Если вы долгое время мазями и диетами безуспешно боретесь с непонятной сыпью, зудом и пятнами на лице, то, возможно, пора задуматься о клещах. Нет, не тех, что водятся в лесу, а тех, что живут прямо в нашей коже и называются "демодекс".
Клещ этот — микроскопический паразит. И живет в коже лица практически у каждого из нас. Проникая в клетки кожи в поисках пищи, он поселяется в протоках сальных желез, корнях волос и даже ресниц.
Хорошо поев, он выбирается на поверхность и занимается "любовью". Насладившись, опять лезет внутрь, чтобы отложить яйца. После чего погибает, постепенно превращаясь в чужеродную подкожную жидкость.
Но не все же мы поголовно ходим с разноцветными лицами? Это значит, что большинство из нас, несмотря на привычные жалобы, все-таки вполне здоровые люди. То есть сильный организм держит мелкого приживалу "в узде".
Но стоит появиться внутренним проблемам: желудочно-кишечным (гастриту, холециститу, язве, дисбактериозу), гормональным или неврологическим, клещ о себе заявит!
Просто любые недуги, особенно органов пищеварения — основной кузницы нашего иммунитета — непременно сказываются на состоянии кожного покрова. Например, при гормональных сдвигах сальные железы начинают выделять больше сала, которое закупоривает протоки.
Любопытно, что сегодня дерматологи отказываются от диагноза "демодекоз", поскольку клещ есть у здоровых людей, а болезни у них нет. Нынче демодекоз считается состоянием, провоцирующим и поддерживающим другое кожное заболевание — розацею.
"Лечить демодекоз как особую инфекцию бессмысленно, — считает врач-дерматолог, кандидат медицинских наук Вероника Азам, — разрастания клеща могут быть следствием кожных изменений, а первопричины сыпи на лице совсем иные. Наоборот, доставляя человеку дискомфорт, клещ сигнализирует о том, что у его хозяина возникли серьезные проблемы со здоровьем.
Розацея чаще поражает людей 30-50 лет. Считается, что белокожие светловолосые северные народы более предрасположены к этому заболеванию. О начале розацеи можно предположить, если легко и часто краснеет кожа на лице, беспокоит зуд. К примеру, жарко — лицо сразу покраснело. Употребили алкоголь или пряную пищу — то же самое.
Если болезнь вовремя не остановить, она переходит в более тяжелые стадии. На фоне стойких покраснений появляются:
Если клещ "облюбовал" себе кожу век, выделяемые им токсины могут вызывать:
Один дерматолог делу не поможет. Можно убить клеща — против него хорошо работают препараты группы метронидазола.
Но этот эффект будет временным, если не устранить причину, провоцирующую рост демодекса. Потому что заразиться им снова очень легко — при непосредственном контакте, через общие полотенца, расчески и т. д. И тогда все начнется сначала. Так что лечиться придется еще и у гастроэнтеролога, эндокринолога или другого смежного специалиста."
А пока берегите кожу лица от солнечных лучей. Ограничьте алкоголь, острые, пряные и жирные блюда. Не используйте для лица косметику, содержащую спирт и прочие раздражители. Избегайте попадания лака для волос на лицо. В общем, не дайте клещу жить так, как ему хочется.
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