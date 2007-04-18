В жизни каждой женщины есть несколько периодов, когда она рискует располнеть. В это время нужно проявлять повышенную бдительность, поскольку, если объем талии превысит 88 см, можно уже говорить не о лишних килограммах, а о болезни.
Максимальный объем талии, который может себе позволить женщина, не опасаясь за свое здоровье, — это 80 см. Ведь избыток веса веса ведет к таким заболеваниям, как:
Итак, четыре проблемных периода полноты.
Во время полового созревания под влиянием гормонов тело округляется. Эстрогены выделяются жировой тканью, а для того чтобы месячные не нарушались и регулярно происходила овуляция, необходимо запастись их определенным количеством. Но как раз в это время подростки, не очень понимая, что с ними происходит, неконтролируемо поедают горы:
чтобы как-то поднять себе настроение. В результате наступает ожирение. Одновременно девочки бросаются рьяно бороться с лишними килограммами, что приводит к нарушениям обмена веществ. Итог:
В этот период женщина способная полностью потерять контроль над своим рационом. Стереотип, что нужно есть за двоих, только помогает набирать совершенно ненужные ни для мамы, ни для ребенка килограммы.
Из-за несчастной любви женщина может заглушать душевную боль обильными приемами пищи, а затем лежанием на кровати и рыданиями в подушку. Еды все больше, движений все меньше, мир "потух" и… ожирение.
А еще, имея массу доступной еды, с доставкой на дом или в кафешке рядом с домом, женщина, увлекаясь, не замечает, как становится "шаром".
Наступление менопаузы тоже благоприятствует ожирению. 60% женщин в этот период набирают вес. По мере уменьшения активности женских половых гормонов (эстрогенов) все большую роль начинают играть мужские гормоны-тестостероны, концентрация которых остается в организме женщины практически неизменной на всем протяжении жизни.
Полнота по типу "груши" (бедра-ягодицы), характерная для женщин, сменяется мужской полнотой, когда жир откладывается в области живота. Это наиболее грозное ожирение, так как влечет за собой череду болезней, в том числе и онкологических.
Кроме того, в этот период женщины "заедают" свои неприятности и пытаются "вкусненьким" компенсировать негативный настрой. Возникает зависимость от еды, когда нужно заглянуть в холодильник, чтобы пережить накатывающие печаль, депрессию, одиночество, злость, чувство пустоты или скуки.
Диетологи уверены, что единственная эффективная метода избавления от ненужных килограммов — уменьшение количества потребляемых жиров и калорий. В то же время рацион должен содержать в себе необходимое количество белков и витаминов.
Одновременно с диетой нужно увеличить физическую активность, чтобы сохранялась высокая потребность организма в энергии и не произошло потери мышечной массы.
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