EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Андрей Беляков

Женщины полнеют четыре раза в жизни

Здоровье

В жизни каждой женщины есть несколько периодов, когда она рискует располнеть. В это время нужно проявлять повышенную бдительность, поскольку, если объем талии превысит 88 см, можно уже говорить не о лишних килограммах, а о болезни.

Женщины полнеют четыре раза в жизни

Периоды увеличения веса

Максимальный объем талии, который может себе позволить женщина, не опасаясь за свое здоровье, — это 80 см. Ведь избыток веса веса ведет к таким заболеваниям, как:

  • диабет,
  • гипертония,
  • сердечная недостаточность,
  • желчно-каменная болезнь,
  • новообразования,
  • варикоз,
  • деформация суставов,
  • инсульт.

Итак, четыре проблемных периода полноты.

Подростковый возраст

Во время полового созревания под влиянием гормонов тело округляется. Эстрогены выделяются жировой тканью, а для того чтобы месячные не нарушались и регулярно происходила овуляция, необходимо запастись их определенным количеством. Но как раз в это время подростки, не очень понимая, что с ними происходит, неконтролируемо поедают горы:

  • чипсов,
  • сладостей,
  • газировок,
  • булок,

чтобы как-то поднять себе настроение. В результате наступает ожирение. Одновременно девочки бросаются рьяно бороться с лишними килограммами, что приводит к нарушениям обмена веществ. Итог:

  • либо волчий аппетит,
  • либо полное его отсутствие.

Беременность

В этот период женщина способная полностью потерять контроль над своим рационом. Стереотип, что нужно есть за двоих, только помогает набирать совершенно ненужные ни для мамы, ни для ребенка килограммы.

Тяготы любви или пищевая распущенность

Из-за несчастной любви женщина может заглушать душевную боль обильными приемами пищи, а затем лежанием на кровати и рыданиями в подушку. Еды все больше, движений все меньше, мир "потух" и… ожирение.
А еще, имея массу доступной еды, с доставкой на дом или в кафешке рядом с домом, женщина, увлекаясь, не замечает, как становится "шаром".

Возраст после пятидесяти

Наступление менопаузы тоже благоприятствует ожирению. 60% женщин в этот период набирают вес. По мере уменьшения активности женских половых гормонов (эстрогенов) все большую роль начинают играть мужские гормоны-тестостероны, концентрация которых остается в организме женщины практически неизменной на всем протяжении жизни.

Полнота по типу "груши" (бедра-ягодицы), характерная для женщин, сменяется мужской полнотой, когда жир откладывается в области живота. Это наиболее грозное ожирение, так как влечет за собой череду болезней, в том числе и онкологических.

Кроме того, в этот период женщины "заедают" свои неприятности и пытаются "вкусненьким" компенсировать негативный настрой. Возникает зависимость от еды, когда нужно заглянуть в холодильник, чтобы пережить накатывающие печаль, депрессию, одиночество, злость, чувство пустоты или скуки.

Снизить употребление жиров и калорий

Диетологи уверены, что единственная эффективная метода избавления от ненужных килограммов — уменьшение количества потребляемых жиров и калорий. В то же время рацион должен содержать в себе необходимое количество белков и витаминов.

Ожирение
Ожирение

Одновременно с диетой нужно увеличить физическую активность, чтобы сохранялась высокая потребность организма в энергии и не произошло потери мышечной массы.

  • За один час игры в теннис или работы по обихаживанию собственного огорода вы потеряете около 350 ккал.
  • Час плавания отнимет 500 ккал.
  • Аэробика или игра в бадминтон в течение 60 минут "сожжет" 450 ккал.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

БЫСТРАЯ ДИЕТА и для кого ОНА ЭФФЕКТИВНА??? : советы диетолога | Медицина | Здоровье | Питание
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
Темы диабет гормоны инсульт питание женщины ожирение менопауза гипертония тестостерон беременность
Новости
"Звонок из Израиля". О чем новый премьер-министр Израиля разговаривал с Путиным
"Говорящему заголовками" Лукашенко ответили из Киева
Лукашенко выбрал себе новую жертву из числа артистов
"Не просто визит": Кулеба объяснил, чем Зеленский займётся в США
Не распробовали: российский "закон о шампанском" вызвал недовольство ЕК
Ташкентский ключ: зачем Штатам "дружба" с Узбекистаном
"Идиотское решение": Губерниев резко раскритиковал минкульт Украины
Зеленский нашёл у России "оружие против всей Европы"
Поклонники заподозрили роман между Буруновым и Лолитой
80 человек пропали без вести в результате смертоносного оползня в Японии
Последние материалы
"Не просто визит": Кулеба объяснил, чем Зеленский займётся в США
Что решает поездка Лукашенко в Крым
Не распробовали: российский "закон о шампанском" вызвал недовольство ЕК
Ташкентский ключ: зачем Штатам "дружба" с Узбекистаном
Как вернуть пропавший аппетит?
Лукашенко посоветовал артистам не лезть в политику
"Идиотское решение": Губерниев резко раскритиковал минкульт Украины
Зеленский нашёл у России "оружие против всей Европы"
Поклонники заподозрили роман между Буруновым и Лолитой
80 человек пропали без вести в результате смертоносного оползня в Японии
Популярное
Новости Украины
На Украине оценили расширение списка товаров, запрещённых к ввозу в Россию

Расширение списка товаров, которые запрещено импортировать в Россию с Украины, чувствительно ударит по незалежной. Но виноваты в этом сами киевские власти.

На Украине оценили расширение списка товаров, запрещённых к ввозу в Россию
Сербия и Венгрия состыковали трубы "Турецкого потока"
Новости Европы
Сербия и Венгрия состыковали трубы "Турецкого потока"
Российский шоу-бизнес
Индийский штамм COVID-19 можно узнать по неприятному симптому
Происшествия
Что-то рвануло в Каспийском море. Азербайджан утверждает, что это вулкан
Любовь Степушова Что решает поездка Лукашенко в Крым Любовь Степушова Василий Амирджанов Лукашенко посоветовал артистам не лезть в политику Василий Амирджанов Усам Оздемиров Как улучшить благосостояние россиян при росте цен? Усам Оздемиров
Общество
Мясников развеял насаждаемый антипрививочниками миф о вакцинации от COVID-19
Бывший СССР
Литва просит ЕС "угомонить" Лукашенко, сплавляющего ей нелегальных мигрантов
Крым и Абхазию накрыл циклон: стихия унесла несколько жизней
Происшествия
Крым и Абхазию накрыл циклон: стихия унесла несколько жизней
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников