C доброкачественной гиперплазией предстательной железы, или с аденомой простаты, рискует столкнуться каждый второй мужчина после 50 лет. Обычно проблема решается хирургическим путем и не наносит вреда качеству дальнейшей жизни пациента. Но в процессе лечения нужно знать, например, как питаться, чтобы облегчить и свое состояние, и работу докторов.
"Питание больных, страдающих заболеваниями предстательной железы, должно проводиться с учетом многих факторов. — считает уролог Роберт Саркисян. — При этом учитываются:
В каждом конкретном случае характер питания определяет лечащий врач. Ведь давно известно, что одни продукты действуют
Также хорошо известно, насколько вредно для человека чрезмерное употребление острой пищи, маринадов и пряностей.
Могу привести пример наиболее рационального питания при аденоме предстательной железы. Разрешаются: хлеб пшеничный и серый, некрепкий чай и кофе, сырые фруктовые и овощные соки, отвар шиповника, молоко, кефир, простокваша, творог, сметана, сливочное масло и растительные жиры, яйца (не более одного в день), вегетарианские, крупяные, овощные, фруктовые и молочные супы.
Мясо есть можно, но нежирных сортов:
Всё это в вареном виде или обжаренным после отваривания. Допустимы натуральные, вареные и запеченные овощи и зелень:
Различные крупы и макаронные изделия, приготовленные на воде и молоке в виде каш, пудингов, котлет и т. д., разные фрукты и ягоды без ограничения в сыром и вареном виде, а также:
Как видите, список достаточно широк. Но следует исключить:
Ужин должен быть легким и не вызывать повышенное мочеотделение. Необходимо постоянно следить за регулярным опорожнением кишечника.
Молочные продукты:
А также сухофрукты (чернослив, курага, инжир, изюм), мед, растительные жиры (подсолнечное, кукурузное, оливковое масло), крупы (гречневая, перловая, пшено).
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