Дряблые икры говорят о больных нервах

Свое лицо мы видим в зеркале каждый день, но давно ли вы осматривали с головы до пят все тело? А ведь первые признаки многих заболеваний можно заметить невооруженным глазом.

Если опухли щиколотки

Это может быть сигналом развивающегося сахарного диабета, ревматизма, проблем с почками, либо о чрезмерной нагрузке на связки ноги.

Мелкие волдыри

Такие высыпания, прыщики или зудящие покраснения, конечно, могут намекнуть вам на то, что пора бы и помыться. Но нередко они являются вестниками того же диабета.

Если отекли икры ног

Надавили на икру пальцем, а вмятинка долгое время не исчезает. Что ж, пора обратить внимание на почки и печень. Если след от пальца не просто долго держится, а еще и остается белым, то, возможно, у вас развивается сердечная недостаточность.

Припухлось под коленной чашечкой

Проверьте щитовидную железу, похоже, она гипетрофирована.

Внезапно появившаяся хромота

Дряблые икроножные мышцы, возможно, говорят о заболевании нервной системы.

Узелки в паху

Если они легко прощупываются в течение двух недель, то это может быть признаком появившейся опухоли.

Выделения из половых органов

Особенно, если в них виден гной или кровь, это признак венерического или иного инфекционного заболевания, передающегося половым путем.

Внезапная острая боль в тазобедренных суставах

Возможно, развивается артроз или воспаление, но те же симптомы могут говорить о разрушении костной ткани — остеопорозе.

Метеоризм и сильно вспученный живот

Нужно провериться на предмет рака яичников или прямой кишки.

Изменение размера или упругости груди

Может свидетельствовать о раке молочной железы, так же как и появление на ней "апельсиновой корки", усыхание сосков или выделения из них.

Рак груди

Если распухла шея

Стало невозможно застегнуть верхнюю пуговицу рубашки. Вероятно, что развивается туберкулез, проблемы с лимфатической системой или заболевание щитовидной железы.

Внезапная слабость и онемение предплечий

Свидетельство нарушенного кровообращения или даже микроинсульта.

Поблекшие, ломкие волосы

Пора восполнить запасы железа и витамина В. Если волосы стали активно выпадать, следует проверить состояние иммунной системы.

Потливость ладоней

Говорит о дисфункции щитовидной железы. Если ладони чешутся или немеют, то вероятен сахарный диабет.

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