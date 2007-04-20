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Автор Андрей Беляков

Демодекоз: убей клеща в себе насовсем

Здоровье » Красота » Дерматология

Если вы долгое время мазями и диетами безуспешно боретесь с непонятной сыпью, зудом и пятнами на лице, то, возможно, пора задуматься о клещах. Нет, не тех, что водятся в лесу, а тех, что живут прямо в нашей коже и называются "демодекс".

Девушка закрыла лицо
 

Одним словом — паразит

Клещ этот — микроскопический паразит. И живет в коже лица практически у каждого из нас. Проникая в клетки кожи в поисках пищи, он поселяется в протоках сальных желез, корнях волос и даже ресниц.

Хорошо поев, он выбирается на поверхность и занимается "любовью". Насладившись, опять лезет внутрь, чтобы отложить яйца. После чего погибает, постепенно превращаясь в чужеродную подкожную жидкость.

Но не все же мы поголовно ходим с разноцветными лицами? Это значит, что большинство из нас, несмотря на привычные жалобы, все-таки вполне здоровые люди. То есть сильный организм держит мелкого приживалу "в узде".

Внутренние проблемы организма клещу "на руку"

Но стоит появиться внутренним проблемам: желудочно-кишечным (гастриту, холециститу, язве, дисбактериозу), гормональным или неврологическим, клещ о себе заявит!

Просто любые недуги, особенно органов пищеварения — основной кузницы нашего иммунитета — непременно сказываются на состоянии кожного покрова. Например, при гормональных сдвигах сальные железы начинают выделять больше сала, которое закупоривает протоки.

Любопытно, что сегодня дерматологи отказываются от диагноза "демодекоз", поскольку клещ есть у здоровых людей, а болезни у них нет. Нынче демодекоз считается состоянием, провоцирующим и поддерживающим другое кожное заболевание — розацею.

"Лечить демодекоз как особую инфекцию бессмысленно, — считает врач-дерматолог, кандидат медицинских наук Вероника Азам, — разрастания клеща могут быть следствием кожных изменений, а первопричины сыпи на лице совсем иные. Наоборот, доставляя человеку дискомфорт, клещ сигнализирует о том, что у его хозяина возникли серьезные проблемы со здоровьем.

Розацея чаще поражает людей 30-50 лет. Считается, что белокожие светловолосые северные народы более предрасположены к этому заболеванию. О начале розацеи можно предположить, если легко и часто краснеет кожа на лице, беспокоит зуд. К примеру, жарко — лицо сразу покраснело. Употребили алкоголь или пряную пищу — то же самое.

Если болезнь вовремя не остановить, она переходит в более тяжелые стадии. На фоне стойких покраснений появляются:

  • прыщи,
  • утолщение кожи,
  • сильно расширенные поры,
  • повышенное салоотделение.
  • красные гипертрофированные носы — тоже "подарок" от запущенной розацеи.
Прыщи
Прыщи

Если клещ "облюбовал" себе кожу век, выделяемые им токсины могут вызывать:

  • выпадение ресниц,
  • зуд,
  • отек,
  • покраснения краев век (блефарит).

Один дерматолог делу не поможет. Можно убить клеща — против него хорошо работают препараты группы метронидазола.

Не давайте клещу жить так, как ему хочется

Но этот эффект будет временным, если не устранить причину, провоцирующую рост демодекса. Потому что заразиться им снова очень легко — при непосредственном контакте, через общие полотенца, расчески и т. д. И тогда все начнется сначала. Так что лечиться придется еще и у гастроэнтеролога, эндокринолога или другого смежного специалиста."

А пока берегите кожу лица от солнечных лучей. Ограничьте алкоголь, острые, пряные и жирные блюда. Не используйте для лица косметику, содержащую спирт и прочие раздражители. Избегайте попадания лака для волос на лицо. В общем, не дайте клещу жить так, как ему хочется.

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ДЕМОДЕКОЗ: правда или вымысел. Вопрос эксперту врачу-косметологу
Редактор: Ольга Алексеева
Темы клещ паразит розацея демодекс демодекоз
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