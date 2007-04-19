Как приручить свое собственное время

Ваша жизнь стала неуправляемой? Времени не хватает ни на работу, ни на общение с близкими? Похоже, что вы стали заложником неправильного планирования своего бытия. Нужно остановиться или хотя бы сбавить обороты. Как это сделать?
Послушаем советы психотерапевта Александра Багрицкого.
«Есть элементарные способы управления своим временем: написание списков приоритетных дел, ведение дневника с датами и т.д. Даже такие простые методы помогут избежать стресса в вашей жизни. Главное, не забывайте помещать в свое расписание дел строчку «Я»!
Теперь посмотрим, как еще можно распределять свое время на работе и дома.
Прежде всего, реально оценивайте сколько времени может занять то или иное дело. Оценили? Теперь добавьте к этому сроку еще минут 15-30. Таким образом, вы либо получите дополнительное окно для отдыха, либо не попадете в цейтнот, если дело потребует большего времени, чем вы рассчитывали.
Если по каким-то причинам сделать запланированное оказывается невозможно (нет нужных бумаг, инструментов, заболел нужный сотрудник), займитесь чем-то другим из своего списка. Главное, не бездельничать, надеясь, что когда-то появится окошко, и вы все быстро переделаете. Не появится!
Если почувствовали, что «зашиваетесь», остановитесь и спросите себя: «А почему я все делаю сам в одиночку?» Оглянитесь вокруг. Вдруг помощь сидит за соседним столом?
Перепоручите часть своих дел коллегам, близким, друзьям, а сами займитесь тем, что действительно важно и требует именно вашего внимания и ваших знаний.
Иногда это единственный способ справиться со всевозможными дополнительными нагрузками, как дома, так и на работе. Особенно, если эти нагрузки не имеют ничего общего с вашими приоритетами в жизни. Кричать и ругаться не надо, но вежливо настоять на своем отрицании полезно.
Все забываете? Не можете даже найти свои записи? Может быть, пора прибраться на вашем столе. Кстати, отдельная запись о том, где что находится может сохранить вам много времени в критический момент.
Многие слишком мало уделяют времени самим себе. То ли думают, что сделают это позже, когда появится возможность, то ли слишком критично относятся к собственным результатам работы – не заслужил еще. Письменно укажите причины, по которым вы заслуживаете немного личного времени.
Например:
С того момента как вы решили, что заслуживаете отдых, воспользуйтесь следующими советами:
И, наконец, запомните, что если вы не можете управлять своим временем, то вряд ли сможете управлять чем-то еще. Поэтому сконцентрируйтесь сначала на себе.
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