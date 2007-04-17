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Автор Андрей Беляков

Камни в почках можно... купить в аптеке

Здоровье » Здоровье и профилактика

70% россиян страдают от нехватки витамина С и до 80% нуждаются в витаминах группы В и фолиевой кислоты. Восполняем мы их, как правило, через аптеки. Но исследования, проведённые в НИИ геронтологии, показали, что самостоятельно прописывая себе курс витаминизации, мы можем изрядно подорвать здоровье.

Камни в почках можно... купить в аптеке

Самыми рьяными потребителями витаминов, по подсчетам медиков, оказались дети и старики.

  • Первых, не жалея денег, пичкают витаминными комплексами, порой из 20 витаминов и кучей минералов, родители.
  • Вторые схожим образом укрепляют свое здоровье без предварительной консультации с врачом.

"Сегодня мы констатируем появление камней в почках не только у пожилых, но и у молодых пациентов, и даже у детей, — говорит заведующая лабораторией морфологии биологических жидкостей НИИ геронтологии, д. м. н. Светлана Шатохина. —  У больных, регулярно принимавших витаминные комплексы, мы обнаруживали активный процесс камнеобразования.

Когда витамины исключали и назначали особый водный режим плюс мочегонные средства, всё приходило в норму. Сейчас совершенно объективно можно сказать, что составляющая многих витаминных комплексов такова, что может запустить процесс образования камней из солей мочевой кислоты. Эти же соли, в частности, откладываются в суставах".

Нужно ли отказываться от витаминов? Конечно же нет!

Но подход к ним должен быть таким же серьезным, как и при приёме лекарств. Образование камней — это результат именно их полезности.

Витамины стимулируют обменные процессы и активизируют защитные силы организма.

Просто дело в том, что при опасности размножения внутри нас вредных микроорганизмов на первой линии обороны стоят соли мочи, которые обволакивают врага (чужеродные микробы или грибы) и, кристаллизуясь, выводят противника из строя. Остаётся только смыть их и удалить из организма. Такой процесс называется "высаливанием".

Однако поливитамины, в сущности, такие же соли, и они резко ускоряют естественный процесс "захвата" врагов. При этом вещества настолько активны, что в пылу схватки готовы "засолить" не только неприятеля, но и собственные клетки, а вот вывести их вон не удаётся. Так, в почках образуется центр кристаллизации, и начинает расти камень.

"Учитывая, что до 40% населения в нашей стране уже имеет те или иные отклонения в функции почек, то, конечно, людям с подобными проблемами стоит принимать витамины крайне осторожно. Нужно вместе с врачом подобрать правильный режим приёма поливитаминов, чтобы они приносили только пользу", — уверена Светлана Николаевна.

Витамины

Безопасная схема приёма витаминов

В НИИ геронтологии разработали примерную схему приёма поливитаминных комплексов в весенний период.

Вы начинаете принимать витамины в течение 5-7 дней. Затем на 2-3 дня увеличиваете водную нагрузку (до 2 литров воды в дополнение к суточной норме) и одновременно пьёте травяные мочегонные сборы. После чего 5-7 дней отдыхаете, исключив как витамины, так и избыток жидкости. Весь цикл можно повторить 3-4 раза подряд.

"При таком использовании витаминов мы не наблюдали ни камнеобразования, ни возникновения токсинов", — заключает Шатохина.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Доктор Комаровский: «Витамин С не поднимает иммунитет, а способствует развитию камней в почках»
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Балюра, Вера Паршина, Лев Немировский
Темы аптека светлана шатохина

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