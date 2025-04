Фармацевтические гиганты наживаются на страданиях: разоблачение системы

5:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здравоохранение

В 2000 году президент США Билл Клинтон выразил надежду, что "наши дети будут знать слово "рак" лишь как название созвездия". Четверть века спустя это заявление звучит как горькая ирония. Рак никуда не исчез, и, согласно прогнозам, к 2050 году смертность от онкологических заболеваний почти удвоится. Особенно тревожит рост числа диагнозов у людей младше 50 лет, причём этот рост затрагивает множество различных типов опухолей.

Фото: commons.wikimedia by Bill Branson is licensed under National Cancer Institute склянки для химиотерапии

Запах рака — метафорический и буквальный. Он отличается от больничной стерильности, химии антисептиков или запаха тел, находящихся в длительном уходе. Это — особая реальность, которую невозможно игнорировать. Такую же плотную и пронзительную атмосферу предлагает читателю новая книга Нафиса Хасана "Метастазы: Развитие онкологического промышленного комплекса и перспективы оказания медицинской помощи" (Nafis Hasan. "Metastasis: The Rise of the Cancer Industrial Complex and the Horizon of Care").

Онкология как идеология: кто формирует представление о раке

Автор описывает, как за последние десятилетия в США выстроилась система, в которой рак подаётся как исключительно генетическая проблема. Такой акцент позволяет фармацевтической и медицинской индустрии свести всё к индивидуальной ответственности — будто человек сам виноват в мутациях своего ДНК, а не стал жертвой токсичного воздуха, канцерогенных производств или военных конфликтов.

Фокус на "генетике рака" отвлекает от разговоров о загрязнении окружающей среды, воздействии радиации, труда на вредных производствах и других внешних факторах. Эта драматическая индивидуализация болезни служит капиталу: если виноват один, менять систему не нужно.

Капитал, война и рак: как геополитика порождает болезнь

Хасан не останавливается на медицинской критике. Он показывает, как империалистические войны напрямую способствуют росту онкологических заболеваний.

От ядерных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки до применения агента "Оранж" во Вьетнаме и последствий для американских солдат в Ираке — война производит рак буквально. Он напоминает: Фаллуджа после американского вторжения зафиксировала всплеск лейкемии, а у тысяч ветеранов диагностированы онкозаболевания.

На этом фоне особенно болезненно звучит описание ситуации в Газе, где во время написания книги разрушались больницы, и онкобольные лишались не только права на лечение, но и на базовую безопасность — бомбы, сброшенные на них, сами по себе канцерогенны.

Рынок вместо лечения: как индустрия монетизирует надежду

Книга беспощадно вскрывает реальность: многие препараты от рака, стоящие миллионы долларов за дозу, демонстрируют минимальную эффективность. Исследования, на которых они основаны, находятся в кризисе воспроизводимости. Аспиранты и молодые исследователи трудятся в условиях "опубликуй или умри", нередко жертвуя качеством ради выживания в академической системе.

На фоне этого фармацевтические гиганты наживаются на страхе и страданиях. Частные страховые компании отказывают в лечении, ссылаясь на "неэффективность" препаратов, стоимость которых они же завысили. Комиссар Федеральной торговой комиссии Лина Хан прямо обвинила United Healthcare в искусственном раздувании цен и системном отказе в помощи онкобольным.

Социализм как лечение: политическая альтернатива онкопромышленному комплексу

Хасан выдвигает чёткий рецепт: социализированная система здравоохранения, запрет канцерогенов, и высокая плотность профсоюзов как защита интересов пациентов и медработников. Он апеллирует к опыту движения организации ACT UP, сыгравшего ключевую роль в борьбе с эпидемией СПИДа, и настаивает на прямом действии, коллективной организации и сопротивлении индустриализации боли.

В книге особо подчёркивается роль активистов, когда пациенты и сторонники блокировали здания, не давая отменить Закон о доступном здравоохранении (ACA), и демонстрировали, как скорбь может быть движущей силой социального изменения.

Двойная ловушка системы: дорогие лекарства и отказ в доступе к ним

Хасан поднимает важное противоречие: самые новые и дорогие лекарства зачастую малоэффективны, но именно они становятся объектами отказов со стороны страховых компаний. Это та же система, которая сначала создает дорогостоящие "чудо-препараты", затем использует их как витрину прогресса, а после — отказывает в них большинству.

Хасан мог бы ещё жёстче обнажить эти связи в финале, связав воедино неолиберальные реформы, страховую медицину и корпоративное влияние на науку и политику.

"Метастазы" — это не просто книга о раке. Это руководство по сопротивлению системе, которая выбрала капитал, а не здоровье. Она обращается ко всем — от медиков до пациентов и их семей — и предлагает путь к миру, где рак не приговор, а капитализм не норма. Это книга, которую важно читать, чтобы понимать, почему мы до сих пор не победили рак — и кто на самом деле этому мешает.

Уточнения

Федеральная торговая комиссия (англ. Federal Trade Commission, FTC) — независимое агентство правительства США, призванное защищать права потребителей и, в частности, следящее за соблюдением антимонопольного законодательства.



ACT UP AIDS Coalition to Unleash Power (рус. СПИД-коалиция для мобилизации силы) — международная организация прямого действия, добивающаяся улучшения жизни людей, больных СПИДом, законодательных и политических изменений, медицинских исследований, которые в конечном счёте привели бы к остановке эпидемии ВИЧ-инфекции, улучшению качества жизни пациентов со СПИДом посредством прямых действий, медицинских исследований, лечения и пропаганды, а также работает над изменением законодательства и государственной политики.



Закон о защите пациентов и доступном здравоохранении (англ. Patient Protection and Affordable Care Act; сокращённое название Affordable Care Act , ACA — Закон о доступном здравоохранении; неофициальное название по имени инициатора — англ. Obamacare) — федеральный закон США, подписанный президентом США Бараком Обамой 23 марта 2010 года.