Женщины полнеют четыре раза в жизни

В жизни каждой женщины есть несколько периодов, когда она рискует располнеть. В это время нужно проявлять повышенную бдительность, поскольку, если объем талии превысит 88 см, можно уже говорить не о лишних килограммах, а о болезни.

Периоды увеличения веса

Максимальный объем талии, который может себе позволить женщина, не опасаясь за свое здоровье, — это 80 см. Ведь избыток веса веса ведет к таким заболеваниям, как:

диабет,

гипертония,

сердечная недостаточность,

желчно-каменная болезнь,

новообразования,

варикоз,

деформация суставов,

инсульт.

Итак, четыре проблемных периода полноты.

Подростковый возраст

Во время полового созревания под влиянием гормонов тело округляется. Эстрогены выделяются жировой тканью, а для того чтобы месячные не нарушались и регулярно происходила овуляция, необходимо запастись их определенным количеством. Но как раз в это время подростки, не очень понимая, что с ними происходит, неконтролируемо поедают горы:

чипсов,

сладостей,

газировок,

булок,

чтобы как-то поднять себе настроение. В результате наступает ожирение. Одновременно девочки бросаются рьяно бороться с лишними килограммами, что приводит к нарушениям обмена веществ. Итог:

либо волчий аппетит,

либо полное его отсутствие.

Беременность

В этот период женщина способная полностью потерять контроль над своим рационом. Стереотип, что нужно есть за двоих, только помогает набирать совершенно ненужные ни для мамы, ни для ребенка килограммы.

Тяготы любви или пищевая распущенность

Из-за несчастной любви женщина может заглушать душевную боль обильными приемами пищи, а затем лежанием на кровати и рыданиями в подушку. Еды все больше, движений все меньше, мир "потух" и… ожирение.

А еще, имея массу доступной еды, с доставкой на дом или в кафешке рядом с домом, женщина, увлекаясь, не замечает, как становится "шаром".

Возраст после пятидесяти

Наступление менопаузы тоже благоприятствует ожирению. 60% женщин в этот период набирают вес. По мере уменьшения активности женских половых гормонов (эстрогенов) все большую роль начинают играть мужские гормоны-тестостероны, концентрация которых остается в организме женщины практически неизменной на всем протяжении жизни.

Полнота по типу "груши" (бедра-ягодицы), характерная для женщин, сменяется мужской полнотой, когда жир откладывается в области живота. Это наиболее грозное ожирение, так как влечет за собой череду болезней, в том числе и онкологических.

Кроме того, в этот период женщины "заедают" свои неприятности и пытаются "вкусненьким" компенсировать негативный настрой. Возникает зависимость от еды, когда нужно заглянуть в холодильник, чтобы пережить накатывающие печаль, депрессию, одиночество, злость, чувство пустоты или скуки.

Снизить употребление жиров и калорий

Диетологи уверены, что единственная эффективная метода избавления от ненужных килограммов — уменьшение количества потребляемых жиров и калорий. В то же время рацион должен содержать в себе необходимое количество белков и витаминов.

Ожирение

Одновременно с диетой нужно увеличить физическую активность, чтобы сохранялась высокая потребность организма в энергии и не произошло потери мышечной массы.

За один час игры в теннис или работы по обихаживанию собственного огорода вы потеряете около 350 ккал.

Час плавания отнимет 500 ккал.

Аэробика или игра в бадминтон в течение 60 минут "сожжет" 450 ккал.

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