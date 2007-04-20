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Автор Марина Лебедева

Мужской вопрос: сколько женщин нужно для защиты от простатита

Здоровье » Здоровье и профилактика

Бытует мнение, что чем большим количеством женщин будет обладать мужчина, тем меньше у него вероятность заболеть простатитом. Это утверждение верно лишь отчасти. Длительное воздержание приводит к застаиванию секрета в простате и может спровоцировать воспаление. Но другая крайность — секс-марафоны — полезны только для мужского самолюбия.

Мужской вопрос: сколько женщин нужно для защиты от простатита

Чуть чаще, чем хочет женщина, и чуть реже, чем хочет мужчина

Все сексуальные нормы строго индивидуальны, и для кого-то раз в неделю — праздник, а кому-то и три раза в день маловато. Однако увлекаться все-таки не стоит, даже если силы позволяют. Возрастные нормы для среднестатистического мужчины таковы:

  • до 25 лет — 6-8 раз в неделю,
  • до 50 — 4-5 раз,
  • после 50 — 3-5 раз,
  • до 55 — 2-3 раза,
  • после 55 — еще реже.

Все показатели очень относительные. Обычно в паре устанавливается сексуальный ритм чуть чаще, чем хочет женщина, и чуть реже, чем хочет мужчина. Индивидуальная статистика обоснованию не поддается.

Если у мужчины сильная половая конституция и он хочет 5 раз в день, а жена его так часто к себе не подпускает, у него вполне может развиться застойный простатит.

Традиционно считается, что воспаление простаты вызывает массу проблем: количество вырабатываемых гормонов и простатического сока снижается, а раз гормонов меньше, значит, и влечение не такое, как прежде — потенция страдает. Все было бы так, если бы это было неизбежно.

Статистика показывает: среди тех, кто жалуется на сексуальные проблемы, только у каждого десятого это действительно связано с простатитом. И не больше 15% страдающих простатитом отмечают у себя сексуальные расстройства (которые опять же не всегда связаны с этой болезнью). Разумеется, острый простатит способен напрочь отбить всякое желание. Но когда острая стадия проходит, нытье "не получается из-за простатита" ничем не оправдано. Скорее всего, неудача произошла потому, что мужчина ее подсознательно ждал.

Простит неизлечим? Напротив, его можно победить, даже хронический

Наконец, нужно развеять миф о том, что простатит не лечится. Лечится! И не просто лечится, но и полностью излечивается, в том числе и простатит хронический.

Достаточно провести бактериологическое или вирусологическое исследование на предмет обнаружения инфекций передающихся половым путем, взять на анализ секрет предстательной железы и провести ультразвуковое сканирование простаты.

После этого, имея четкое представление о состоянии предстательной железы, о том, какая именно инфекция вызвала воспаление, врач назначает адекватное лечение, подбирая препараты и их дозировку. Победа над инфекцией означает победу над простатитом. Эффект приближается к 100%.

простатит
 

Сегодня есть только один вид простатита, который современная медицина не способна пока одолеть полностью — это простатит, вызванный вирусом герпеса. Но и тут можно достичь вполне приличного качества жизни пациента на долгие годы. Все остальные теории о пожизненном кресте простатита — неправда.

Благодарим за помощь в подготовке материала академика Европейской академии андрологии М. Корякина.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Жить здорово! Простатит: лечить обязательно! 07.02.2019
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Балюра, Елена Балюра, Вера Паршина
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