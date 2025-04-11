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Игорь Буккер

Рекордные 130 дней: что заставило удалить генетически модифицированную почку свиньи у пациентки

4:46
Здоровье » Здравоохранение

В ноябре 2024 года 53-летняя жительница Алабамы Тована Луни стала героиней медицинских новостей: ей пересадили генетически модифицированную почку свиньи.

Врачи
Фото: dvidshub.net by Petty Officer 2nd Class Joseph Seavey is licensed under U.S. federal government
Врачи

Спустя 130 дней орган был удалён — это самый продолжительный срок функционирования свиного органа в теле человека, но вместе с тем очередной удар по мечте ксенотрансплантации.

История Луни началась задолго до этой операции. Ранее она пожертвовала одну из своих почек собственной матери, и спустя годы её оставшаяся почка отказала. Девять лет жизни были подчинены режиму диализа, пока в Langone Health при Нью-Йоркском университете ей не предложили экспериментальную операцию.

Её свиная почка была разработана компанией Revivicor — дочерним предприятием United Therapeutics. Орган содержал 10 генетических модификаций, направленных на снижение вероятности отторжения и уменьшение риска тромбообразования. Всё началось многообещающе: при помощи иммуносупрессивной терапии организм Луни принял чужеродный орган, и в феврале она даже смогла вернуться домой в Алабаму.

Однако в конце марта её иммунная система дала сбой. По словам медицинской команды, которая позже сделает официальное заявление, снижение дозировки иммунодепрессантов в связи с лечением другой инфекции, возможно, спровоцировало отторжение. Симптомы начались с дискомфорта при мочеиспускании, а анализы показали резкий рост уровня креатинина — маркера почечной недостаточности.

Хотя вначале врачи считали, что причиной может быть обезвоживание или обструкция почки, УЗИ это не подтвердило. Попытки спасти орган с помощью усиленной терапии могли повлечь серьёзные осложнения. Было принято решение удалить почку и вернуться к диализу.

Тована выразила благодарность за участие в исследовании, несмотря на исход. По её словам, опыт, хоть и не привёл к долгосрочному успеху, дал ценные знания и может вдохновить других пациентов. Её лечащий врач отметил, что одним из преимуществ почечной ксенотрансплантации является наличие "спасательной шлюпки" — возможность вернуться к диализу, если что-то пойдёт не так.

Пока ксенотрансплантация не смогла оправдать своего основного обещания — преодоления дефицита донорских органов. Несмотря на десятилетия исследований, органы животных, даже генетически модифицированные, редко служат дольше нескольких месяцев. Тем не менее, успех Луни в течение более четырёх месяцев даёт основания для осторожного оптимизма.

В параллельной истории — 66-летний Тим Эндрюс из Нью-Гемпшира, которому в январе 2025 года пересадили почку от свиньи другой компании — eGenesis. Хотя он также сталкивался с незначительными осложнениями, серьёзных признаков отторжения пока не зафиксировано.

В отличие от Revivicor, которая использует селекцию для снижения риска передачи ретровирусов (PERV), eGenesis пошла другим путём — они отредактировали гены, отвечающие за потенциально опасные вирусы, чтобы исключить даже теоретическую угрозу.

Обе операции проходили в рамках программы "расширенного доступа" (или "сострадательного использования"), разрешённой Управлением по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA). Программа позволяет использовать экспериментальные методы, когда нет альтернатив.

В феврале 2025 года FDA дало Revivicor разрешение на проведение официального клинического испытания с шестью пациентами, которое может быть расширено до 44 участников в случае успеха. Компания eGenesis также надеется получить аналогичное одобрение в ближайшее время.

Ксенотрансплантация остаётся полем битвы между биотехнологическим прогрессом и человеческой иммунной системой. Учёные надеются, что точное понимание иммунных механизмов, новые технологии редактирования генома и усовершенствованные препараты помогут превратить этот многообещающий, но сложный подход в реальное решение проблемы нехватки донорских органов.

Пока что Тована Луни вернулась домой, на диализ, но её опыт стал важной вехой для будущих пациентов, исследователей и всей области ксенотрансплантации. И хотя победа ещё не одержана, шаг навстречу ей был сделан.

Уточнения

Трансплантация почки — хирургическая операция, заключающаяся в пересадке человеку или животному почки, полученной от другого человека или животного (донора).

Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств или Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (англ. Food and Drug Administration, FDA, USFDA, букв. «Управление еды и лекарств») — агентство Министерства здравоохранения и социальных служб США, один из федеральных исполнительных департаментов.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Специалист Никулина Ольга
Специализируется на диагностике и лечении острых и хронических заболеваний глаз, в том числе астигматизма, близорукости, дальнозоркости, конъюнктивит (вирусный, бактериальный, аллергический), косоглазия, ячменя
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