Как приручить свое собственное время

Ваша жизнь стала неуправляемой? Времени не хватает ни на работу, ни на общение с близкими? Похоже, что вы стали заложником неправильного планирования своего бытия. Нужно остановиться или хотя бы сбавить обороты. Как это сделать?



Торсунов. ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НИ НА ЧТО НЕ ХВАТАЕТ ВРЕМЕНИ?

Послушаем советы психотерапевта Александра Багрицкого.

«Есть элементарные способы управления своим временем: написание списков приоритетных дел, ведение дневника с датами и т.д. Даже такие простые методы помогут избежать стресса в вашей жизни. Главное, не забывайте помещать в свое расписание дел строчку «Я»!

Теперь посмотрим, как еще можно распределять свое время на работе и дома.

Заблаговременное планирование своих дел

Прежде всего, реально оценивайте сколько времени может занять то или иное дело. Оценили? Теперь добавьте к этому сроку еще минут 15-30. Таким образом, вы либо получите дополнительное окно для отдыха, либо не попадете в цейтнот, если дело потребует большего времени, чем вы рассчитывали.

Если по каким-то причинам сделать запланированное оказывается невозможно (нет нужных бумаг, инструментов, заболел нужный сотрудник), займитесь чем-то другим из своего списка. Главное, не бездельничать, надеясь, что когда-то появится окошко, и вы все быстро переделаете. Не появится!

Поделитесь делами с коллегами, близкими, друзьями

Если почувствовали, что «зашиваетесь», остановитесь и спросите себя: «А почему я все делаю сам в одиночку?» Оглянитесь вокруг. Вдруг помощь сидит за соседним столом?

Перепоручите часть своих дел коллегам, близким, друзьям, а сами займитесь тем, что действительно важно и требует именно вашего внимания и ваших знаний.

Скажите «нет» дополнительной нагрузке от начальника

Иногда это единственный способ справиться со всевозможными дополнительными нагрузками, как дома, так и на работе. Особенно, если эти нагрузки не имеют ничего общего с вашими приоритетами в жизни. Кричать и ругаться не надо, но вежливо настоять на своем отрицании полезно.

Будьте организованны

Все забываете? Не можете даже найти свои записи? Может быть, пора прибраться на вашем столе. Кстати, отдельная запись о том, где что находится может сохранить вам много времени в критический момент.

Создайте свое личное время

Многие слишком мало уделяют времени самим себе. То ли думают, что сделают это позже, когда появится возможность, то ли слишком критично относятся к собственным результатам работы – не заслужил еще. Письменно укажите причины, по которым вы заслуживаете немного личного времени.

Например:

«Я усердно работал»

«Я ощущаю усталость»

«Я хочу оглянуться вокруг себя».

С того момента как вы решили, что заслуживаете отдых, воспользуйтесь следующими советами:

Сделайте что-то, что действительно доставляет вам удовольствие.

Возьмите свой дневник и впишите в него строку "Я". Относитесь к этому как к наиболее важному делу недели.

Относитесь к этому как к наиболее важному делу недели. Расскажите семье о ваших планах и попросите поддержки. Получение поддержки от вашего супруга и вашего ребенка важный элемент планирования времени. Поделите с родными «свободные вечера» на неделе. Это будет ваше время для работы или встреч и отдыха с друзьями. Другой же возьмет на себя какие-то обязанности по дому. Потом поменяетесь.

И, наконец, запомните, что если вы не можете управлять своим временем, то вряд ли сможете управлять чем-то еще. Поэтому сконцентрируйтесь сначала на себе.