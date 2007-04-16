Диета для страдающих аденомой предстательной железы

C доброкачественной гиперплазией предстательной железы, или с аденомой простаты, рискует столкнуться каждый второй мужчина после 50 лет. Обычно проблема решается хирургическим путем и не наносит вреда качеству дальнейшей жизни пациента. Но в процессе лечения нужно знать, например, как питаться, чтобы облегчить и свое состояние, и работу докторов.

Разрешенные продукты

"Питание больных, страдающих заболеваниями предстательной железы, должно проводиться с учетом многих факторов. — считает уролог Роберт Саркисян. — При этом учитываются:

характер заболевания,

его форма,

стадия,

особенности течения,

состояние других органов и систем человека.

В каждом конкретном случае характер питания определяет лечащий врач. Ведь давно известно, что одни продукты действуют

послабляюще (капуста, свекла, слива, мед),

другие — закрепляюще (айва, мак, кизил, груша, льняное семя),

третьи — мочегонно (дыня, арбуз, яблочный и виноградный соки).

Также хорошо известно, насколько вредно для человека чрезмерное употребление острой пищи, маринадов и пряностей.

Могу привести пример наиболее рационального питания при аденоме предстательной железы. Разрешаются: хлеб пшеничный и серый, некрепкий чай и кофе, сырые фруктовые и овощные соки, отвар шиповника, молоко, кефир, простокваша, творог, сметана, сливочное масло и растительные жиры, яйца (не более одного в день), вегетарианские, крупяные, овощные, фруктовые и молочные супы.

Мясо есть можно, но нежирных сортов:

говядину,

телятину,

курицу,

индейку,

кролика.

Всё это в вареном виде или обжаренным после отваривания. Допустимы натуральные, вареные и запеченные овощи и зелень:

морковь,

свекла,

цветная капуста,

картофель,

зеленый горошек,

помидоры,

огурцы,

салат,

тыква,

кабачки,

вываренный лук.

Овощи и мясо

Различные крупы и макаронные изделия, приготовленные на воде и молоке в виде каш, пудингов, котлет и т. д., разные фрукты и ягоды без ограничения в сыром и вареном виде, а также:

кисели,

компоты,

варенье,

мед,

курага,

урюк,

чернослив.

Что стоит исключить

Как видите, список достаточно широк. Но следует исключить:

мясные,

рыбные,

грибные отвары,

тугоплавкие (бараний, свиной, говяжий) жиры,

газированные напитки,

бобовые (горох, фасоль, бобы, чечевица),

алкоголь,

крепкий чай и кофе,

какао,

шоколад,

острые, соленые закуски и приправы,

редьку, редис, щавель, шпинат,

икру,

внутренние органы животных (мозги, печень, почки),

мясные и грибные консервы,

сдобные мучные изделия.

Рекомендации для ужина

Ужин должен быть легким и не вызывать повышенное мочеотделение. Необходимо постоянно следить за регулярным опорожнением кишечника.

Рекомендуется пища, обладающая послабляющим действием. Это — овощи :

свекла,

морковь,

капуста,

тыква,

огурцы,

помидоры,

фрукты,

ягоды.

Творог

Молочные продукты:

творог,

кефир,

простокваша,

сливки,

сметана.

А также сухофрукты (чернослив, курага, инжир, изюм), мед, растительные жиры (подсолнечное, кукурузное, оливковое масло), крупы (гречневая, перловая, пшено).

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