России
NASA обнаружило неизвестный объект, вращающийся вокруг китайского спутника
Мир. Новости мира
NASA обнаружило неизвестный объект, вращающийся вокруг китайского спутника
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников