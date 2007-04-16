Зеленый чай защитит от рака?

О том, что зеленый чай полезен и способен защитить от кучи болезней, не слышал, наверное, только глухой. То и дело появляются сообщения, что это природное средство профилактики раковых заболеваний. Но на самом ли деле это так?

Ложку дегтя в бочку зеленого чая подлило Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) сообщив, что он не спасает не только от рака предстательной железы, как это считалось раньше, но и от других видов онкологии.

«Ничего сенсационно нового в этом заявлении нет, - считает академик Европейской академии андрологии Михаил Корякин. – Даже серьезным средством профилактики рака простаты зеленый чай, в общем-то, никогда не считался. Тем более, нельзя его рассматривать в качестве лечебного препарата.

Для уменьшения риска возникновения болезни мало пить зеленый чай, нужно после определенного возраста соблюдать правильный режим питания, исключающий многие животные жиры, некоторые молочные продукты и т.п. С другой стороны, несколько удивляет безапелляционность американских выводов.

Существует немало европейских и японских исследований, которые заявляют прямо противоположное. Это значит, что выводы FDA должны быть, как минимум, еще раз перепроверены независимой стороной. Думаю, что одна из целей подобного заявления – не позволить больным запустить онкологию, понадеявшись на чудесные свойства зеленого чая.

В любом случае, отказываться от него не нужно. Если зеленый чай и не защитит напрямую от возникновения рака, то все же он содержит массу других полезных веществ, которые в том числе благотворно сказываются на сердце и сосудах».

Какие же свойства и полезные вещества имел ввиду академик, разговаривая с корреспондентом "Правды.Ру"?

Свойства зеленого чая

Содержит множество полифенолов; главными для борьбы против рака являются катехины, которые составляют треть веса листьев чая, а из катехинов наиболее важным является эпигаллокатехин-3-галлат (EGCG).

EGCG - соединение со множеством противораковых свойств:

Антиангиогенное действие. Предупреждает развитие новых сосудов и вместе с этим прогрессию опухоли и возникновение метастазов. В процессе окисления листьев чая эти соединения исчезают; их можно обнаружить лишь в белом и зеленом чае.

Важно: Японские чаи содержат больше катехинов, чем китайские.

Зеленый чай:

Является антиоксидантом. Антиоксиданты - вещества, которые защищают клетки от вреда, наносимого нестабильными молекулами, известными как свободные радикалы. Свободные радикалы вызывают мутации клеток и рак.

Стимулирует иммунную систему, побуждая выработку натуральных киллеров, которые, как известно, наши помощники в борьбе против рака.

Ингибирует продуцирование NF-kВ, или ядерный фактор каппа-В опухолевых клеток. Этот фактор выделяется опухолевыми клетками, способствует поддержанию воспаления и участвует в росте и экспансии опухолей.

Обладает противовоспалительными свойствами.

Способен провоцировать самоуничтожение опухолевых клеток.

Блокирует урокиназу - важный для роста раковых клеток энзим.

Является превосходным диуретиком. Помогает почкам выводить токсины. Вот почему этот чай особенно полезен при химиотерапии.

Усиливает действие химио- и радиотерапии на раковые клетки.

Зеленый и белый чай защищает от токсического воздействия бензопиренов на клетки. Так что после барбекю не забудьте съесть луковый суп и выпить зеленого чая.

Кроме EGCG, зеленый чай содержит алкалоид теин, способный снизить степень стресса.

Все эти свойства есть только у зеленого чая, у черного они отсутствуют.

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