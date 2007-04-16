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Автор Андрей Беляков

Диета для страдающих аденомой предстательной железы

Здоровье » Здоровье и профилактика » Диета

C доброкачественной гиперплазией предстательной железы, или с аденомой простаты, рискует столкнуться каждый второй мужчина после 50 лет. Обычно проблема решается хирургическим путем и не наносит вреда качеству дальнейшей жизни пациента. Но в процессе лечения нужно знать, например, как питаться, чтобы облегчить и свое состояние, и работу докторов.

Диета для страдающих аденомой предстательной железы

Разрешенные продукты

"Питание больных, страдающих заболеваниями предстательной железы, должно проводиться с учетом многих факторов. — считает уролог Роберт Саркисян. — При этом учитываются:

  • характер заболевания,
  • его форма,
  • стадия,
  • особенности течения,
  • состояние других органов и систем человека.

В каждом конкретном случае характер питания определяет лечащий врач. Ведь давно известно, что одни продукты действуют

  • послабляюще (капуста, свекла, слива, мед),
  • другие — закрепляюще (айва, мак, кизил, груша, льняное семя),
  • третьи — мочегонно (дыня, арбуз, яблочный и виноградный соки).

Также хорошо известно, насколько вредно для человека чрезмерное употребление острой пищи, маринадов и пряностей.

Могу привести пример наиболее рационального питания при аденоме предстательной железы. Разрешаются: хлеб пшеничный и серый, некрепкий чай и кофе, сырые фруктовые и овощные соки, отвар шиповника, молоко, кефир, простокваша, творог, сметана, сливочное масло и растительные жиры, яйца (не более одного в день), вегетарианские, крупяные, овощные, фруктовые и молочные супы.

Мясо есть можно, но нежирных сортов:

  • говядину,
  • телятину,
  • курицу,
  • индейку,
  • кролика.

Всё это в вареном виде или обжаренным после отваривания. Допустимы натуральные, вареные и запеченные овощи и зелень:

  • морковь,
  • свекла,
  • цветная капуста,
  • картофель,
  • зеленый горошек,
  • помидоры,
  • огурцы,
  • салат,
  • тыква,
  • кабачки,
  • вываренный лук.
Овощи
Овощи и мясо

Различные крупы и макаронные изделия, приготовленные на воде и молоке в виде каш, пудингов, котлет и т. д., разные фрукты и ягоды без ограничения в сыром и вареном виде, а также:

  • кисели,
  • компоты,
  • варенье,
  • мед,
  • курага,
  • урюк,
  • чернослив.

Что стоит исключить

Как видите, список достаточно широк. Но следует исключить:

  • мясные,
  • рыбные,
  • грибные отвары,
  • тугоплавкие (бараний, свиной, говяжий) жиры,
  • газированные напитки,
  • бобовые (горох, фасоль, бобы, чечевица),
  • алкоголь,
  • крепкий чай и кофе,
  • какао,
  • шоколад,
  • острые, соленые закуски и приправы,
  • редьку, редис, щавель, шпинат,
  • икру,
  • внутренние органы животных (мозги, печень, почки),
  • мясные и грибные консервы,
  • сдобные мучные изделия.

Рекомендации для ужина

Ужин должен быть легким и не вызывать повышенное мочеотделение. Необходимо постоянно следить за регулярным опорожнением кишечника.

Рекомендуется пища, обладающая послабляющим действием. Это — овощи :
  • свекла,
  • морковь,
  • капуста,
  • тыква,
  • огурцы,
  • помидоры,
  • фрукты,
  • ягоды.
Творог
Творог

Молочные продукты:

  • творог,
  • кефир,
  • простокваша,
  • сливки,
  • сметана.

А также сухофрукты (чернослив, курага, инжир, изюм), мед, растительные жиры (подсолнечное, кукурузное, оливковое масло), крупы (гречневая, перловая, пшено).

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Диета при заболеваниях простаты
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
Темы диета аденома простата продукты простатит правильное питание
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